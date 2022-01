Lost Ark ist eins der heißesten MMORPGs 2022 – Was macht es aus? 

Nur noch wenige Wochen verbleiben bis zum Release des MMORPGs Lost Ark im Westen. Das Spiel wird von vielen seit Jahren heiß erwartet und ist auch in Korea weiterhin sehr erfolgreich. Über die Features des MMOs reden wir in der aktuellen Folge des MeinMMO-Podcasts.

Das ist das Thema: Seit 3 Jahren blickt so mancher MMORPG-Fan neidisch nach Korea und Russland in Erwartung auf den Release von Lost Ark. Am 11. Februar erscheint das gefeierte Free2Play Action-RPG Lost Ark vom Entwickler Smilegate und Publisher Amazon Game Studios endlich auch in Europa.

Im Podcast reden Leya, Irina, Alex und Mark aus der MeinMMO-Redaktion über das kommende Spiel, das schon seit Jahren in Korea erhältlich ist und regelmäßig Tonnen an Content liefert.

Während andere Asia-MMOs im Westen schnell sterben sind oder nur auf Mobile erscheinen, scheint Lost Ark ein starker Kandidat zu sein. In der Podcast-Folge sprechen wir über wichtige Fragen wie:

Was für Features bietet es?

Welche Probleme hat das Game oder könnte es nach dem Release haben?

Ist das Videospiel Pay2Win?

Mit welchem Content können die westlichen Gamer zum Launch rechnen?

Wird sich Lost Ark gegenüber anderen starken MMORPGs im Genre wie World of Warcraft, Final Fantasy XIV und ESO durchsetzen können?

