In der neuen Prüfung von Elder Scrolls Online geht es um mehr als hohen Schaden: Ihr müsst auf eure Mitspieler aufpassen

Mit der neuen Prüfung von Elder Scrolls Online geht es also klar um mehr als nur Schaden und der „entsetzliche Entführer“ sorgt zusätzlich dafür, dass Alleingänge bestraft werden. Die neue Prüfung gehört zum ersten Teil der Saison des Wurmkults, die zum neuen Content Pass des MMORPGs gehört. Wie sich das Bezahlmodell verändert hat, könnt ihr hier erfahren: Elder Scrolls Online ändert das Bezahlmodell – Das bringt euch der bis zu 90 Euro teure Content Pass und das passiert mit ESO Plus

Dafür stehen Teleportations-Plattformen bereit, die allerdings so manipuliert wurden, dass sie euch Schaden zufügen, was euch für den Kampf gegen die Kanalisierer schwächt.

Was macht die Prüfung anders? Statt nur den Feinden, die typischerweise gegen euch kämpfen, stellt sich in der Prüfung auch die Umgebung gegen euch. So gibt es einen Abwehrmechanismus, der euch den Weg mit Magie versperrt. Um die Kanalisierer, die die Blockaden beschwören, aufzuhalten, müsst ihr einen Weg zu ihnen finden.

Sie beschreibt das neue Gebiet auf ElderScrollsOnline.com so: „Er ist eine Folterkammer, geformt aus den Körpern derer, die hier ihr Leben ließen. Eine Knochengruft, übersät mit Skeletten, die bis zur Unkenntlichkeit entstellt und durch ihre ewigen Qualen deformiert sind. Wahrlich, kein fröhlicher Ort.“ Die Spieler dürfen sich also auf Untote-Feinde, Bösewichte und harte Aufgaben einstellen.

Was haben die Entwickler vorgestellt? Die Entwickler von Elder Scrolls Online haben zuletzt ihre neue Prüfung vorgestellt. Im 12-Spieler-Raid „Gebeinkäfig“ soll es ab dem 02. Juni 2025 rund gehen. Die neue Prüfung führt die Spieler in einen schrecklichen Teil des Kalthafens, wie Writer-Designer Helena Wachhaus erklärt.

