Fortnite: Die 50 Errungenschaften in Season 2 – So holt ihr sie euch

In Fortnite kann man im 2. Kapitel (Chapter 2) verschiedene Errungenschaften freischalten. Wir zeigen euch eine Übersicht aller Auszeichnungen von Season 2 als Liste. In Fortnite findet ihr die Achievements unter dem Punkt „Karriere.“

Was sind Errungenschaften? Seit dem Start des 2. Kapitels in Fortnite gibt es ein Feature, bei dem man Auszeichnungen bekommt, wenn man gewisse Aktionen im Spiel durchführt.

Diese Errungenschaften bringen euch zwar keine besonderen Belohnungen, doch es sind trotzdem Erfolge, die man vorweisen kann.

In der ersten Season von Kapitel 2 konnte man sich 43 Auszeichnungen verdienen.

Alle Errungenschaften in Season 2 – Liste für Chapter 2

Mit dem Start von Season 2 sind einige Errungenschaften dazu gekommen, die man sich freischalten kann. Wir zählen euch hier alle Auszeichnungen auf und wie ihr sie bekommt.

Wichtig: Einige Errungenschaften sind gleich wie die aus Season 1 und ihr könnt sie nochmal freischalten. Lediglich der Name der Auszeichnung ändert sich in Season 2.

1. Geheimagent

Wie bekommt man die Auszeichnung? Um diese Auszeichnung zu erhalten, muss man in Season 2 eine Solo-Runde gewinnen. Es kommt dabei nicht darauf an, wie viele Eliminierungen ihr erzielt habt.

2. Meister-Spione

Wie erhält man diese Auszeichnung? Damit ihr zu Meister-Spionen werden könnt, müsst ihr ein Duo-Match in Season 2 gewinnen.

Am besten sucht ihr euch einen idealen Teammate, damit ihr sicher eine Runde in dieser Season zusammen gewinnen könnt.

3. Ein Pack der Spione

Wie bekommt man die Errungenschaft? Hier sollt ihr ein Team-Match in Season 2 von Kapitel 2 gewinnen. Da kommt es nicht darauf an, wie viele Eliminierungen ihr habt und mit wem ihr in einem Team spielt.

4. Der Spezialist

Wie bekommt man die Auszeichnung? Ein richtiger Spezialist werdet ihr, wenn ihr 10 Solo-Matches in Season 2 gewonnen habt.

Habt ihr 10 Matches alleine gewonnen, bekommt ihr die Spezialisten-Auszeichnung.

5. Legendärer Spion

Wie erhält man diese Auszeichnung? Diese Auszeichnung ist nicht einfach zu bekommen. Damit ihr ein legendärer Spion werdet, müsst ihr 100 Solo-Runden in Season 2 gewinnen.

Dies kann aber eine Weile dauern und diese Errungenschaft wird bestimmt nicht jeder erhalten.

6. Spioniert den Preis aus

Wie bekommt man die Errungenschaft? Damit ihr diese Auszeichnung freischalten könnt, müsst ihr 10 Duo-Matches in Season 2 gewinnen.

Auch hier lohnt es sich gemeinsam mit einem Freund, an dieser Auszeichnung zu arbeiten.

7. Co-Operatives

Wie bekommt man die Auszeichnung? Das beste kooperative Duo werdet ihr, wenn ihr 100 Duo-Matches in Season 2 gewinnt.

Dies kann lange dauern und wird ein wenig Geduld brauchen. Habt ihr es aber geschafft, bekommt ihr die seltene Auszeichnung.

8. Spionagekomplott

Wie erhält man diese Auszeichnung? Für diese Errungenschaft müsst ihr in Season 2 ganze 10 Team-Runden miteinander gewinnen. So könnt ihr den perfekten Team-Job erledigen und die Auszeichnung verdienen.

Bei Team-Runden können bis zu 4 Spieler zusammen spielen. Wählt dafür einfach „Teams“ bei der Modus-Auswahl.

9. Vierfache Agenten

Wie bekommt man die Errungenschaft? Wer eine richtig seltene Errungenschaft freischalten möchte, muss einiges dafür tun.

Die „vierfache Agenten“-Auszeichnung bekommt ihr, wenn ihr 100 Runden Matches im Team gewinnt.

