Fortnite: Alles zum Ende von Season 2 und Start von Season 3

Die Season 3 von Kapitel 2 steht in Fortnite bevor. Mit einem neuen Battlepass, Änderungen an der Map und einem neuen Thema. Wir schauen darauf, was schon zu Start- und Enddatum bekannt ist und welche Theorien im Umlauf sind. Dazu schauen wir auf das Ende von Season 2.

Was ist gerade los in Fortnite? Season 2 brachte das Agenten-Thema zu Fortnite. Mit dazu ein paar coole Features, die zum Thema passen. Jetzt ist aber schon ein gutes Stück der Season vorbei.

Spieler fragen sich, was noch passiert, wann das offizielle Ende ist und wann Season 3 startet. In diesem Artikel zeigen wir euch, was wir bisher dazu wissen.

Das Ende von Season 2 Kapitel 2

Wann endet Season 12? Laut Battle-Pass soll Season 2 eigentlich am Donnerstag, dem 30. April 2020 enden. Das wäre dann in mehr als 4 Wochen.

Bisher gibt es keine Informationen von Epic, ob sich das Enddatum noch ändern könnte. Es könnte aber sein, dass die Season verlängert wird, da es noch Overtime-Challenges geben kann.

Gold-Stil-Varianten freischalten – Genug Zeit dafür?

Ein weiterer Grund für die Verlängerung könnten die Gold-Varianten für die Battle-Pass-Skins sein. Damit man diese nämlich freischalten kann, braucht es ein hohes Level, das viel Zeit in Anspruch nimmt.

Die Gold-Varianten schaltet man erst auf hohen Leveln frei

Damit man den letzten Skin auch in der goldenen Variante freischalten kann, muss man erst mal Level 300 erreichen. Viele Spieler werden das vermutlich in der bleibenden Zeit nicht schaffen.

Das würde für eine Verlängerung der Season sprechen, damit alle Spieler eine Chance darauf haben.

Fortnite: So sehen die Skins und Cosmetics von Ghost vs. Shadow aus

Theorien zum Ende von Season 2 – Gibt es ein Live-Event?

Welche Theorien gibt es zum Ende der Season? Zum Ende von Season 11 hatten wir kein Live-Event erhalten. Das war schon seltsam, da es seit Season 3 Kapitel 1 zur jeden Season ein End-Event gab.

Zum Ende von Season 2 könnte aber ein Live-Event stattfinden. Dataminer haben dazu schon einige Hinweise gefunden. Bei „The Agency“ wurden 5 Gegenstände unter dem Wasser gefunden:

Doomsday Hatches were added to the water surrounding The Agency. 🤔 #Fortnite pic.twitter.com/4f3i41g2zz — Dubzy Fortnite (@DubzyFN) March 31, 2020

Außerdem soll ein Weltuntergangs-Gerät im Hauptquartier der Agenten auftauchen. Sollte diese Waffe wirklich kommen, könnte sie die ganze Fortnite-Welt zerstören.

Wäre das, das End-Event 2.0, dass uns in eine völlig andere Dimension bringt? So würde das Gerät aussehen:

Das ,,Doomsday-Gerät" wird in drr Battle Pass Lobby erscheinen und das sind die Locations und da ist auch das aussehen des Geräts. #Fortnite #FortniteEvent https://t.co/OQPltXmnIe — fortleaks_10 (@10Fortleaks) March 31, 2020

Es werden sicher noch weitere Hinweise auftauchen, die uns mehr Informationen liefern, wie sich das Event abspielen könnte.

Wann startet Season 3?

Wann startet Kapitel 2 Season 3? Da sich das Enddatum der Season 2 noch nicht bestätigt hat, kann man noch nicht sagen, wann Season 3 starten wird.

Vermutlich wird aber Season 3 gleich nach dem Ende von Season 2 starten. Falls ein Live-Event stattfindet, wird vermutlich die Downtime gleich danach starten und die neue Season aufspielen.

Der Battle-Pass von Season 3

Was wird wohl der nächste Battle Pass kosten? Bislang haben die Battle-Pässe immer 950 V-Bucks gekostet, die Version mit 25 Stufen dazu 2.800 V-Bucks. Es ist unwahrscheinlich, dass sich diese Preise ändern werden.

Welches Thema der Battle-Pass haben wird, werden wir wohl erst erfahren, sobald die ersten Teaser zur Season 3 veröffentlicht werden.

Die Battle-Pass-Skins von Season 2 Kapitel 2

Gibt es wohl Änderungen auf der Map zur Season 3?

Könnte sich die Map ändern? Mit dem Start von einem neuen Kapitel in Fortnite erhielten wir eine komplett neue Map. Wie sieht es aber mit weiteren Änderungen aus?

In dieser Season haben wir 5 neue Orte erhalten. Ob es in der nächsten Season größere Veränderungen geben wird, steht noch in den Sternen, es ist allerdings denkbar.

Falls nämlich das Live-Event zum Weltuntergang wirklich eintreffen sollte, könnte es starke Auswirkungen auf die Map haben.

Fortnite hatte zum Start des neuen Kapitels eine ganz neue Map erhalten

Viele Informationen gibt es bisher noch nicht zur Season 3. Dafür aber schon Theorien, wie die jetzige Season enden könnte. In wenigen Wochen werden wir wohl sehen, was da auf uns zu kommt.

Wir werden den Artikel aktualisieren, sobald mehr Informationen bekannt sind.