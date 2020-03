Fortnite: Deutsche Patch Notes zu Update 12.10 – Das hat sich verändert

Das Update 12.10 ist in Fortnite da und bringt einige Veränderungen. Wir zeigen euch in den deutschen Patch Notes, was sich alles im Spiel verändert hat.

Das steckt im neuen Patch 12.10: Es gibt einige Änderungen und Fehlerbehebungen, die mit dem Update 12.10 angepasst wurden.

Die Patch Notes für den Battle-Royale-Modus sind von Epic Games noch nicht veröffentlicht worden. Wir haben euch hier aber die Fehler zusammengefasst, die behoben wurden.

Vor allem für den Modus Rette die Welt gibt es eine coole Änderung, die den Spind verändert.

Fehlerbehebungen im Battle Royale

Welche Fehler wurden behoben? Wir zählen euch hier die Fehler und Bugs auf, die mit dem Update 12.10 behoben wurden.

XP-Münzen-Belohnungen werden wieder korrekt angezeigt (die Belohnungen, die bisher erzielt wurden, werden jetzt nachträglich auf das Konto überschrieben)

Verbündeten-Markierungen werden im Modus Gruppenkeile wieder korrekt angezeigt

Schwachpunkte werden wieder korrekt gezählt, auch wenn sich der Gegenstand zu nahe am Spieler befindet

Mit dem Update 12.10 wurde das „automatische Sprinten“ für alle Spieler aktiviert. Möchtet ihr das nicht, müsst ihr das in den Einstellungen wieder ausschalten

Alle weiteren Bugs und Fehler, die behoben wurden, findet ihr auf dem Fortnite-Trello.

Wir werden alle weiteren Änderungen zum Battle-Royale-Modus aktualisieren, sobald es mehr Informationen gibt.

Änderungen im Kreativmodus

Was ist neu? Im Kreativmodus könnt ihr wortwörtlich eure eigenen Easter-Eggs verstecken.

Es gibt jetzt lustige, neue Eier in der Eiergalerie vom Kreativmodus. Diese könnt ihr auf eurer Insel verteilen.

Alle weiteren Änderungen zum Kreativmodus findet ihr auf der offiziellen Seite von Epic Games.

Neues bei Rette die Welt

Die Spind-Nutzung ist endlich verfügbar: Ihr könnt nun eure kosmetischen Gegenstände aus dem Battle-Royale-Modus verwenden.

Schmückt eure Helden mit den Rückenaccessoires oder den Outfits, die ihr besitzt. Ihr könnt auch alle Skins aus Season 2 in Fortnite nutzen.

Wichtig: Reaktive Gegenstände können noch nicht in Rette die Welt verwendet werden. Epic Games arbeitet aber noch an dieser Funktion.

Bogen im Event-Shop erhältlich: Mit dem Wolkenbrecher-Bogen, könnt ihr Hüllen eliminieren und eine Dampfwolke verbreiten.

Der Bogen wird vom 5. März, 1:00 Uhr bis zum 12. März, 0:00 Uhr, im wöchentlichen Shop verfügbar sein.

Held im Event-Shop verfügbar: Der Schlachtenhund Jonesy, der einen Vorteil mit Granaten hat, ist bald im Event-Shop verfügbar.

Er wird vom 7. März, 1:00 Uhr bis zum 4. April, 1:00 Uhr im Event-Shop erhältlich sein.

Alle weiteren Änderungen zum Modus Rette die Welt findet ihr auf der offiziellen Seite von Epic Games.

Braucht ihr noch Tipps um schnell auf Level 100 zu kommen? Dann schaut doch in unserem Level-Guide nach: