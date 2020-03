Der Profi-Streamer Tyler „Ninja“ Blevins hat Season 2 in Fortnite erst gelobt: Den neuen Spot „Agency“ sah er als Ersatz für Tilted Towers, den legendären Ort aus Kapitel 1. Doch einen Monat später bemerkt der Streamer große Probleme: 75% der Spieler gingen in 4 Minuten drauf. Das Spiel sei laggy. Er wünscht sich nun die alte Karte zurück.

Das war die große Änderung mit Season 2: Am 20.2. startete die Season 2 in Fortnite. Eine der größten Änderungen waren die 5 neuen Spots auf der Karte, in denen Spieler gegen Handlanger und Schurken, gegen PvE-Gegner, kämpfen konnten.

Wer einen dieser Spots am Ende „gewinnt“, geht mit einer mythischen Waffe und voll ausgerüstet in das restliche Match, denn er kann den begehrten Tresor plündern.

Besonders wichtig in Season 2 ist der neue zentrale Spot auf der Karte, „Agency“, hier lauern Handlanger und der Schurke Midas. Schnell kristallisierte sich die Agentur als neuer Hotspot auf der Karte heraus. Hier landen besonders viele Spieler – so wie einst in „Tilted Towers“.

Die Agentur in Fortnite, der neue Hotspot, das neue „Tilted Towers.“

Season 2 war für Ninja wieder „wie das gute, alte Fortnite“

Das sagte Ninja zum Release der Season 2: Ninja lobte Ende Februar diesen Spot, die Agentur, in Fortnite ausführlich. Er sagte, es fühle sich nach diesem Update wieder wie das alte Fortnite an. Denn der Spot Agency sei wie früher Tilted Towers:

Man lande ohne Mats, habe wieder frühe Fights und müsse die Items nutzen, die man gerade findet

Die Kämpfe dort hätten minimales Building – es gebe keine wilden Edits, es sei wieder „Spray and Pray“: baller drauf los und hoffe, dass du was triffst

Season 2 sei wie das frühe Fortnite, wie Tilted Towers – wer das anders sehe, der verweigere sich der Realität

Ninja fand den Anfang der Season 2 hervorragend. Er sagte sogar, er ziehe die „Agency“ den Tilted Towers vor. Es wäre aber im Prinzip genau dieselbe Sache: Eben ein Hotspot, in dem zu Beginn eines Kampfes viele landen und aufeinander losgehen.

Ninja hat einen eigenen Skin in Fortnite.

Ninja will die alte Karte zurück

Das sagt Ninja nun: Die Liebe des Streamers für Season 2 ist einen Monat später deutlich abgekühlt. Jetzt, Ende März, fordert er von Epic, die müssten die alte Karte zurückbringen.

die neue Karte sei laggy, er habe 50 Ping und wolle zu CoD Warzone wechseln – das mache einfach keinen Spaß

das größte Problem sei der Mangel an neuen Inhalten, das Spiel fühle sich schal an

Epic hatte die Agency gebracht und es war alles so spaßig, aber jetzt, weiß jeder, wo er landet. 75% der Lobby seien in den ersten 4 Minuten tot – es gebe nichts Neues mehr

Das steckt dahinter: Es war bei Fortnite schon immer so, dass der Beginn einer Saison aufregend war, weil hier die großen Änderungen kommen. Nach einer Weile gewöhnen sich dann alle an die neuen Regeln.

Der Spot „Agency“ ist interessant, weil er der Chapter-2-Karte von Fortnite einen Hotspot gibt, den die Karte vorher nicht hatte. Das ändert die Dynamik eines Matches gravierend, weil es zu frühen Fights führt, bei dem viele draufgehen. Landet man abseits der Agency kann man bis ins Endgame kommen, ohne viele Fights zu sehen. Von daher hat Ninja durchaus einen Punkt, dass solche Hotspots eben Vorteile und Nachteile mit sich bringen.

Das Entwicklungs-Tempo von Epic ist langsamer geworden, wie viele merken.

Die Kritik von Ninja richtet sich vor allem dagegen, dass Fortnite seit Kapitel 2 deutlich weniger geändert wird. Hier hat Epic offenbar umgestellt. 2019 war bekannt geworden, dass Epic das irrsinnig hohe Entwicklungstempo für Fortnite nur mit viel Druck und endlosen Überstunden aufrecht erhalten kann. Offenbar ist man da seit einem halben Jahr vom Gas gegangen.

Dennoch hat Fortnite mit neuen Modi und Features in den letzten Wochen wieder an Fahrt aufgenommen, aber offenbar nicht genug für Ninja, der sich nach den guten alten Zeiten sehnt.