Ein NPC in WoW soll euch helfen – aber er macht alles nur viel schlimmer

In den Verstörenden Visionen von World of Warcraft könnt ihr Hilfe anfordern. Aber das solltet ihr auf keinen Fall tun.

Die Verstörenden Visionen in Patch 11.1.5 von World of Warcraft sind endlich live. Es warten viele frische Belohnungen, wie etwa die neuen, starken Kopf-Verzauberungen aber auch eine Menge Neuerungen, wie etwa einen NPC-Begleiter namens Soridormi, der euch in die Visionen begleiten kann.

Allerdings solltet ihr um diesen Begleiter-NPC tunlichst einen großen Bogen machen. Denn anstatt euch zu helfen, macht die Drachenlady alles nur viel, viel anstrengender.

Wie wirkt sich Soridormi aus? Wenn ihr die Hilfe von Soridormi in Anspruch nehmt, dann begleitet sie euch entweder als Heiler, Tank oder DPS-Charakter in die Verstörenden Visionen. Das klingt erstmal nach einem guten Deal – zumindest so lange, bis ihr bemerkt, dass Soridormi als vollständiger Spieler-Charakter zählt.

Das bedeutet, dass die ganze Verstörende Vision nun skaliert, als hättet ihr einen zusätzlichen Mitspieler an eurer Seite.

Feinde, die vorher 500.000 Lebenspunkte haben, besitzen dann 1.000.000 Lebenspunkte – bei Bossen fällt das entsprechend drastischer ins Gewicht.

Ist das denn so schlimm? Ja, ist es. Denn auch wenn Soridormi natürlich in ihrer jeweiligen Rolle hilft und durchaus versucht, ihre Anwesenheit zu kompensieren, ist sie deutlich schwächer als ein zusätzlicher Spieler-Charakter.

Das beißt sich vor allem mit dem Umstand, dass Verstörende Visionen ein natürliches Zeitlimit haben. Denn alle paar Sekunden tickt eure „Geistige Gesundheit“ herunter und wenn sie 0 erreichen sollte, endet euer Besuch sofort.

Wenn die Feinde mehr Lebenspunkte haben, benötigt ihr deutlich länger, um sie zu töten, wodurch ihr mehr Zeit verbraucht und mehr „Geistige Gesundheit“ verliert.

Der einzige, wirkliche Vorteil ist, dass Soridormi euch im Falle eines Todes wiederbeleben kann. Dann kann es durchaus sinnvoll sein, sie mitzunehmen.

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es also die klare Empfehlung: Sagt Soridormi, dass ihr auf ihre Hilfe nicht angewiesen seid. Vielleicht ist sie ein klein wenig eingeschnappt, aber damit muss die Drachenlady wohl leben, bis Blizzard ihre Skalierung etwas besser in den Griff bekommt.

Habt ihr euch die neuen Verstörenden Visionen bereits angeschaut? Wie gefällt euch dieser Inhalt und die Belohnungen dort? Arbeitet ihr schon fleißig an dem versteckten Motorrad, das ihr euch dort verdienen könnt?