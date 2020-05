In Fortnite endet die Season 2 wohl mit einem Live-Event. Nun ist ein Countdown-Timer gestartet, der die Stunden und Minuten zählt, bis das Live-Event beginnt. Wir von MeinMMO bringen euch auf den aktuellen Stand: Wie endet Season 2? Was können wir für Season 3 erwarten?

Dann endet der Countdown-Timer: Der Countdown zählt runter auf Samstag, den 30. Mai 2020, um 20:05 Uhr unserer Zeit.

Da die Season 3 am 4. Juni 2020 starten soll, also am Donnerstag in der Woche drauf, wird das Event wohl das Saison-Ende von Season 2 einleiten.

Der Timer ist etwa im normalen Start-Menü eines Fortnite-Matches zu sehen.

Hier sieht man den Countdown-Timer.

Es wird wohl ein „Doomsday“-Event

Was wird das für ein Live-Event? Die Spieler von Fortnite spekulieren bereits seit Wochen, dass ein Live-Event die Season 2 beenden könnte. Die Spekulationen wurden von Funden der Dataminer befeuert.

Im Hauptquartier der Agenten, bei The Agency, in der Mitte der Karte, wurden 5 Gegenstände unter dem Wasser gefunden, die heute am 23. Mai aktiv wurden.

The Hatches have been activated……. pic.twitter.com/OPS6vSCpkh — FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) May 23, 2020

Die Spekulationen zu dem Event gehen im Moment davon aus, dass ein Kampf zwischen den verfeindeten Agenten-Organisationen Ghost und Shadow um The Agency eskalieren wird und mit der Zündung eines „Weltuntergangs-Geräts“ einhergeht.

Wie das genau ablaufen wird, weiß man im Moment noch nicht. Es könnte aber gut sein, dass der Level-100-Battlepass-Skin Midas eine wichtige Rolle bei dem Live-Event spielen wird.

Im Büro von Midas kann man den Countdown-Timer ebenfalls runterzählen sehen.

Midas könnte eine wichtige Rolle im Live-Event spielen. Der Timer tickt herunter.

Setzt Fortnite seine neue Map für Season 3 unter Wasser?

Was passiert danach? Auch das ist im Moment noch Spekulation, aber es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass die Season 3 von Fortnite Chapter 2 unter dem Thema „Wasser“ stehen wird. Daher könnte es sein, dass das Event in einer Art Katastrophe endet, welcher wir eine neue oder eine zumindest stark veränderte Fortnite-Map verdanken.

Mehr werden wir sicher erfahren, wenn am 30. Mai 2020 der Countdown-Timer in Fortnite auf 0 tickt und das Spektakel beginnt.

In der Vergangenheit wurden solche Events immer groß inszeniert und es kam zu Top-Zuschauerzahlen auf Twitch und YouTube. Das Event zum Start von Chapter 2, das „Schwarze Loch“, sahen im Oktober 2019 7 Millionen Menschen gleichzeitig.

Noch mehr Zuschauer erreichte das letzte Live-Event, ein Konzert des Musikers Travis Scott in Fortnite. Das sahen über 12,3 Millionen Spieler.

Unsere Autorin Eilyn Rapp hätte ein Problem mit Wasser.

MeinMMO Autorin Eilyn Rapp hat sich bereits gedanklich mit der Idee auseinandergesetzt, was passiert, wenn Season 3 in Fortnite wirklich so viel mit Wasser zu tun hat. Ihr gefällt der Gedanke überhaupt nicht.

Ob das alles wirklich so passiert und Epic sein Zugpferd Fortnite tatsächlich in eine Wasserwelt verwandelt, erfahren wir dann nächsten Samstagabend. Die Live-Events in Fortnite haben bislang noch nicht enttäuscht und waren immer ein Spektakel. Wir können also gespannt sein, was sich Epic Games diesmal einfallen lässt.