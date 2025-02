MMORPG aus Deutschland erhält großes Schurken-Update, lässt euch Waren schmuggeln und Agenten befreien

Ein Volk in Warhammer 40.000 will eigentlich Frieden mit allen, setzt dabei auf fragwürdige Methoden

Albion Online ist ein Sandbox-Online-Rollenspiel des deutschen Entwicklers Sandbox Interactive aus Berlin. In Albion Online könnt ihr all eure Sandbox-Gelüste f...

Was steckt noch im Update? Neben den Schurken-Aktivitäten gibt es noch weitere interessante Neuerungen. Zum einen könnt ihr euch jetzt Trophäen von euren epischen PvP-Siegen erschaffen lassen, um sie in eurem Zuhause auszustellen.

Was bringt das neue Update? Das neue Update Rogue Frontier für Albion Online hat schurkische Machenschaften im Fokus. Hier führt das MMORPG eine ganz neue Spielmechanik ein. Als Schmuggler könnt ihr eine eigene Schmugglerhöhle in den Outlands alleine oder zusammen mit Freunden besitzen.

