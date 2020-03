Die Annäherungsmine wurde mit dem Update 12.10 in Fortnite eingeführt. Der Profi-Spieler Ninja und einige Streamer haben die Mine ausgetestet und sind verblüfft, wie stark sie ist.

Was ist das für eine Mine? Die Annäherungsmine wurde mit dem Update 12.10 eingeführt und kann jetzt im Spiel verwendet werden. Pro Mine wird 50 Schaden verursacht.

Sie kann geworfen werden, haftet an Wänden/Böden und hat ein verstecktes Feature, dass einige Streamer verblüfft. Die neue Annäherungsmine passt damit perfekt in das Agenten-Thema der Season 2 in Fortnite.

Ninja zeigt, wie klug er mit der Mine spielt

Der Profi-Spieler Tyler „Ninja“ Blevins hat die Annäherungsmine in Fortnite getestet. Er befand sich gerade in einem Match und entdeckte einen Gegner, der sich in einem Raum versteckte.

Er warf mehrere Minen durch das Fenster des Raumes, in dem sich der Gegner befand. Diese wurden ausgelöst und verursachten 2 mal 50 Schaden am Gegner.

Danach konnte Ninja das beschädigte Dach mit einem Schlag zerstören und befand sich im gleichen Raum mit ihm. Jetzt musste er ihm nur noch den finalen Schuss geben.

Nach dieser Aktion schien Ninja ziemlich stolz auf sich zu sein. Er sagte: „Oh mein Gott ich bin ein Genie!“

NEW Proximity mine 300 IQ play 😀 So much fun to use pic.twitter.com/H913Ots2ve — Ninja (@Ninja) March 3, 2020

Auf Twitter hatte er den Ausschnitt seines Gameplays mit der Mine gepostet, mit der Überschrift: 300 IQ Gameplay mit der neuen Annäherungsmine.

Er scheint sich also über den neuen Gegenstand zu freuen, da er auch schrieb, dass es so viel Spaß machen würde, mit der Mine zu spielen.

Es ist nicht das erste Mal, das sich Ninja selber über sein Gameplay lobt:

Ninja ist begeistert von sich, 4 Spieler in Fortnite zu killen, obwohl er nix hört

Twitch-Streamer sind verblüfft über verstecktes Feature der Mine

Einige Twitch-Streamer haben die neue Annäherungsmine ebenfalls getestet. Sie scheinen ebenfalls begeistert über den neuen Gegenstand zu sein.

Ein besonderes Feature scheint die Twitch-Streamer aber noch mehr zu verblüffen. Die Mine verursacht nämlich nicht nur Schaden am Gegner, sondern markiert ihn auch gleich.

Das heißt man kann den Gegner lokalisieren und das funktioniert sogar hinter Wänden. Dieses Feature kann einen großen Vorteil geben.

In diesem YouTube-Video seht ihr ein paar Twitch-Streamer, wie sie die Minen austesten und neue Taktiken damit finden (Mobile-User spulen bitte auf 23 Sekunden):

Wie findet ihr die neue Annäherungsmine? Seid ihr auch so begeistert wie die Streamer?