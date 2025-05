Ältere Dame lebt unseren Traum: Zockt in der Rente WoW bis 5 Uhr morgens

Manche träumen noch davon, andere leben es bereits – die Rente in World of Warcraft verbringen. Diese ältere Dame macht’s vor.

Die meisten Spielerinnen und Spieler kennen diese Fantasie aus ihrer Schulzeit. Da wurde gerne mal gesagt: „Wenn wir mal alt und in Rente sind, dann zocken wir den ganzen Tag. Oder wir machen eine dicke, dauerhafte LAN-Party im Altersheim“. Während das für viele noch ein Traum ist, gibt es aber schon einige Senioren, die diesen Traum inzwischen leben. In einem Video auf TikTok berichtet eine ältere Dame, wie sie beim Spielen von World of Warcraft die Zeit vergisst.

Was ist das für ein Video? Der TikTok-Kanal von Vivalahair_Bremen veröffentlicht eigentlich vorwiegend Videos zu Frisuren, mit einigen Hundert oder wenigen Tausend Aufrufen. Ein Clip ging jetzt jedoch regelrecht durch die Decke und erreichte innerhalb weniger Tage mehrere Hunderttausende Aufrufe.

Darin ist die Friseurmeisterin zu sehen, wie sie gerade einer älteren Dame in ihrer Wohnung eine neue Frisur verpasst. Dabei unterhalten sie sich über das offenbar liebste Hobby der Frau: Gaming.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt

Sie berichtet davon, wie sie zu World of Warcraft gefunden hat. Im Alter von 60 Jahren hätte sie WoW bei einem Nachbarn gesehen und war anfangs überhaupt nicht begeistert. Doch der Nachbar überzeugte sie davon, doch einfach mal ein bisschen zuzuschauen – kurz darauf war die Frau bereits im Media Markt, um sich das Spiel selbst zu kaufen.

Anstatt „mal kurz in das Spiel reinzuschnuppern“ hat es sie so hart erwischt, wie sonst nur viele jüngere Gamer: Als sie das Spiel beiseite legte, war die Sonne bereits aufgegangen, denn es war 5 Uhr morgens. Eine Zeit, die sie während der Rente häufiger erreichen würde.

Aus dem Video geht auch hervor, dass World of Warcraft nicht die einzige Gaming-Leidenschaft der Frau ist. Wenn sie nicht gerade Kräuter für Tränke farmt, dann spielt sie auch Adventure-Spiele, wie etwa Day of the Tentacle. Da kann man doch nur hoffen, dass sie noch lange viel Freude an diesem Hobby haben wird. Allein der Frau dabei zuzuhören, wie begeistert sie über das Thema Computerspiele spricht, dürfte den meisten schon ein zufriedenes Lächeln auf’s Gesicht zaubern.

Dabei gibt es nicht nur ältere Mitspielerinnen, sondern auch betagte Gilden – doch wenn man die wiederfindet, kann das traurig sein.