Einen Erfolg in WoW haben nur 6 Menschen – und die wissen nicht, warum

Der wohl seltenste Erfolg in World of Warcraft ist so verwirrend, dass selbst die Besitzer nicht wissen, warum sie ihn haben.

In World of Warcraft gibt es inzwischen mehrere Tausend Erfolge. Die sogenannten Achievements bekommt man für alle möglichen Leistungen im Spiel: das Erkunden eines Gebiets, das Besiegen von Feinden im PvP oder auch nur das Erreichen einer bestimmten Stufe. Doch ein Erfolg ist so schwer zu bekommen und so versteckt, dass nur eine Handvoll Leute ihn bisher bekommen haben.

Das Kuriose dabei? Die betroffenen Spielerinnen und Spieler wissen gar nicht, warum sie den Erfolg bekommen haben.

Um welchen Erfolg geht es? Die Rede ist von der Heldentat ‘„Mitarbeiter“ des Monats’. Diese ist nicht offen ersichtlich, sondern es handelt sich dabei um eine versteckte Heldentat, die nur in der Übersicht auftaucht, wenn man sie erhält. Sie ist aber durch Datamining auslesbar – und durch den Umstand, dass einige wenige Charaktere die Heldentat bereits erhalten haben.

Die Beschreibung der Heldentat sagt, dass man sich als „der wertvollste Mitarbeiter der letzten Gehaltsrunde für C.H.E.T.T.“ erweisen muss.

Besonders ärgerlich ist, dass diese Heldentat auch mit einem interessanten Titel einhergeht, nämlich „Charaktername, Mitarbeiter des Monats“. Und wenn die Community eines stört, dann interessante Titel, bei denen man nicht weiß, wie man sie erhält.

Was ist C.H.E.T.T.? Die Maschine C.H.E.T.T. (oder auch „CHETT“) findet ihr im Obergeschoss des zentralen Hotels von Lorenhall. Hier könnt ihr jede Woche eine Liste mit Aufgaben erhalten, die ihr dann abarbeiten könnt. Dafür winken Tapferkeitssteine und am Ende eine Entscheidung: Möchtet ihr die Liste bei CHETT abgeben, um weitere Tapferkeitssteine zu erhalten? Oder gebt ihr die Liste einem der Goblin-Kartelle für zusätzlichen Ruf?

Die C.H.E.T.T.-Maschine sorgt gerade für Frust.

Wieso haben manche die Heldentat? Wenn man auf Seiten wie dataforazeroth schaut, dann ist offensichtlich, dass die Heldentat erhältlich ist. Denn 0,0005 % aller dort gesichteten Accounts haben diese Heldentat errungen – das entspricht 6 Accounts.

Die wenigen, die diese Heldentat haben, können sich auch gar nicht erklären, warum sie auserwählt wurden. Angeblich hatten sie beim Reden mit CHETT plötzlich eine neue Option, dass die Maschine rot blinken würde – mit einem Klick auf diese Option gibt es dann die Heldentat und den Titel.

Was genau diese Interaktion auslöst, ist allerdings umstritten und keiner weiß genau, warum sie aufgetaucht ist.

Welche Theorien gibt es? Auch wenn es bisher keine verlässlichen Infos gibt, existieren mehrere Theorien, wie man die Heldentat bekommen könnte. Einige davon haben sich bereits als falsch erwiesen, andere sind nahezu unmöglich zu überprüfen.

Die Theorie, dass man für „Mitarbeiter des Monats“ einen kompletten Monat lang jeden Tag eine CHETT-Liste abgeben muss, wurde bereits widerlegt. Mehrere Personen geben an, dass sie das versucht hätten und am Ende von sehr viel Arbeit enttäuscht wurden.

Eine weitere Theorie ist, dass man innerhalb eines Monats die Person sein muss, die in der ganzen Region (Europa, USA, Asien) die meisten CHETT-Listen abgegeben hat. Das zu überprüfen ist nahezu unmöglich, da es keine nachvollziehbaren Aufzeichnungen darüber gibt, wie viele CHETT-Listen andere Charaktere abgegeben haben.

Das hofft die Community: In der Community des Spiels hat sich inzwischen eine Menge Frust über diese Heldentat aufgebaut. Denn nach über 3 Monaten ohne konkreten Anhaltspunkt wünscht man sich Klarheit von Blizzard, wie diese Heldentat funktioniert – wenn sie denn überhaupt wie vorgesehen funktioniert.

Habt ihr eine Idee, wie man von CHETT zum Mitarbeiter des Monats gekürt werden könnte? Habt ihr selbst schon Unternehmungen angestellt, um diese Heldentat zu ergattern oder wirkt das auf euch wie vergebliche Liebesmüh?

Wie ihr mit CHETT mehr Ruf verdienen könnt, haben wir hier erklärt.