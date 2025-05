WoW: Verstörende Visionen – Alles zu Tributen, Stundenglas und Boni

Die Verstörenden Visionen in World of Warcraft sind zurück. Wir zeigen euch, was neu ist und wie ihr von allen Boni profitiert.

In World of Warcraft ist das Feature der Verstörenden Visionen zurück. Im Dornogal könnt ihr einmal mehr in die von N’Zoth besudelte Welt reisen, könnt mit eurer geistigen Gesundheit ringen und jede Menge Belohnungen freischalten. Wir zeigen euch, was es mit den Tributen, dem Stundenglas und anderen kleinen Buffs auf sich hat.

Das Stundenglas

Das Stundenglas ist ein neuer, kleiner Talentbaum, den ihr in Dornogal anwählen könnt. Neben dem Stundenglas findet ihr den NPC Augermu. Diesem könnt ihr die neue Währung geben, damit er euch im Gegenzug Talentpunkte für das Stundenglas gibt.

Welche Talente ihr wählt, ist vollkommen unerheblich – denn am Ende schaltet ihr ohnehin alle davon frei. Wählt einfach das, was euch angeboten wird. Ihr wollt ohnehin jeden Bonus mitnehmen, da jeder einzelne davon eure Chancen in den Visionen drastisch erhöht.

Aber Achtung: Es gibt Time-Gating. In der ersten Woche könnt ihr lediglich die ersten 4 Talentpunkte erhalten und verteilen. Weitere Punkte folgen in Woche 2 und 3.

Mehr geht in Woche 1 noch nicht – da ist Schluss.

Wer keine Lust auf Time-Gating hat, wartet also noch zwei Wochen und beschäftigt sich erst dann mit den Visionen.

Tribute

Die Tribute sind ein neues Feature in den Verstörenden Visionen. Auch wenn die Effekte einigen bereits bekannt vorkommen dürften, ist der Erhalt dieser Effekte neu.

Wenn ihr die Vision betretet und im Vorbereitungsraum seid, seht ihr um euch herum vier verschiedene Tribute mit einer Prozentanzeige. Zu Beginn wird diese Anzeige auf 0 % stehen, doch mit jedem Besuch einer Verstörenden Vision füllt sie sich langsam. Wie ihr die Tribute füllt, ist für jeden Tribut anders – einer benötigt das Besiegen von Elite-Gegnern, ein anderer will, dass ihr Tränke und Kisten sammelt.

Die Tribute werden automatisch besser, wenn ihr einfach spielt.

Der Prozentsatz bleibt über eure Besuche in den Visionen hinweg erhalten. Ihr kommt also zwangsweise den 100 % immer näher. Bei den Stufen 10 %, 40 % und 100 % schaltet jeder Tribut einen Effekt frei, der euch in der Vision unterstützt. Die Tribute-Boni sind permanent aktiv, sobald ihr sie erspielt habt.

Diese Tribute gibt es:

Elite-Auslöschung: Das Besiegen eines Elite-Gegners regeneriert 50 / 100 / 150 Geistige Gesundheit.

Das Besiegen eines Elite-Gegners regeneriert 50 / 100 / 150 Geistige Gesundheit. Visionen-Jäger: Das Besiegen eines Feindes gewährt euch 1 % / 2 % / 3 % zusätzliches Tempo und Bewegungsgeschwindigkeit für 60 Sekunden. Bis zu 5x stapelbar.

Das Besiegen eines Feindes gewährt euch 1 % / 2 % / 3 % zusätzliches Tempo und Bewegungsgeschwindigkeit für 60 Sekunden. Bis zu 5x stapelbar. Experimentelle Destabilisierung: Euer Schaden ist um 4 % / 8 % / 12 % erhöht.

Euer Schaden ist um 4 % / 8 % / 12 % erhöht. Klare Sicht: Ihr könnt Schatzkisten in den besudelten / verdorbenen / verlorenen Gebieten sehen und öffnen.

Die Tribute haben kein Time-Gating. Ihr könnt die Tribute, wenn ihr wollt, bereits am ersten Tag vollständig ausbauen.

Masken

Masken könnt ihr im Verlauf der Verstörenden Visionen freischalten. Ihr könnt sie vor dem Start aktivieren, um zusätzliche Affixe zu aktivieren, die euch in der Vision das Leben (und Überleben) schwer machen. Jede Maske erhöht allerdings auch die Menge der Währung, die ihr ergattert.

Für jede Maske gilt: Der Schaden und die Gesundheit von allen Feinden wird um 25 % erhöht.

Zusätzlich dazu hat jede Maske noch weitere Effekte. Eine Maske belegt euch etwa mit einem Debuff, der eure maximale Geistige Gesundheit um 50 % reduziert – und damit eure Zeit quasi halbiert. Eine andere Maske löst zusätzliche Wahnsinn-Effekte in den Bonus-Gebieten aus, mit denen ihr euch herumschlagen müsst.

Die Masken machen die Visionen schwerer – aber es gibt auch bessere Beute.

In den kommenden Wochen wird es zunehmend einfacher, mit mehreren Masken loszuziehen. Denn sobald ihr die Tribute vollständig ausgebaut habt und auch euer Stundenglas mehr Boni gewährt, wird es immer leichter, auch mehrere Masken gleichzeitig zu verwenden.

Wie schaltet man Masken frei? Die erste Maske bekommt ihr, wenn ihr eine vollständige Vision – also alle 4 Bonus-Gebiete und dann den Endboss – bezwungen habt. Dann befindet sich die erste Maske in der Belohnungskiste.

Setzt die erste Maske auf und erledigt dann weitere Ziele in der Verstörenden Vision, um weitere Masken zu erhalten.

