Der Launch einer neuen Erweiterung ist immer eine spannende Zeit für die Fans. Wir bei MeinMMO starten nun einen Countdown zu WoW Shadowlands, der bis Mitternacht laufen wird.

Heute Nacht ist es soweit. Die neueste Erweiterung von World of Warcraft geht um Punkt Mitternacht endlich online und die Spieler werden die Schattenlande erkunden können.

Auch wenn es zu Shadowlands immer wieder Skepsis gibt, so scheinen viele Fans dennoch darauf gespannt zu sein. Immerhin hat unsere Umfrage ergeben, dass sich über 60% der MeinMMO-Leser auf Shadowlands freuen.

Zur Feier haben wir bei MeinMMO daher einen Countdown gestartet! Also schärft eure Schwerter, poliert eure Schilde, entstaubt eure Zauberbücher und gesellt euch zu uns, während wir auf den Start warten:

Bereitet euch perfekt auf Shadowlands vor

Während der Countdown in seiner unbarmherzig stetigen Geschwindigkeit runtertickt, gibt es noch einige Dinge, die ihr vor dem Ablauf erledigen könnt. Da wäre zum Beispiel das Pre-Event zu Shadowlands, für das es besondere Belohnungen gibt.

Wenn ihr im Event schon alles nötige erledigt habt, dann schaut in unsere schicken Guides zu Shadowlands rein, um euch perfekt auf das Addon vorzubereiten. Wir beantworten eure wichtigsten Fragen und helfen auch dabei, euch zu entscheiden, welchen Pakt ihr zum Beispiel wählen solltet.

Egal ihr bei WoW völlig neu seid, nach langer Pause zurückkehrt oder zu den aktiven Spielern gehört, wir haben für euch die passenden Guides und Ratschläge. Ihr könnt sie in unserem großen WoW-Hub finden neben vielen anderen spannenden Artikeln.

Wähle deinen WoW-Pakt und gewinne einen Gaming-PC!

Diskutiert mit uns mit!

Aber wisst ihr schon, wie es bei euch ab dem Launch weiter geht? Jeder von uns hat seine eigenen Vorlieben und Prioritäten beim Zocken. Wie sind sie bei euch verteilt? Was ihr als erstes machen wollt? Mit welcher Klasse ihr startet?

Blizzard hat außerdem eine Entwarnung gegeben, dass ihr euch beim Leveln in Shadowlands nicht hetzen müsst. Ihr habt über einen Tag Zeit, bis einige wichtigen Inhalte des Addons freigeschaltet werden. Was wollt ihr in der Zeit alles erledigen?

Das Addon startet bei uns direkt um Mitternacht von Montag auf Dienstag. Das ist nicht gerade die perfekte Zeit für Leute, die am nächsten Tag arbeiten oder zur Schule und Uni gehen müssen. Erzählt mal, werdet ihr direkt um Mitternacht loslegen oder geht ihr das Addon chillig an? Schreibt es uns in die Kommentare!