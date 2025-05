Spieler aus WoW legt sich für sein Traum-Mount 19 Stunden auf die Lauer, muss feststellen, dass es nicht fliegt – „Dafür siehst du wie ein Boss aus Elden Ring aus“

Wenn man in WoW das perfekte Mount für sein Transmog-Set haben möchte, muss man teils einigen Aufwand betreiben. Man sollte sich jedoch vorher informieren, ob das Tier überhaupt alle Anforderungen erfüllt.

Um welches Mount geht es? Der WoW-Spieler Dr_Kaatz wollte sich für die heroische Klamotte aus dem Sanktum der Herrschaft das passende Reittier besorgen, was aufgrund des gelbgold schimmernden Stils der Rüstung gar nicht so einfach ist.

Sein Blick fiel auf die Zügel des gefallenen Streitrosses, die im Schlund mit einer Chance von 10,59 Prozent vom gleichnamigen „Gefallenen Streitross“ droppen können. Laut seines Reddit-Posts legte sich Dr_Kaatz also auf die Lauer. 19 Stunden dauerte es, bis der seltene Spawn endlich auftauchte. Und der Spieler hatte Glück: Gleich beim ersten Mal durfte er die Zügel aus dem besiegten Gegner ziehen.

Einen Screenshot, der Rüstung und Mount in gemeinsamer Pracht zeigt, hat der Spieler gleich mitgeliefert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Eine weitere Story aus der WoW-Community:

Nur fliegen ist schöner

Was ist der Haken? Als sich Dr_Kaatz das erste Mal auf sein neues Mount setzte, musste er feststellen, dass das Pferd zu den vergleichsweise wenigen Ausnahmen gehört, die im aktuellen World of Warcraft nicht fliegen dürfen. Entsprechend frustriert äußert sich der Spieler auf Reddit:

Es gibt nur 3 Reittiere, die das gleiche Farbschema wie die heroische Sanktum-Ausrüstung haben, aber keines davon kann fliegen. So viele Reittiere, bei denen es keinen Sinn ergibt, dass sie fliegen, können fliegen. Es gibt so viele andere PFERDE, die fliegen können, aber gerade das eine mit einer 10%igen Dropchance und mit einem 14-Stunden-Timer, das, wohlgemerkt, tot ist, kann nicht fliegen? Bitte Blizzard, das passt so gut zum Transmog, bitte kreuzt das Feld an, das dieses Reittier fliegen lässt. Dr_Kaatz auf Reddit

Wie reagiert die Community darauf? Mit mehr als 2.800 Upvotes und mehr als 200 Kommentaren.

Adventurous_Topic202 findet auf Reddit: „Sieht aber trotzdem cool aus.“

Clbull ergänzt auf Reddit: „Dafür siehst du jetzt wie ein mäßig starker Boss aus Elden Ring aus“ – damit spielt Clbull auf den ikonischen Baumwächter (Tree Sentinel) an, den man patrouillieren sieht, wenn man erstmals in die Zwischenlande von Elden Ring hinaustritt.

Due-Construction8477 hat auf Reddit eine launige Anekdote parat: „Das erinnert mich an meinen Raidlead: Während BfA habe ich ihn oft besucht und jeden Tag sagte er: ‚Lass mich nur schnell meine Koa’fon Dailies machen‘. Und eines Tages bekam er endlich diesen Flugsaurier und sprang den Berg hinunter, nur um festzustellen, dass sein lang erwartetes Reittier nicht fliegen kann. Ich bin vor Lachen fast von meinem Stuhl gefallen.“

Internal-Success2759 kritisiert auf Reddit ebenfalls: „Ja, das ist wirklich schade. Ich habe keine Ahnung, warum einige Pferde fliegen und andere nicht. Was noch lustiger ist – einige Farbvarianten fliegender Pferde können nicht fliegen.“

Wie seht ihr das: Sollte Blizzard es auch den verbleibenden Mounts erlauben, fliegen zu können? Nach welchen Kriterien wählt ihr euer aktives Reittier? Verratet es in den Kommentaren! Was Spieler aus WoW noch für das perfekte Mount auf sich nehmen, darum geht’s übrigens auch in dieser Story: Spieler aus WoW investieren Vermögen, um nach jahrelangem Grind nie wieder den nervigen Dialog eines Bosses hören zu müssen