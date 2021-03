Wenn ihr mit euren Charakteren in ESO Mist baut, fangen sie an zu weinen

Im MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) gibt es ein Feature, mit dem ihr euren Helden zum Weinen bringen könnt. Spieler finden das ziemlich witzig.

Wie bringt ihr euren Helden in ESO zum Weinen? Loggt ihr euch in das MMORPG ein, dann müsst ihr zunächst mal euren Helden aus der Liste aller eurer Charaktere auswählen.

Die Figur könnt ihr drehen, um sie von allen Seiten in der ganzen Pracht bestaunen zu können. Dabei könnt ihr so schnell oder so langsam drehen, wie ihr möchtet.

Dreht ihr den Helden sehr schnell und das über eine gewisse Zeit, dann wird ihm schwindelig. Sobald ihr anhaltet, wird er eine von mehreren Animationen abspielen:

Er dreht sich noch etwas weiter

Er fasst sich an den Kopf oder in den Nacken

Er versucht sein Gleichgewicht zu halten

Er fängt an zu weinen

Hier könnt ihr euch anschauen, wie das aussieht:

Helden weinen nicht – oder doch?

Warum ist das witzig? Der große Held des MMORPGs ESO nimmt es mit den mächtigsten Feinden wie den Vampiren aus Greymoor auf, war sogar schon einmal tot, lässt sich von Drachen verbrutzeln und legt sich mit Deadra Fürsten an.

Doch wird er ein bisschen schnell herumgewirbelt, dann beginnt er direkt zu weinen.

Wie reagieren die Spieler darauf? Die ESO-Community findet das Feature lustig. Manche kannten es noch gar nicht, da sie vermutlich nicht auf die Idee gekommen sind, den Charakter schnell zu drehen:

MagicNipple schreibt auf reddit: „Ungelogen, ich habe das erst gestern durch Zufall entdeckt. Ich hab es direkt 5 Minuten am Stück ausprobiert.“

LadyFizzex kannte das Feature schon (via reddit): „Ich mach das immer ein paar Mal, wenn ich mich einlogge.“

ChuckleheadCharlie bringt gleich eine kleine Anekdote an (via reddit): „Wenn man das in Metal Gear Sold 3 macht, dann übergibt sich Snake.“

Swiftstormers freut sich auf reddit: „Danke! Das ist so ein fantastisches Detail. Ich hätte nie daran gedacht, sowas herauszufinden.“

Manchmal sind es eben so kleine Details, welche den Spielern Freude bereiten. Es hat zwar keinerlei spielerische Auswirkungen, dennoch macht es Spaß, den Helden mal herumzuwirbeln und ihn zum Weinen zu bringen.

Habt ihr das auch schon mal in The Elder Scrolls Online ausprobiert?

