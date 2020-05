Geleakter Fortnite-Skin liefert Hinweis auf riesiges Live-Event mit Hurrikan

Nach dem Update 12.61 fanden Dataminer einen legendären Fortnite-Skin, der bald erscheinen soll. Dieser liefert aber Hinweise, wie sich das Live-Event der Season 2 abspielen könnte.

Was ist das für ein Skin? Heute am 26. Mai 2020 wurde das Update 12.61 aufgespielt. In den Files von Fortnite, konnten Dataminer einen legendären Skin finden, der bald erscheinen soll.

Dieser Skin trägt eine Kugel als Kopf, die sehr stark an das Weltuntergangs-Gerät erinnert, die man von Midas Büro sehen kann. Der Skin könnte eine entscheidende Rolle im Live-Event der Season 2 spielen, das am 30. Mai stattfindet.

So sieht der geleakte Skin aus:

Doch nicht nur das Aussehen des legendären Skins sorgt für Spekulationen, sondern auch die Beschriftungen der Gegenstände. „Bezwinge den Sturm“ und „Wo immer der Wind weht“ lauten diese.

Sorgt ein Hurrikan für die Überflutung?

Wie könnte das Live-Event laut den Hinweisen ablaufen? Der geleakte Skin liefert Hinweise auf einen Sturm und Wind. Das deutet auf einen Hurrikan hin, der die Insel heimsuchen könnte.

Rund um die Agentur findet man 5 Gegenstände, die im Inneren eine lila Substanz enthalten. Diese sieht dem Sturm ähnlich, den jeder Fortnite-Spieler aus den Runden kennt. Vielleicht werden dort die Energien für den anstehenden Sturm gespeichert.

Ein geleakter Ladebildschirm zeigt noch mehr Hinweise auf die Story von Midas dem Anführer der Agenten. Dort sieht man nämlich, wie er einen Anzug betrachtet, der aussieht wie der neue Skin.

Schaut man sich das Bild genauer an, sieht man ein reflektiertes Gesicht, das aussieht wie die Frau, deren Foto man in Midas Büro findet. Könnte das seine Tochter, Frau oder Schwester sein?

Vielleicht wird Midas den Anzug anziehen und mithilfe des Weltuntergang-Geräts einen Hurrikan beschwören, der die Insel überfluten lässt. Immerhin deuten alle Hinweise und Leaks darauf, das die Map von Season 3 komplett überflutet ist.

Die Hinweise lassen Theorien entstehen, dass das Live-Event riesig sein könnte, wenn sogar Naturkatastrophen im Spiel sind. Wie sich das Event genau abspielen wird, bleibt aber hoffentlich eine Überraschung, die alle Spieler live miterleben können.