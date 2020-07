Bei Destiny 2 könnt ihr bald im Rahmen einer Exo-Quest seltene Waffen abstauben, die ab Herbst 2020 nicht mehr erreichbar sind, aber gerade für Titel-Jäger und Sammler wertvoll sind.

Um diese Quest geht’s: In Season 11 steht den Destiny-Spielern noch eine umfangreiche Quest bevor, bei der wir das halbe Sonnensystem evakuieren müssen. Commander Zavala schickt uns in 22 Quest-Schritten auf 4 Planeten, die von der Dunkelheit bedroht werden – Als Belohnung winkt die exotische Pistole „Auserwählte des Reisenden“.

Findige Spieler haben jetzt herausgefunden, dass die Quest noch weitere Belohnungen im Gepäck hat. Dazu zählen 4 Waffen, welche bald nicht mehr zu ergattern sein werden und vorher schon selten waren.

Destiny 2: Für neues Exo aus Season 11 müssen wir halbes Sonnensystem evakuieren

Welche Waffen gibt’s bald frei Haus? Im Laufe der Quest erhaltet ihr diese 4 legendäre Waffen:

Silikonneurom: Das Scharfschützengewehr erhaltet ihr von Asher Mir auf Io.

BrayTech-Fischadler: Den Raketenwerfer gibt es von Ana Bray auf dem Mars

T.V.O (DFA): Die Handfeuerwaffe wird von Bruder Vance vergeben

Pflichtgebunden: Das Automatikgewehr überreicht euch Sloan auf Titan

Noch rätseln die Spieler (via reddit) ob es sich dabei um aktuelle Versionen der Waffen handelt. Denn bislang sind alle vier Knarren nur als Jahr-1-Version im Spiel, sprich ihnen fehlt ein Perk und der Mod-Slot.







Hier seht ihr die vier Schießeisen

Sammler und Titel-Jäger dürfen sich in Destiny 2 bald freuen

Warum sind die Waffen so selten? Ob es sich jetzt um Waffen auf dem neusten Stand, eventuell sogar mit spätem Waffen-Ruhestand oder nicht handelt, spielt für viele keine Rolle. Denn bislang waren alle genannten Knarren nur schwer zu bekommen und fehlen daher in so mancher Sammlung.

Der Grund dafür ist, dass die Waffen exklusive Nightfall-Prämien waren. Das heißt, jede Waffe gibt es nur nach dem Boss-Kampf eines bestimmten Strikes. Der Strike muss dabei in der wöchentlichen Dämmerungs-Ratation an der Reihe sein – Zudem ist der Boss-Drop auch noch zufällig.

Noch seltener werden die Waffen dann ab September 2020. Mit der großen Erweiterung „Jenseits des Lichts“ wandern einige Destiny-2-Inhalte in die sogenannte Content Vault. Dazu zählen auch alle vier betreffenden Strikes, da sind auf den zu evakuierenden Planeten angesiedelt sind.

Deshalb freuen sich Titel-Jäger: Oft gab es Murren, wenn genau der eine Strike seit Wochen nicht mehr in der Rotation war, der die fehlende Waffe als Drop bot. Für den Wanderer-Titel müssen unter anderem diese Zufalls-Drops gesammelt werden – Daher werden die entsprechenden Strikes dann von Sammlern hoch und runter gefarmt.

Endlich kann ich Wanderer abschließen Sirman89 via reddit

Auch wenn die Evakuierung noch nicht Live ist, kommt sie schon gut bei den Spielern an. Die Quest gilt als Abschiedsgesang auf die (vorerst) unerreichbaren Locations und die erleichterte Zugänglichkeit vor der Unerreichbarkeit der 4 Waffen wird als nette Geste gesehen.

