Spieler verlieren das Interesse an Diablo 4, aber zum Glück verrät Blizzard heute wohl, wann es besser wird

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Ein großer Punkt ist vor allem der Loot. Beute ist der wichtigste Antrieb für die meisten Spieler in Diablo, aber Loot in Diablo 4 ist für viele einfach enttäuschend . Auf Reddit berichtet ein Vater, dass seine Söhne genau deswegen bereit aufgehört hätten. Ähnliche Threads häufen sich dort.

Was stört die Spieler? Der größte Kritikpunkt an Diablo 4 ist aktuell das Endgame. Darüber haben sich Vielspieler schon nach wenigen Tagen beschwert. Fans, die weniger als 6 Stunden täglich zockten, kommen nun langsam an den Punkt.

Nach einem starken Start flacht das Interesse an Diablo 4 langsam ab. Das ist für Games zwar normal, aber in sozialen Medien meckern dennoch gerade viele Spieler über ihre Erfahrung mit dem Spiel. Sie warten auf Season 1, zu der es heute Abend neue Infos geben wird.

Insert

You are going to send email to