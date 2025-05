WoW-Chef verrät, welche Addons bald nicht mehr funktionieren werden

Der Game Director von World of Warcraft erklärt, was bald mit den Addons geschieht. Denn viele davon wird es wohl nicht mehr geben.

Vor einigen Wochen hat Blizzard angekündigt, dass es im Bereich der Addons – also der Interface-Modifikationen für World of Warcraft – drastische Änderungen geben wird. Offenbar ist man müde vom permanenten Aufrüsten. Härtere Boss-Mechaniken bringen komplexere Addons hervor und komplexe Addons benötigen härtere Boss-Mechaniken.

Ein Kreislauf, den man endlich durchbrechen will. Und dafür wird man einigen Addons an den Kragen müssen.

Was ist das Problem? Addons in World of Warcraft können extrem mächtig sein. Sie können den Kampf-Log im Detail auslesen und sogar komplexe Probleme recht leicht lösen. Anstatt dass man selbst überlegt oder mit der Gruppe abspricht, an welche Position man mit einem Debuff rennt, kann ein Addon das übernehmen. Es weist den verschiedenen Charakteren unterschiedliche Symbole zu und sagt dann klar: Stern geht an diese Position und Mond an diese andere.

Weil Addons solche und deutlich komplexere Mechaniken leicht lösen können, mussten die Entwickler auf andere Mechaniken ausweichen: Swirlys.

Fast jeder Boss hat mehrere Mechaniken, in denen überall auf dem Boden Kreise verteilt werden, denen man dann ausweichen muss. Eine Standard-Mechanik, die von Addons nicht ausgelesen werden kann und daher viel Anwendung im aktuellsten Raid findet. Doch das ist keine Dauer-Lösung, wie Ion Hazzikostas im Interview mit PCGamer sagt:

Unsere Klassen wurden nicht mit der Annahme entwickelt, dass du alle paar Sekunden unvorhersehbare Bewegungen durchführen musst.

Ein Problem, besonders für Caster (wie Magier, Priester, Hexenmeister), die verzweifelt versuchen so gut wie möglich zu spielen und dabei alle paar Sekunden gestört werden.

Wie wird sich WoW ändern? Mechaniken werden leichter werden, wenn es keine Addons mehr gibt, die sie vollständig entschlüsseln. Wenn eine Mechanik etwa verlangt, dass alle Charaktere einer Gruppe sich schnell an einem bestimmten Ort versammeln, könnte man dafür ein paar Sekunden mehr Zeit haben als bisher.

Wenn wir wissen, dass [eine Mechanik] für euch schon gelöst wird und euch einfach sagt „Lauf zu Diamant“, wie ist das herausfordernd? Wie machen wir das herausfordernd? Die einzige Möglichkeit für uns ist, euch nur 2 ½ Sekunden zu geben, sodass ihr einen Movement-Boost braucht. Ihr nehmt das Hexenmeister-Portal von A nach B, denn ansonsten könnte das jeder leicht schaffen.

Welche Addons sind betroffen? Auch wenn es noch keine konkrete Liste aller Funktionen und Addons gibt, die in Zukunft nicht mehr benutzbar sein sollten, ist die grobe Richtung doch klar erkennbar. So soll es künftig nicht mehr möglich sein, andere Mitspieler ins kleinste Detail zu überwachen.

Addons, die etwa auflisten, welche Fähigkeiten der anderen Spielerinnen und Spieler in der Gruppe gerade auf Cooldown sind, werden nicht mehr funktionieren. Das Gleiche gilt auch für Fähigkeiten der Feinde.

Ebenfalls nicht mehr einsehbar wird die eingehende Heilung sein oder „spezialisierte Buffs und Debuffs“. Wenn sie relevant und wichtig sind, soll das WoW-Interface eine Möglichkeit bieten, sie selbst hervorzuheben.

Als Ausgleich dafür sollen viele heutige Addon-Funktionen zum Teil des Standard-Interface werden. So will man etwa ein Damage-Meter (wie Recount oder Details!) von Haus aus anbieten.

Was bedeutet das für das Spieldesign? Klar ist, dass die kommende Addon-Politik auch dafür sorgt, dass Blizzard besser darin werden muss, Mechaniken im Spiel deutlicher zu machen. Fähigkeiten müssen klar erkennbar sein und schon auf den ersten Blick muss man erkennen, ob der Zauber eines Gegners so wichtig ist, dass man ihn unterbrechen sollte oder aber ein „Standard-Zauber“ ist, den man durchlassen kann. Auch Hazzikostas gesteht, dass man hier besser werden muss:

Ich glaube, ehrlich gesagt wird das dafür sorgen, dass wir mit einigen Dingen nicht mehr so leicht davonkommen.

Damit bezieht er sich auf die Mentalität, dass manche Mechaniken im Spiel schlicht nicht gut dargestellt werden. Hier konnten die Entwickler sich immer sagen: „Ach, das kriegen die schon mit einem Addon hin.“

Wenn das wegfällt, muss automatisch der Anspruch an Qualität und klaren, visuellen Hinweisen steigen.

Welche Addons werden nicht angerührt? Auch wenn WoW endlich den Schritt geht, die Addon-Landschaft massiv umzugestalten, wird es eine ganze Reihe von Addons geben, die man nicht anrühren wird. Gerade Addons, die optische Elemente des Interface modifizieren oder auch Rollenspiel-Addons werden in ihrer Funktion nicht eingeschränkt. Im Kern gilt, dass alles weiterhin funktionieren soll, das im Kampf keine Auswirkung hat.

Wann kommt das alles? Für Blizzard sind das Langzeit-Pläne. Niemand muss also befürchten, dass geliebte Addons in Patch 11.1.7 oder 11.2 nicht mehr funktionieren. Doch die Entwickler machen eben deutlich: Das wird kommen. Vielleicht mit Midnight . Vielleicht erst mit „The Last Titan“.

Und jetzt haben eben alle die Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten und den Entwicklern zu sagen, welche Addons auf jeden Fall Teil des grundlegenden WoW-Interface sein müssen. Eine Diskussion, an der man sich so bald wie möglich beteiligen sollte, wenn man Einfluss darauf haben möchte.

In anderen Bereichen orientiert sich Blizzard nicht an Addons, sondern an ganz anderen Spielen. Erst kürzlich haben sie gestanden, was alle bereits vermutet hatten: Das Housing ist deutlich von WildStar inspiriert.