Ihr könnt diese Aufgabe mit bis zu 3 Freunden oder 3 Spielern, die euch das Spiel zuteilt, erledigen.

10. Gekeilagent

Wie bekommt man die Auszeichnung? Für diese Errungenschaft müsst ihr lediglich ein Gruppenkeile-Match in Season 2 gewinnen.

Diese Auszeichnung sollte nicht so schwer sein.

11. Da ist kein Spion im Team

Wie erhält man diese Auszeichnung? Für diese Errungenschaft müsst ihr 100 Gruppenkeile-Runden in Season 2 von Fortnite gewinnen.

Das sollte jetzt auch einfacher zu schaffen sein, da der Bug, bei dem Teammates in Gruppenkeile nicht richtig angezeigt wurden, wieder behoben wurde.

12. Peng-Peng-Tick-Tick-Tick

Wie bekommt man die Errungenschaft? Diese lustige Auszeichnung bekommt ihr, wenn ihr mindestens ein Mal in Season 2 in einer Runde 250 Schaden mit einem Sturmgewehr erzielt.

13. Ka-Boooom

Wie bekommt man die Errungenschaft? Für diese Auszeichnung müsst ihr Explosionswaffen ausrüsten und damit 250 Schaden an Gegnern in einer Runde verursachen.

Am besten geht das mit einem Raketenwerfer, mit dem ihr dann auf eure Gegner schießen könnt.

Ihr könnt aber auch die neue Mine nutzen, von der einige Streamer begeistert sind:

Ninja testet die neue Mine in Fortnite, erkennt bescheiden: „Ich bin ein Genie!“

14. Thunk

Wie bekommt man die Auszeichnung? Für diese Errungenschaft müsst ihr auf eure Gegner los und sie mit der Spitzhacke bekämpfen, bis ihr 250 Schaden verursacht habt in einem Match.

Am einfachsten funktioniert dies, wenn ihr Gegner zusammen knüppelt, die schon am Boden liegen.

15. Peng-Peng-Peng!

Wie erhält man diese Auszeichnung? Für diese Errungenschaft muss man 250 Schaden in einer Runde mit einer Pistole verursachen.

Wenn ihr eine goldene oder lila Pistole findet, sollte diese Aufgabe leichter zu erledigen sein.

16. Klick-Klick – Peng!

Wie bekommt man die Errungenschaft? Diese Auszeichnung bekommt man, wenn man 250 Schaden mit einer Schrotflinte oder Pump-Gun in einer Runde erzielt.

Diese Aufgabe sollte leicht lösbar sein, weil man sowieso meistens eine Schrotflinte im Inventar dabei hat.

17. Rat-tat-tat!

Wie bekommt man die Errungenschaft? Für diese Auszeichnung braucht man eine Maschinenpistole und soll damit 250 Schaden an Gegnern in einer Runde verursachen.

Maschinenpistolen gibt es einige in Season 2 von Fortnite also sollte diese Aufgabe nicht so schwer zu erledigen sein.

18. Ba-Zing!

Wie bekommt man die Errungenschaft? Für diese Auszeichnung braucht man ein Scharfschützengewehr und Sniper-Skills.

Ihr müsst nämlich 250 Schaden mit einer Sniper in einer Runde verursachen.

Waffen-Spezialist-Auszeichnungen

Es gibt noch einige Auszeichnungen, wenn ihr mehrere Waffen-Spezialist-Aufgaben in einer Runde erledigt. Diese Errungenschaften bekommt ihr:

19. Zu den Waffen!: 2 verschiedene Waffenspezialist-Auszeichnungen in einem Match

2 verschiedene Waffenspezialist-Auszeichnungen in einem Match 20. Waffentechniker: 3 verschiedene Waffenspezialist-Auszeichnungen in einem Match

3 verschiedene Waffenspezialist-Auszeichnungen in einem Match 21. Schmerzbringer: 4 verschiedene Waffenspezialist-Auszeichnungen in einem Match

4 verschiedene Waffenspezialist-Auszeichnungen in einem Match 22. Super-Soldat: 5 verschiedene Waffenspezialist-Auszeichnungen in einem Match

5 verschiedene Waffenspezialist-Auszeichnungen in einem Match 23. „Ein Mann“-Armee: 6 verschiedene Waffenspezialist-Auszeichnungen in einem Match

6 verschiedene Waffenspezialist-Auszeichnungen in einem Match 24. Eine Waffe der Massendestruktion: 7 verschiedene Waffenspezialist-Auszeichnungen in einem Match

Goldene Auszeichnungen

In Season 2 könnt ihr ebenfalls goldene Stil-Varianten für eure Agenten freischalten. Dies könnte aber eine Weile dauern, da ihr erst Level 100 erreichen müsst.

