In der Woche vom 8. bis zum 14. März hat sich bei den MMORPGs einiges getan. In diesem Beitrag möchten wir kurz und knackig alles Wichtige zusammenfassen.

Das Highlight der Woche: Am 8. März erschien das neue Update 29 in The Elder Scrolls Online. Das enthielt zwei neue Dungeons und eine große Überarbeitung der Championpunkte. Letztere macht das Spiel vor allem für Neueinsteiger interessanter und soll zudem die Performance stärken.

Alle Details zu dem Update in ESO findet ihr in unserem Anspielbericht.

Der Aufreger der Woche: Nachdem der Publisher gamigo bereits in der letzten Woche die Einstellung etlicher MMOs angekündigt hat, wurde nun bekannt, dass Entwickler vom Spiel RIFT entlassen wurden.

Eine Einstellung des Spiels sei jedoch vorerst nicht geplant. Mehr zu den Entlassungen erfahrt ihr hier.

Die MMORPG-Diskussion der Woche: In einem Special haben wir in dieser Woche über die Zukunft der MMORPGs diskutiert. Dabei stellten wir die These auf, dass ein neuer Hit nicht wie WoW sein darf.

Unter dem Artikel finden sich mehr als 90 Kommentare, in denen eure Meinung noch Platz findet. Wie steht ihr zu dem Thema? Kommentiert gerne mit.

Neue Updates für WoW, GW2 und DC Universe

Das passierte diese Woche bei den großen 5:

Was passiert bei den kleineren MMORPGs?

Der Herr der Ringe Online hat eine Roadmap für die Inhalte 2021 veröffentlicht, darunter das neue Update 30 im Sommer (via LOTRO).

Zum PS5-Release schweigt LOTRO jetzt aber

Zum PS5-Release schweigt LOTRO jetzt aber In Dark Age of Camelot gab es ein Level-Event. Darin sollen “tausende von Charakteren” erstellt worden sein (via Massivelyop).

Die News der Woche im Podcast Wir fassen die News im Podcast zusammen, die MeinMMO bewegt haben. Erfahrt, wie ein 18-Jähriger lebenslänglich für die dümmste Aktion aller Zeiten bei EA gebannt wurde. Genauso geht es um das MMO Oldschool-RuneScape und warum es auf Steam so beliebt ist. Zum Podcast auf Spotify

Early-Acess-Start und neues MMORPG mit Burgenkämpfen

Was gibt es neues bei den Indie-MMORPGs?

Das war unsere Übersicht über die wichtigsten MMORPG-News der Woche. Haben wir weitere interessante Updates übersehen? Dann schreibt es in die Kommentare. Auch über Feedback zum Artikel selber würden wir uns freuen.