Weitere Boni und Tipps

In den Visionen gibt es noch mehr zu beachten. Einige kleine Tricks und versteckte Mechaniken wollen wir hier kurz erläutern.

Gestählter Geist

Gestählter Geist ist ein Buff, den ihr permanent in den Verstörenden Visionen habt. Der Buff reduziert die Menge an Geistiger Gesundheit, die ihr durch negative Effekte innerhalb der Vision verliert.

Gestählter Geist besteht dabei aus zwei Komponenten:

Eurer aktuellen Freischaltung im Stundenglas.

Den Gebieten der Vision, die ihr bereits einmal gesäubert habt.

Jedes Gebiet in der Vision, das ihr erstmalig säubert, gibt euch einen Bonus von 10 % auf die Reduktion Geistiger Gesundheit. Das heißt, wenn ihr alle Gebiete einmal säubert und das Stundenglas ausbaut, dann habt ihr in der ersten Woche schon einen drastischen Bonus von 60 %. Damit ist es leicht, zusätzliche Ziele und Bosse zu bezwingen, selbst mit einigen Masken.

Tränke

Nach euren ersten Besuchen in den Visionen könnt ihr überall verschiedene, farbige Tränke entdecken. Das Konsumieren der Tränke gibt euch unterschiedliche, positive Effekte. Einige regenerieren HP, andere verschaffen euch einen zusätzlichen Flächen-Angriff und ein Trank stellt sogar 100 Geistige Gesundheit wieder her.

Allerdings gibt es eine Trank-Farbe, die negativ ist. Wenn ihr diesen „schlechten“ Trank trinkt, verliert ihr 100 Geistige Gesundheit.

Welche Farbe der schlechte Trank hat, ändert sich bei jedem Besuch in der Verstörenden Vision.

Diese Leiche verrät, welcher Trank der schlechte ist – in diesem Fall der violette.

Es gibt aber einen Trick, mit dem man den schlechten Trank erkennen kann, ohne von allen Tränken zu kosten. Denn am Anfang der Vision liegt ein toter NPC mit einer Notiz. Neben diesem NPC steht immer der „schlechte“ Trank. Merkt euch die Farbe für den aktuellen Run und meidet diese Trank-Farbe.

In Sturmwind liegt der NPC gut 50 Meter geradeaus nach dem Start an einer Mauer.

In Orgrimmar liegt der NPC in der Bank – wenn ihr Orgrimmar betretet, auf der linken Seite.

Seltene Feinde und Buffs

In jeder Vision ändert sich zusätzlich, welche Gebäude betretbar sind. Denn einige Türen sind offen, während andere verschlossen sind.

In den offenen Gebäuden befindet sich immer ein Bonus, den ihr freischalten könnt. Manchmal ist das schlicht das Besiegen eines oder mehrere Feinde, manchmal müsst ihr mit einem Objekt interagieren.

Diese Buffs sind vollkommen optional. Sie können euch Boni wie 10 % kritische Trefferwertung oder 7 % Vielseitigkeit gewähren.

Ihr müsst selbst abwägen, ob es sich lohnt, diese Buffs einzusammeln oder ob der Nutzen nicht geringer ist als die Zeit, die ihr verbraucht, um sie zu erlangen.

Geistige Gesundheit schützen

Geistige Gesundheit ist eure primäre Ressource, um in den Verstörenden Visionen zu überleben. Ihr beginnt mit 1.000 geistiger Gesundheit (vor Boni und Mali). Geistige Gesundheit könnt ihr auf mehrere Arten verlieren:

Zeit: Mit jeder Sekunde tickt eure geistige Gesundheit langsam herunter. Je nachdem, in welchem Gebiet der Vision ihr euch aufhaltet, geschieht das schneller oder langsamer. In den besudelten Gebieten ist es am langsamsten, in den verderbten Gebieten schneller und in den verlorenen Gebieten am schnellsten. Pausiert also nicht während einer Vision.

Mit jeder Sekunde tickt eure geistige Gesundheit langsam herunter. Je nachdem, in welchem Gebiet der Vision ihr euch aufhaltet, geschieht das schneller oder langsamer. In den besudelten Gebieten ist es am langsamsten, in den verderbten Gebieten schneller und in den verlorenen Gebieten am schnellsten. Pausiert also nicht während einer Vision. Fähigkeiten: Feindliche Fähigkeiten können direkten Schaden an eurer geistigen Gesundheit verursachen. Diese Effekte sind immer und ausnahmslos vermeidbar. Entweder könnt ihr die Fähigkeit unterbrechen, aus dem Zielbereich treten oder müsst euch etwa von einem Auge abwenden. Merkt euch, welche Feinde welche Fähigkeiten verwenden, um eure geistige Gesundheit zu schützen.

Geistige Gesundheit könnt ihr auf verschiedene Arten auch wieder gewinnen. Der Tribut „Elite-Auslöschung“ gewährt geistige Gesundheit beim Töten von Elite-Feinden, der jeweils „richtige“ Trank bringt ebenfalls geistige Gesundheit und zuletzt könnt ihr im Stundenglas 3 Sphären freischalten, mit denen ihr eure geistige Gesundheit wieder auffüllen könnt, bevor sie 0 erreicht.

Habt ihr noch weitere Tipps und Tricks für den Besuch in den Verstörenden Visionen? Welche Strategien und kleine, nützlichen Informationen habt ihr noch, um euren Mitspielerinnen und Mitspielern die Visionen zu erleichtern?

Einen Tipp haben wir noch zum Ende: Verzichtet auf Soridormi. Denn dieser NPC macht alles schlimmer …