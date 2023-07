Diablo 4 ist so gut, dass sich Blizzard nun offenbar die eigenen Spieler klaut

Eigentlich hat World of Warcraft im Moment richtig viel zu bieten. Trotzdem befindet sich einer der wichtigsten Endgame-Inhalte auf einem Tiefpunkt. Spieler vermuten: das liegt an Diablo 4, finden aber auch andere Gründe für das schwindende Interesse.

Wie steht es um WoW?

Seit dem 3. Mai ist der neuste Patch 10.1 „Neltharions Glut“ mit vielen neuen Inhalten live. Am 10. Mai ist außerdem Season 2 mit neuen Dungeons für Mythic+ gestartet.

Die Neuerungen scheinen zu fruchten. MeinMMO-Dämon Cortyn meint, World of Warcraft hat sich seit Jahren nicht so gut angefühlt.

Trotzdem sinken angeblich die Zahlen der Abschlüsse für Mythic+-Dungeons, mit dem viele aktive Spieler normalerweise ihre Ausrüstung verbessern würden. Eine Grafik zeigt: weniger als eine Million Dungeons werden pro Woche abgeschlossen (via Reddit):

Verliert WoW wirklich Spieler? Die Grafik zeigt, dass die Zahl von abgeschlossenen Dungeons etwa in Woche 3 von Season 2 deutlich abfällt und dann auf einem niedrigen Stand bleibt. Das ist laut Statistik in Season 1 ebenfalls passiert, aber in einem deutlich geringeren Umfang.

Die Zahlen hat der Ersteller laut einem früheren Kommentar selbst aus den APIs von Blizzard ausgelesen und zusammengestellt.

Die Spieler im entsprechenden Thread sind sich trotzdem sicher, dass das durchaus zutreffen kann. Sie sagen: auch sie hätten mittlerweile weniger Spaß an den Dungeons. Und ein großer Faktor dafür sei vor allem ein neues Spiel: Diablo 4.

Diablo, Zelda, Final Fantasy und Probleme sorgen für weniger Interesse

Die dritte Woche der Season fällt genau in den Release von Diablo 4. Hier ist laut der Grafik der stärkste Abfall zu erkennen. In hunderten Kommentaren stimmen die Spieler zu, dass Diablo 4 entweder ihre Freunde und Bekannte oder sie selbst dazu gebracht habe, WoW erst einmal sein zu lassen.

Diablo 4 kommt enorm gut an, auch wenn nach den ersten Wochen erste Kritik aufkommt, vor allem an Endgame-Inhalten. Der erste große Patch hat aber schon für Verbesserungen gesorgt und Season 1 steht ebenfalls kurz bevor:

Allerdings wirft die Community ein, dass nicht allein Diablo 4 die „Schuld“ daran trage, dass das Interesse an WoW oder zumindest an mythischen Schlüsselsteindungeons gerade schwindet. Da kämen mehrere Faktoren zusammen:

mit Season 2 wurden Heiler heftig generft, was für viel Frust sorgt. Heiler haben weniger Lust, zu spielen; alle anderen warten länger auf einen Heiler

die Dungeons seien recht „unbalanced“ und teilweise zu anstrengend zu spielen

es ist Sommer, da könnten Videospiele traditionell einfach weniger Bindung aufbauen und Spieler halten

neben Diablo 4 erschienen mit Final Fantasy 16 und Zelda: Tears of the Kingdom etwa zeitgleich weitere Spiele, die Zeit beanspruchen

Dazu komme, dass die Spieler alle irgendwie angespannt wirken. Keiner habe mehr wirklich Spaß in den Dungeons, alle seien ständig gestresst und es komme häufiger vor, dass sich die Gruppe auflöse, als dass man einen Schlüssel zu Ende spiele.

Die Fans sind sich aber sicher, dass dieser Zustand nicht ewig so bleiben würde. Sobald Diablo, Zelda und Final Fantasy ihren Reiz verloren und der Sommer zu Ende wären, kämen die Spieler schon zurück. Abgesehen davon steht in WoW bald ein neuer Inhalts-Patch mit der ersten Unterstützungs-Spezialisierung überhaupt an:

