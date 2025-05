WoW bringt Buffs für 9 Klassen, Schatten-Priester freuen sich besonders

Dicke Buffs prägen World of Warcraft ein weiteres Mal. Priester, Hexenmeister und auch viele andere werden drastisch verstärkt.

Die Balance in World of Warcraft ist eine feine Sache, die nie so ganz perfekt sein kann. Daher sind die Entwickler bemüht, permanent kleinere und größere Änderungen vorzunehmen – auch mitten in der Saison. Eine neue Runde Buffs soll am kommenden Mittwoch dafür sorgen, dass die vernachlässigten Klassen, die in Dungeons oder Raids gerade schlechter abschneiden, wieder mit den anderen mithalten können.

Welche Klassen werden verstärkt? Insgesamt werden die folgenden Klassen mit ihren dazugehörigen Spezialisierungen verstärkt:

Rufer: Bewahrung

Jäger: Überleben

Magier: Frost

Paladin: Heilig

Priester: Schatten

Schurke: Täuschung

Schamane: Wiederherstellung

Hexenmeister: Zerstörung

Krieger: Waffen, Furor

Abschwächung gibt es lediglich für ein altes Tier-Set der Rufer, das im aktuellen Content stärker war als beabsichtigt.

WoW Patch Notes 28.05.2025 – Alle Klassen-Änderungen

Ab hier findet ihr sämtliche Änderungen an den Klassen im Detail.

Rufer

Verstärkung Der 2er-Set-Bonus aus dem Palast der Nerub’ar erhöht den Schaden nur noch um 15 % pro Stapel (vorher 30 %).

Bewahrung Sämtliche Heilung durch Zauber und Fähigkeiten wird um 4 % erhöht. Die Heilung von Lebende Flamme wird um 30 % erhöht. Die Heilung von Geisterblüte wird um 20 % erhöht. Die Grundheilung von Echo wird um 100 % erhöht. Das betrifft lediglich die rohe Heilung und nicht, wie stark die kopierten Zauber sind.



Jäger

Überleben Explosivschuss verursacht 15 % mehr Schaden. Zorn des Adlers verursacht 25 % mehr Schaden.



Magier

Frost Sämtlicher verursachte Schaden wird um 3 % erhöht.



Paladin

Heilig Lichtschmied: Segen der Schmiede ruft 15 % mehr Heilung hervor. Lichtschmied: Hammer und Amboss ruft 15 % mehr Heilung hervor.



Priester

Schatten Psychische Verbindung sorgt nun dafür, dass 35 % des Einzelziel-Schadens auf Ziele übertragen wird, die von Vampirberührung betroffen sind (vorher 30 %). Strahlenkranz verursacht 30 % mehr Schaden. Leerenweber: Entropischer Riss verursacht 12 % mehr Schaden.



Schurke

Täuschung Sämtlicher Schaden wird um 5 % erhöht.



Schamane

Wiederherstellung Scharfseher: Elementarnachhall erhöht die hervorgerufene Heilung von Springflut um 20 % (vorher 10 %). Scharfseher: Mahlstrom-Überlegenheit erhöht die hervorgerufene Heilung von Welle der Heilung, Heilende Woge, Lebensquell, Platzregen und Kettenheilung um 25 % (vorher 15 %). Scharfseher: Opfergabe aus dem Jenseits reduziert die Abklingzeit von Springflut um 3 Sekunden (vorher 2 Sekunden). Scharfseher: Urzeitliche Kapazität erhöht das maximale Mana um 10 % (vorher 5 %). Scharfseher: Hydroblase hat eine um 25 % erhöhte Absorption. Scharfseher: Hydroblase hält nun für 15 Sekunden an (vorher 10 Sekunden).



Hexenmeister

Zerstörung Diaboliker: Verwüstung verursacht 35 % mehr Schaden. Diaboliker: Tückisches Spalten verursacht 15 % mehr Schaden. Diaboliker: Chaossalve verursacht 15 % mehr Schaden. Diaboliker: Teufelssucher verursacht 15 % mehr Schaden. Diaboliker: Düsternis von Nazthreza erhöht den von Feinden erlittenen Schaden, wenn das Ziel von Verwüstung betroffen ist, um 7 % (vorher 5 %).



Krieger

Waffen Wirbelwind verursacht 100 % mehr Schaden.

Furor Wirbelwind verursacht 120 % mehr Schaden. Donnerknall verursacht 25 % mehr Schaden. Odyns Furor verursacht 30 % mehr Schaden. Bergthan: Donnerexplosion verursacht 25 % mehr Schaden.



Wann gehen die Änderungen live? Die Anpassungen gehen während der nächsten Wartungsarbeiten live, also am 28.05.2025. Ab dann könnt ihr von den zahlreichen Buffs profitieren und findet vielleicht wieder mehr Freude an den verstärkten Spezialisierungen.

Mit diesen Buffs ist es vielleicht auch nicht so schwer zu ertragen, dass bald eine ganze Menge Addons nicht mehr funktionieren werden …