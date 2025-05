WoW: Neue Verderbnis-Verzauberungen – Welche ist die beste für mich?

Neue Verzauberungen in World of Warcraft stellen euch vor eine simple Frage: Welche Verderbnis-Verzauberung ist die beste?

In World of Warcraft sind die Verderbnis-Verzauberungen zurück. Ursprünglich gab es sie in Battle for Azeroth, doch im Zuge der überarbeiteten Verstörenden Visionen gibt es sie jetzt ein weiteres Mal in abgewandelter Form. Wir verraten euch, wie ihr an die neuen Verzauberungen gelangt und welche am besten ist.

Eine Verzauberung schlägt alle anderen

Welche Verzauberung lohnt sich immer? Falls ihr eine Verzauberung sucht, die in allen Fällen gute Werte erreicht, dann entscheidet euch mit absolut jedem Charakter schlicht für die „Große Rune des Leerenrituals“. Diese Verzauberung beschert euch in regelmäßigen Abständen einen starken Bonus auf alle Sekundärattribute und eignet sich für alle Klassen und Spezialisierungen.

Hinweis: Beachtet, dass Blizzard an der Balance noch einiges ändern könnte. Zum Release (21.05.2025) ist die Angabe allerdings korrekt.

Warum ist Leerenritual so stark? Das hat mehrere Gründe. Zum einen sind die Effekte nicht mehr so stark, wie sie es noch in Battle for Azeroth waren. Der „große Todeslaser“, also Zwielichtsverwüstung, ist nur noch ein Schatten seiner damaligen Gestalt – und das gilt für nahezu alle Verzauberungen. Zwar gibt es einzelne Situationen, in denen auch andere Verzauberungen minimal stärker sein können, doch über mehrere verschiedene Kampf-Situationen hinweg – wie etwa ein Dungeon oder Raid – bleibt Leerenritual am stärksten.

Hinzu kommt, dass bei Tanks und Heilern reine „Damage“-Verzauberungen um 30 % generft sind seit Battle for Azeroth. Das ist beim Leerenritual nicht der Fall, da hier nur sekundäre Werte erhöht werden.

Zu Beginn verkauft Augermu nur die schwachen Verzauberungen.

Wie kommt man an die neuen Verzauberungen? Die neuen Verderbnis-Verzauberungen gibt es lediglich für den Kopf-Slot – ihr könnt also pro Charakter nur eine einzige Verzauberung benutzen.

Beginnt die Questreihe für die Verstörenden Visionen in Dornogal und folgt schlicht der Handlung. Für eine der letzten Quests müsst ihr 8 Schwarzblutrückstände aus den Verstörenden Visionen sammeln. Habt ihr das geschafft, könnt ihr im Anschluss die geringen Verzauberungen kaufen. Erledigt ihr auch noch die Folgequest, könnt ihr auch die großen Verzauberungen kaufen.

Kleine Verzauberungen kosten 500 Versetzte verderbte Andenken

Große Verzauberungen kosten 1.000 Versetzte verderbte Andenken

Die Andenken bekommt ihr in den Verstörenden Visionen. Diese könnt ihr endlos farmen und die entsprechenden Verzauberungen dann auch an Zweitcharaktere weiterschicken, da sie an die Kriegsmeute gebunden werden.

Die großen Verzauberungen in der ersten Woche freizuschalten könnte schwierig werden, da ihr einen neuen Talentbaum bekommt, der ein wöchentliches Cap hat. Für die allermeisten wird es reichen, die geringen Verzauberungen in der ersten Wochen zu erlangen und sich dann in Woche 2 oder 3 den größeren zuzuwenden.

Was ist anders an den Verzauberungen? Im Gegensatz zu den ursprünglichen Verzauberungen aus Battle for Azeroth sind die neuen Verzauberungen deutlich schwächer. Sie werden nur wenige Prozentpunkte eurer Leistung ausmachen. Zusätzlich dazu gibt es aber den Vorteil, dass sie keine Verderbnis als Malus mitbringen. Ihr müsst euch also nicht um negative Effekte Gedanken machen, sondern könnt die Verzauberungen als reinen Bonus ansehen.

Ebenfalls wurde bereits bestätigt, dass die Verzauberungen lediglich bis Patch 11.2 aktiv sind. Im nächsten, großen Content-Update könnt ihr sie dann nicht mehr verwenden. Man sollte die Verzauberungen also als zusätzlichen Bonus betrachten, um bis zum Ende der Saison noch etwas mehr Leistung aus dem eigenen Charakter zu kitzeln. Mehr Tipps und Tricks zu den Verstörenden Visionen haben wir hier für euch.