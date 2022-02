Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet. Euch erwarten rasante Parkour-Manöver gepa...

Alternativ könnt ihr auch direkt eine Mail an info@mein-mmo.de schreiben und uns so an eurem Gedanken teilhaben lassen. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

So könnt ihr mitgestalten: Ihr könnt übrigens aktiv an der Verbesserung des Podcasts teilhaben. Wenn ihr Feedback wie Anregungen oder Kritik habt oder einfach einen coolen Themenvorschlag einreichen wollt, der dringend mal diskutiert werden sollte, dann schaut doch auf unserem Discord-Server vorbei.

An dieser Stelle ein kleiner Disclaimer: Hierbei handelt es sich um unsere wöchentliche Folge des Podcasts. Sie erscheint aufgrund von Release-Terminen früher als sonst. Das bedeutet, dass es am Sonntag keine weitere Folge geben wird.

Lost Ark hingegen ist ein MMORPG, das bei uns im Westen schon seit vielen Jahren erwartet wird. Das koreanische Free2Play-Game spielt sich in der Iso-Perspektive, die an Action-RPGs wie Diablo erinnert. Es verfügt aber über alle Features eines richtigen MMORPGs wie Raids, Life Skills, Housing und sogar Romanzen mit NPCs.

Mit Dying Light 2 kam ein Survival-Horror-Game, das aus der Ego-Perspektive gespielt wird. Ihr seid in einer von Zombies verseuchten, postapokalyptischen Open World unterwegs, in der ihr Konflikte zwischen den überlebenden Menschen lösen und Entscheidungen treffen müsst, die eine Auswirkung auf das Ending haben.

Die ersten beiden großen Releases im Februar sind da: Dying Light 2 und Lost Ark . Beide Spiele wurden von vielen heiß erwartet. Wie kamen sie bis jetzt an? Darüber reden wir in der aktuellen Folge des MeinMMO-Podcasts.

