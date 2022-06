Destiny 2: Weekly Reset am 07.06. – Es wird ein neuer Alptraum werden

Destiny 2 startet heute in Woche drei der Season 17 und damit wird auch die aktuelle Story eine Fortsetzung erfahren. Spieler ergründen erneut die Vergangenheit der NPCs. MeinMMO ist mittendrin und berichtet euch, was aktuell in der Geschichte passiert und was euch diese Woche an Aktivitäten erwartet.

Das passiert diese Woche: Derzeit setzt Bungie mit der aktuellen Season 17 Maßstäbe – sowohl positive als auch negative. Die Spieler sind unzufrieden mit dem Zustand des PvP sowie den neuen Solar-3.0 Fähigkeiten. Mit dem Reset und dem heutigen Update sollen jedoch bereits ein paar weitere Fehler ausgebügelt werden.

Darüber hinaus wird, neben den regulären Aktivitäten in dieser Woche, auch die saisonale Storymission heute wieder fortgesetzt. Das bedeutet, die Spieler dürfen erneut die Aktivität „Trennung“ auf der Verlassenen Leviathan besuchen und sich einem weiteren Alptraum stellen. Erste Leaks deuten auch auf eine Cutszene mit Zavala und seinem weiblichen Alptraum Safiyah hin.

Muss sich Zavala dieser Woche seinem Alptraum Safiyah stellen?

Was passierte letzte Woche in der Story? Vergangene Woche musste sich Krähe weitere Verspottungen und Unterstellungen seines Alptraums und alten Egos Uldren Sov gefallen lassen.

Interessant war hier vor allem die unterschwellige Botschaft von Destiny 2. Anstatt diese Stimmen, die einem sagen, dass man nicht gut genug ist, zu bekämpfen, ermutigt das Spiel dazu, zu versuchen, diese stattdessen anzunehmen und so zu „verwandeln“. Aus plagenden Albträumen werden so annehmbare Erinnerungen.

Auch Krähe ist dank seiner Akzeptanz nun mit Uldren Sov im Reinen. Er glaubt deswegen sogar, seine Bestimmung jetzt wirklich zu kennen. Er will ab sofort seine Schuld begleichen, indem er weiterhin Caydes alte Patrouillen übernimmt und für die Jäger da ist. Die Bewerbung bei Commander Zavala auf den Posten der Jäger-Vorhut scheint nur noch eine Formalität. Doch ob das den Hütern in Destiny 2 gefällt, bleibt abzuwarten. Zumal Ikora gerade erst Besuch von Caydes Alptraum hatte.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 07.06. bis zum 14.06.

Vorhut: Dämmerung: Die Feuerprobe

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

Wächter des Nichts , im ehemaligen Gefängnis der Alten Es gilt den „Verrückte Aufseher“ zu finden. Er ist ein stark modifizierter Gefallenen-Servitor, der von Variks, dem Loyalen genutzt wurde, um das Gefängnis der Alten zu überwachen. Nach dem Ausbruch des Hohns aktivierte er sich und zeigt inzwischen ein unberechenbares Verhalten, weswegen die Hüter ihn aufhalten müssen.

, im ehemaligen Gefängnis der Alten

Das ist die Dämmerungs-Waffe dieser Woche: In der 3. Seasonwoche der „Saison der Heimgesuchten“ könnt ihr euch ein Fusionsgewehr abholen.

Die Dämmerung bietet euch diese Woche das Fusionsgewehr Plug One.1.

Außerdem erhaltet ihr diese Woche auch einen Boost auf eure Vorhut-Rufränge.

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren:

Arkus-Versengen

Schwergewicht

Eisen

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges

Das passiert im Raid „Der Schwur des Schülers“:

Im Raid der „Schwur des Schülers“ startet die Herausforderung „Schnelle Zerstörung“ . Um sie abzuschließen, müssen die Spieler alle unaufhaltsamen Champions gleichzeitig oder innerhalb weniger Sekunden besiegen.

. Um sie abzuschließen, müssen die Spieler alle unaufhaltsamen Champions gleichzeitig oder innerhalb weniger Sekunden besiegen. Als Belohnung für die Herausforderung im ersten Abschnitt des Raids auf Großmeister wartet diese Woche die Chance auf eine Meister-Version der Maschinenpistole „Unterwerfung“, des Fusionsgewehrs „Erlösung“ oder des Linear-Fusionsgewehrs „Katastrophal“.

Weekly-Aktivitäten

Mit Season 17 sind auch neue Aktivitäten ins Spiel gekommen. Erkundet den Verlassenen Leviathan und stellt euch den Alpträumen oder überraschenden Boss-Gegner in der neuen Patrouillenzone. Zieht dort die Solar-Sense und verteidigt euch in der Alptraum-Eindämmung.

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Die List“ In der Witch-Queen-Kampagnenmission durchsucht ihr auf einen Tipp von Fynch hin die finsteren Ecken von Savathuns Thronwelt nach einem weiteren Hinweis darauf, wie sie das Licht gestohlen hat.



Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Versengen

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj steht oben am Pavillon im Gebiet „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Der Fluch-Zyklus startet neu und Fluch-Woche 1 ist aktiv. Aktiv ist zudem die 5. Aszendenten Herausforderung.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 17 von Destiny 2

Season 17 brachte auch drei neue exotische Rüstungen zu Destiny 2.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Heimgesuchten liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.570. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 17 um +10 Powerlevel im Vergleich zur vorherigen Season 16 gestiegen. Alle Spieler wurden zudem auf das Grund-Powerlevel von 1.350 angehoben. Wer schnell leveln will, kann zudem die Legendäre Kampagne der Witch-Queen-Erweiterung spielen und bei deren Abschluss auf 1.520 kommen sowie ein neues Exotic ergattern.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euer Powerlevel über 1.560:

Raid „Der Schwur des Schülers“ (+2)

Raid-Rotation diese Woche: „Tiefsteinkrypta“ (+2)

Dungeon-Rotation „Prophezeiung“ (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiege Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Prüfungen von Osiris (2+) (ab 10. Juni)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Ihr wollt die neuen Rüstungs-Ornamente für Solar-3.0 haben, dann ist diese Woche einloggen wahrscheinlich interessant. Schaut also direkt bei Tess vorbei, was sie neues für euch im Angebot hat und sichert euch so das Ornament der brennenden Solar-3.0-Panzerhandschuhe – erhältlich für alle drei Klassen.

Solar-3.0-Ornament: „Strahlender Brecher“-Panzerhandschuh für Titanen

Exotisches-Waffenornament für Parasit „Endloser Hunger“

Legendäres-Waffenornament für Falkner „Heilung für gebrochene Flügel“

Exotisches Emote „Aufgehende Dämmerung“

Exotische Geisthülle „Großstadt-Hülle“

Exotisches Sparrow „Gezeichneter Wanderfalke“

Exotisches Schiff „N4-DL“

Seltenes Emote „Glückstag“

Legendäre Geist-Projektion „Schutz des Exils“-Projektion

Legendärer Teleporteffekt „Siva-Erscheinung“

Shader „Rauchgrau“

Nach diesem kleinen Ausblick wollen wir von euch wissen: Wie beginnt ihr eure Destiny-2-Woche? Macht ihr einfach wozu ihr Lust habt oder folgt ihr einer bestimmten Abfolge? Hinterlasst uns dazu gerne einen Kommentar.