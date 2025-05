WoW-Spieler findet uralte Gilde wieder, doch was er sieht ist traurig

Nach 20 Jahren die geliebte Gilde in World of Warcraft wiederfinden. Eigentlich eine schöne Sache, wenn es nicht wie ein Relikt der Vergangenheit wirken würde.

Gilden in World of Warcraft haben für alle Spielerinnen und Spieler einen ganz unterschiedlichen Stellenwert. Für manche ist das nur ein loser Bund an eher unwichtigen Online-Bekanntschaften, andere haben in der Gilde einen großen Freundeskreis, der sich über Jahre und manchmal Jahrzehnte hinweg aufgebaut hat. Und manch einer erinnert sich noch an die erste Gilde, der er jemals beigetreten ist und fragt sich, was wohl heute daraus geworden ist.

Wenn man die Antwort dann bekommt, ist die nicht immer schön – denn viele Gilden sind nur noch Geister der Vergangenheit.

Was wurde gezeigt? In einem Beitrag auf Reddit zeigt Ravun88 einen Screenshot seiner Gilde – oder eher der Anwesenheitsliste der Mitglieder. Dort ist zu sehen, wann sich die Charaktere das letzte Mal eingeloggt haben. Bei einigen ist das 18 oder sogar 20 Jahre her – also zwischen 2005 und 2007, kurz nach dem Launch von WoW.

Warum haben die Charaktere so komische Namen? Wer sich die Namen anschaut, wird recht sonderbare Zeichen erkennen. Namen wie „Kaity9AF389“ oder „AndaraA0136A“ sind keine Hinweise auf Bots oder ähnliches, sondern einem anderen Umstand geschuldet.

Wenn Accounts für mehrere Jahre nicht mehr einloggen, dann gibt Blizzard die entsprechenden Charakter-Namen wieder frei. Wenn jemand mit dem Charakter „Kaity“ für mehrere Jahre nicht spielt, dann bekommt der Charakter einen Zusatz aus zufälligen Zeichen und andere können sich „Kaity“ nennen. Wenn die ursprüngliche Kaity dann doch zurückkehrt, kann sie ihrem Charakter einen neuen Namen verpassen oder sich wieder Kaity nennen, wenn der noch nicht wieder vergeben wurde.

Das Bild zeigt also die traurige Realität, dass viele Mitglieder dieser Gilde seit rund zwei Jahrzehnten nicht mehr eingeloggt haben. Eine waschechte „Geistergilde“ und vermutlich eine der ältesten, die es in World of Warcraft gibt.

Dass die Charaktere ein so niedriges Level haben, liegt übrigens vor allem daran, dass das Maximallevel in World of Warcraft bereits einmal reduziert wurde und so die Level der meisten „halbiert“ wurden.

So reagiert die Community: Im Subreddit von WoW hagelt es Upvotes für den Beitrag, der quasi ein Blick in die Vergangenheit darstellt, wenn auch ein etwas trauriger. Viele der Kommentare berichten von eigenen Geschichten mit ihren langjährigen „Geistergilden“.

Rockyfist würde sich wünschen, dass er sich noch in eine der ersten Gilden einloggen kann:

Man, du hast so ein Glück, dass du dich noch in deine alte Gilde einloggen kannst. Einer meiner Gildenkollegen hat alle rausgeworfen und den Gildennamen dann verkauft.

Auch AccurateInsect8814 hat eine solche Gilde, in der er gelegentlich nachschaut.

Das geht mir genau so, wir hatten eine Gilde für Zweitcharaktere. Hin und wieder logge ich dort ein und schaue, ob irgendjemand wiedergekommen ist. Niemand ist jemals wiedergekommen.

Wie sieht es bei euren WoW-Gilden aus? Sind das Gemeinschaften, die schon seit vielen Jahren bestehen? Sind eure Mitglieder in der Gilde noch aktiv? Oder habt ihr auch einige „Geistergilden“ unter euren Charakteren?

Falls ihr auch mal wieder in WoW reinschauen wollt, könnte das sehr einfach sein – denn bald braucht ihr zum Spielen nur noch eine Taste.