In unserem Level-Guide findet ihr einige Tipps, um schneller auf Level 100 zu kommen.

Diese Errungenschaften erhaltet ihr, wenn ihr die goldenen Skins freischaltet:

25. Goldene Berührung: Erreicht Level 140 und schaltet die goldene Variante für Midas frei

Erreicht Level 140 und schaltet die goldene Variante für Midas frei 26. Dublon-Agent: Erreicht Level 180 und schaltet die goldene Variante für Brutus frei

Erreicht Level 180 und schaltet die goldene Variante für Brutus frei 27.=^._.^=: Erreicht Level 250 und schaltet die goldene Variante für Muskelkater frei

Erreicht Level 250 und schaltet die goldene Variante für Muskelkater frei 28. Goldene Explosion: Erreicht Level 260 und schaltet die goldene Variante für TNTina frei

Erreicht Level 260 und schaltet die goldene Variante für TNTina frei 29. Herz aus Gold: Erreicht Level 300 und schaltet die goldene Variante für Skye frei

Erreicht Level 300 und schaltet die goldene Variante für Skye frei 30. Delux-Tux: Erreicht Level 340 und schaltet die goldene Variante für Agent Schali frei

31. Undercover-Experte

Wie bekommt man die Errungenschaft? Für diese Auszeichnung müsst ihr lediglich eine Telefonzelle benutzen, um euch als Handlanger zu verkleiden.

An diesen Orten findet ihr eine Telefonzelle:

32. Cloak and Dagger

Wie bekommt man diese Auszeichnung? Für diese Errungenschaft müsst ihr 20 mal eine Telefonzelle betreten und euch als Handlanger verkleiden.

33. Meister der Verkleidung

Wie erhält man diese Errungenschaft? Wer Meister der Verkleidung werden möchte, muss sich 50 mal in einer Telefonzelle verkleiden in Season 2.

34. If it fits, I sits

Wie erhält man diese Auszeichnung? Damit ihr diese Errungenschaft bekommt, müsst ihr den Muskelkater-Skin ausrüsten und euch damit in einem Karton verstecken.

Dieser Skin gehört zu den Skins aus Season 2 in Fortnite.

Diese Kartons findet ihr überall an den Orten auf der Map.

35. Knapp entkommen

Wie bekommt man die Errungenschaft? Für diese Auszeichnung müsst ihr einen geheimen Fluchtweg benutzen.

Diese findet ihr oft bei den Handlanger-Unterschlüpfen. Es handelt sich dabei um Mülltonnen und Pixi-Klos.

Fundorte auf der Map:

Bei den Handlanger-Unterschlüpfen findet ihr auch 2 geheime Waffen.

36. Tiefe, dunkle Geheimnisse

Wie erhält man diese Errungenschaft? Benutzt 20 mal die geheimen Fluchtgänge in Season 2, um euch diese Auszeichnung freizuschalten.

37. Tunnel-Vision

Wie erhält man diese Auszeichnung? Für diese Errungenschaft müsst ihr 50 Mal die geheimen Gänge in Season 2 nutzen.

38. Alarm! Alarm! Alarm!

Wie erhält man diese Auszeichnung? Diese lustige Errungenschaft bekommt man, wenn man einen Tresor mit einer Schlüsselkarte in Season 2 öffnet.

39. Gefilzt

Wie bekommt man die Errungenschaft? Für diese Auszeichnung müsst ihr einen Handlanger durchsuchen/verhören.

Landet einfach bei einem der neuen Orte auf der Map von Season 2 und schnappt euch dort einen Handlanger.

Wie verhört man einen Handlanger? Wenn ein Handlanger zu Boden gegangen ist, habt ihr die Auswahl, ihn entweder zu tragen oder zu verhören. Es wird euch angezeigt, welchen Knopf ihr für die Verhörung drücken sollt.

