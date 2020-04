Die 7 besten MMOs, die ihr Ostern 2020 kostenlos spielen könnt

Die Oster-Feiertage 2020 haben begonnen. Doch in diesem Jahr steht für viele statt Urlaub eher das Verweilen in den eigenen vier Wänden auf der Tagesordnung. Wir haben 7 MMOs herausgesucht, die ihr in den kommenden Tagen kostenlos spielen könnt.

Worum geht es in diesem Special? Wir stellen euch Spiele vor, in denen ihr garantiert in Kontakt mit anderen Spielern kommt und die zudem kostenlos sind.

Dabei haben wir verschiedene MMORPGs, MMO-Shooter und ein beliebtes MMO am Smartphone herausgesucht. Alle 7 Titel sind mindestens über die Ostertage kostenlos spielbar, die meisten von ihnen aber auch dauerhaft. Die Reihenfolge ist dabei zufällig gewählt.

Destiny 2 – MMO-Shooter

Genre: Shooter | Entwickler: Bungie | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Stadia | Release-Datum: 06. September 2017| Was ist derzeit kostenlos? Das Grundspiel, in einer Aktion auch alle Erweiterungen

Was ist Destiny 2? In dem Loot-Shooter von Bungie schlüpft ihr in die Rolle eines mächtigen Hüters, der die Welt vor verschiedenen Gefahren beschützen soll. Ihr wählt dabei eine von drei Klassen und spielt danach die Story, schließt Raids und Strikes ab oder prügelt euch im PvP.

Viele Aufgaben könnt ihr dabei alleine, andere nur in einer Gruppe erledigen. Dafür könnt ihr mit Freunden oder völlig Fremden zusammenspielen. Highlights von Destiny 2 sind:

Das tolle Gunplay

Abwechslungsreiche Inhalte wie Raids, aber auch saisonale Events

Der Charakterfortschritt inklusive Leveln eures Artefakts und den exotischen Waffen

Verschiedene PvP-Inhalte, darunter auch ein PvEvP-Modus

Warum lohnt es sich besonders zu Ostern? Das Grundspiel von Destiny 2 ist inzwischen Free2Play, es kann immer gespielt werden. Doch derzeit läuft eine besondere Aktion, über die ihr auch die DLCs kostenlos spielen könnt.

Für die Registrierung bei Google Stadia erhaltet ihr 2 Monate kostenlos Stadia Pro. Da ist auch Destiny 2 mit drin.

Google Stadia: Spiele, Tests, Updates und Preise – Alle Infos

The Elder Scrolls Online – MMORPG

Genre: MMORPG | Entwickler: Zenimax Online| Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 04. April 2014 | Was ist derzeit kostenlos? Bis zum 14. April das Grundspiel

Was ist The Elder Scrolls Online? „The Elder Scrolls Online“ ist kein klassisches MMORPG. Es bietet euch vor allem viel Spaß für Einzelspieler.

So könnt ihr die Story und die meisten Aufgaben in der offenen Welt erledigen, ohne auf Mitspieler angewiesen zu sein. Zudem skalieren die Gebiete dynamisch, sodass ihr mit jedem Level überall in der Welt Tamriel Spaß haben könnt.

Ein Highlight ist ESO dabei besonders für Fans der „Elder Scrolls“-Reihe. Denn das MMORPG erzählt viele Geschichten der Singleplayer-Spiele und führt auch an ikonische Orte aus anderen Teilen. Dies ist besonders bei der kommenden Erweiterung Greymoor der Fall, die sich stark an Skyrim orientiert.

Trailer zu Harrowstorm, dem neusten DLC von ESO.

Warum lohnt es sich besonders zu Ostern? ESO ist eigentlich ein Buy2Play-Spiel. Doch passend zu Ostern ist das Grundspiel kostenlos. Die Aktion läuft noch bis zum 14. April. So lange könnt ihr das Spiel einfach herunterladen und ausprobieren.

In der kostenlosen Version ist auch die neue Prolog-Quest zu Greymoor enthalten. Diese könnt ihr einfach starten und einen ersten Blick nach Skyrim riskieren. Das lohnt sich sowohl für Fans des Singleplayer-Games, als auch für MMORPG-Fans.