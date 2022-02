Das neue MMORPG Lost Ark bricht Spieler- und Zuschauer-Rekorde auf Steam und Twitch. Wie spielt sich das A-RPG bis jetzt so? Das erfahrt ihr in der aktuellen Folge des MeinMMO-Podcasts.

Seit dem 11. Februar 2022 ist das heiß erwartete „Diablo-MMORPG“ Lost Ark endlich für alle westlichen Spieler zugänglich und wird nun täglich von etwa einer Million aktiver Spieler überrannt. Der hohe Andrang zwang den Publisher Amazon sogar, ein völlig neues Datenzentrum für Europa zu eröffnen.

Im MMO Lost Ark spielt ihr aus der Iso-Perspektive, also ähnlich wie bei dem Blizzard-Spiel Diablo. Es verfügt aber über alle notwendigen MMORPG-Elemente wie Raids, Dungeons, Housing oder PvP in Arenen mit Rankings. Aber was ist eigentlich daran so besonders?

In dieser Folge stellen euch Alexander Leitsch, Mark Sellner und Gerd Schuhmann vor, wie sich das Action-MMORPG Lost Ark nach 30, 60 und 120 Spielstunden anfühlt.

