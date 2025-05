Das große MMORPG von Amazon bekommt endlich neue PvE-Herausforderungen fürs Endgame, holt euch legendären Loot

Die Entwickler von New World haben ein neues Event gestartet, bei dem ihr jeden Monat etwa eine Woche lang einen bestimmten Bossgegner in der offenen Welt für legendären Loot herausfordern dürft.

Was ist das für ein Event? Das neue Weltereignis von New World hört auf den Namen „Entfesselte Expeditionen“ und gehört zum Update rund um die frisch gestartete „Season of the Divide“. Im Zuge des Events könnt ihr in der offenen Welt von Aeternum verschiedene Bosse aus den Dungeons herausfordern, wobei diese monatlich rotieren und immer nur einer für eine gewisse Zeit aktiv ist.

Im Folgenden könnt ihr euch den Trailer für die am 13. Mai gestartete „Season of the Divide“ anschauen:

Zeitplan und Rotation der Weltbosse aus New World bis Juli 2025

Charaktere ab Stufe 65 können sich in den Monaten Mai, Juni und Juli den nachfolgenden Bossen stellen:

Mahantaram: 20. Mai – 26. Mai

Kleiner Himmels-Khepri: 17. Juni – 23. Juni

Ifrit, der Teuflische: 15. Juli – 21. Juli

Besonderheiten und Loot

Laut den Entwicklern sind die Weltbosse aus New World umfangreiche Versionen der legendären Expeditionsbosse – nur eben in der offenen Welt. Ihr könnt den Kampf starten, indem ihr die Feinde am Event-Schauplatz angreift – ähnlich wie bei Baalphazu oder den Winterkrieger-Events.

Sobald das Event aktiviert ist, erscheint der zugehörige Weltboss. Bringt aber Kumpels mit oder schließt euch nahen Verbündeten an … diese Kämpfe sind auf Teamwork ausgelegt und allein kaum zu schaffen. Dabei erwarten euch zwar aus den Dungeons bekannte Mechaniken, doch wurden diese neu ausbalanciert und überarbeitet, um auch größeren Gruppen eine Herausforderung zu bieten.

Diese Belohnungen winken

Wer einen Event-Weltboss besiegt, darf auf die nachfolgenden Beutestücke hoffen:

Belohnungskiste: Normal (Täglich, unbegrenzt) 100 %: 1 Waffe, Rüstung oder Schmuckstück 66 %: Rüstwert 700 Prozedurale Waffe oder Rüstung 33 %: Benannter Legendärer Gegenstand mit Rüstwert 710 (siehe Boss-Belohnungen unten) 100 %: 2–3 Tränke, die auf das Level abgestimmt sind

Belohnungskiste: Bonus (3 pro Tag) 100 %: Benannter Legendärer Gegenstand mit Rüstwert 710 (siehe Boss-Belohnungen) 100 %: 1 Dunkelgips 100 %: 25 Dunkelmaterie 25 %: Benannte Legendäre Waffe mit Rüstwert 725 (siehe Boss-Belohnungen, 1 pro Woche) 10 %: Jäger-Skin-Set-Kiste (1 pro Woche) Enthält 1 Gegenstand aus dem Jäger-Set: List des Jägers (Kopf) Missgunst des Jägers (Brust) Schneid des Jägers (Hand) Mut des Jägers (Beine) Fortschritt des Jägers (Füße)



Auf was für legendäre Gegenstände kann ich hoffen? Jeder Boss droppt einen einzigartigen Satz legendärer Waffen, Rüstungen und Schmuckstücke mit einem Ausrüstungswert von 710 – mit einer seltenen Chance auf eine exklusive Waffe mit einem Ausrüstungswert von 725, einmal pro Woche.

Mahantaram 710 Rüstung Incendior Zahnstocher Drachenschuppe Charon Rasiermesserhalme Ur-Ausrüstungssammlung 725 Waffe Trittdämpfer

Kleiner Himmels-Khepri 710 Rüstung: Flusspferdische Stärke Arm von Horus Chaosmacher Finger von Suetekh Mehr aus den Sets “Wüstenberserker”, “Ledergladiator” und “Großgeneral” 725 Waffe: Reißzahn der Bestie

Ifrit 710 Rüstung: Rückschlag Zerfleischender Flegel Helldunkel Feuer des Lebens Verschiedene Varianten von Rüstungssets aus der “Geschmolzen”-Serie 725 Waffe: Schlachtenfeuer



Was ist, wenn ich kein Glück habe? Die Entwickler haben eine Bad-Luck-Protection integriert:

Um Pechsträhnen zu vermeiden, gibt’s nach dem Öffnen von 12 Bonuskisten einen Trostpreis, der Folgendes garantiert: 100 %: Benannte Legendäre Waffe mit Rüstwert 725 (falls in dieser Woche noch nicht verdient) 100 %: 1 Jäger-Skin-Set-Kiste (falls in dieser Woche noch nicht verdient)



Was gehört noch zur „Season of the Divide“? Es gibt neue Inhalte für den Außenpostensturm, einen Friseursalon, bei dem ihr das Aussehen eures Charakters anpassen könnt, frische Artefakte sowie Überlebenstränke und – im Juni – saisonale Hardcore-Server. Alle Infos zur Saison findet ihr in unserer Übersicht: Die „Season of the Divide“ von New World ist gestartet, aber noch ohne die saisonalen Hardcore-Server