40. Aufklärungs-Agent

Wie erhält man diese Errungenschaft? Für diese Auszeichnung müsst ihr einen eurer Gegner verhören.

Sobald ihr einen Gegner down habt, verhört ihn um die Auszeichnung zu bekommen und auch zu erfahren, wo sich seine Teammates befinden.

41. Streikposten 100

Wie erhält man diese Auszeichnung? Ihr müsst 10 Gegner in Season 2 verhören, damit ihr diese Errungenschaft freischalten könnt.

42. Augen auf

Wie erhält man diese Auszeichnung? Benutzt den ID-Scanner 25-Mal in Season 2, um diese Errungenschaft freizuschalten.

Am besten verkleidet ihr euch in einer Telefonzelle als Handlanger, um euch selber bei den Türen und Truhen zu scannen.

Wie nutzt man den ID-Scanner? Sobald ihr vor einer verschlossenen Tür steht, findet ihr einen Scanner. Stellt euch davor, bis die Meldung zum Scannen erscheint und ihr den gewünschten Knopf drücken könnt.

43. Katzen-Scan

Wie bekommt man die Errungenschaft? Diese lustige Auszeichnung bekommt ihr, wenn ihr den Mini-Boss Meowscles bei einem ID-Scanner scannt.

Bei Meowscles findet ihr ebenfalls eine der mythischen Waffen:

Fortnite bringt 5 neue mythische Waffen, 2 sind brutal stark – So holt ihr sie

Dafür müsst ihr ihn aber zuerst bei der Yacht down schießen, damit ihr ihn tragen könnt.

44. Hier, Fang!

Wie erhält man diese Errungenschaft? In Season 2 könnt ihr jetzt Heilgegenstände werfen. Für diese Auszeichnung müsst ihr lediglich einen Gegenstand werfen, um sie freizuschalten.

45. Ich fliege!

Wie erhält man diese Errungenschaft? Für diese Auszeichnung braucht ihr einen speziellen Emote, da ihr sie sonst nicht freischalten könnt.

Solltet ihr den Emote schon im Spind besitzen, dann sollte die Aufgabe kein Problem sein. Habt ihr ihn jedoch nicht, dann müsst ihr warten, bis er wieder im Item-Shop erhältlich ist und ihn dann mit V-Bucks erwerben.

Führt den T-Pose-Emote auf der Yacht aus, um diese Errungenschaft zu erhalten.

Hier findet ihr alle Tänze und Emotes aus Fortnite: Battle Royale

46. Yacht-Club

Wie erhält man diese Auszeichnung? Für diese spezielle Errungenschaft müsst ihr einen Gegner mit der Spitzhacke auf der Yacht eliminieren.

Die Yacht befindet sich im nordöstlichen Teil der Map, im Gitterfeld H1.

47. Boop!

Wie bekommt man die Errungenschaft? Landet auf der „Nase“ des Hais bei The Shark, um diese Auszeichnung zu erhalten.

„The Shark“ befindet sich im nordwestlichen Teil der Map, bei dem Gitterfeld B1.

Der „Hügel“, der sich dort befindet soll einen Hai nachahmen und dort müsst ihr landen.

48. Du wirst ein größeres Boot brauchen

Wie erhält man diese Errungenschaft? Damit ihr diese Auszeichnung bekommen könnt, müsst ihr The Shark mit einem Motorboot besuchen.

Es reicht auch, wenn ihr das Boot, das sich unter der Steinhöhle befindet, nehmt und damit wegfahrt.

49. Fracking Handlanger

Wie erhält man diese Auszeichnung? Erledigt 50 Handlanger bei The Rig, um diese Errungenschaft in Season 2 freizuschalten.

„The Rig“ findet ihr im südwestlichen Teil der Map, beim Gitterfeld B7.

50. Raus aus meinem Sumpf!

Wie bekommt man diese Auszeichnung? Für diese Errungenschaft müsst ihr 5 Gegner in Slurpy Swamps eliminieren.

Diese Aufgabe sollte nicht schwer sein, wenn ihr öfters in Slurpy Swamp landet.

Ein Spieler fand einen Trick, wie man sein Schild besonders schnell in Slurpy Swamp aufladen kann.

In Season 2 von Fortnite gibt es einen geheimen Skin. So könnt ihr euch den Deadpool-Skin freischalten: