Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 27.03.

In Destiny 2 steht heute, am 27.03., wieder ein Besuch vom Exotic-Händler Xur an. Doch wo könnt ihr ihn finden? Bei uns erfahrt ihr alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was passiert gerade in Destiny 2? Es ist einiges los in Destiny 2. So können sich die Hüter aktuell im ersten Eisenbanner von Season 10 die Zeit vertreiben und sich dort die einzige Ritualwaffe der aktuellen Season erspielen.

Oder sie beschäftigen sich mit dem 2. Seraph-Bunker auf dem Mond, der mit dem Weekly Reset geöffnet wurde.

Die meisten Hüter dürften allerdings gespannt auf die Trials of Osiris sein, die heute wieder starten. Besonders spannend ist dabei, welche neuen Waffen es diesmal geben wird.

Zudem hat Bungie einen Patch angekündigt, der sich endlich um den Loot-Bug, sowie weiteren Anpassungen bei den Rüstungen, kümmern wird.

Doch zuerst besucht uns Xur und wir schauen auf sein Inventar.

Alle Infos zu Xur am 27. März 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Was hat Xur im Angebot? Hat der mysteriöse Händler an diesem Wochenende eine Waffe dabei, über die sich die Hüter freuen? Und welche Ausrüstungsteile wird er anbieten?

Wir erwarten das Nudelgesicht und nehmen sein Angebot genau unter die Lupe.

Wann erscheint Xur?

Das ist die Xur-Zeit: Heute erscheint Xur noch einmal um 18:00 Uhr. Er sucht sich einen Planeten aus und verkauft dort seine Waren bis zum nächsten Weekly Reset, am 31. März.

Stellt aber euch schon mal darauf ein, dass Xur demnächst wieder erst um 19:00 Uhr erscheinen wird. Bei seinem nächsten Besuch, am 3. April, ist es soweit.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Das Nudelgesicht hält sich an diesem Wochenende in der ETZ im Gebiet „Gewundene Bucht“ auf.

Xurs Position in der ETZ

Xurs Inventar vom 27.03 bis zum 31.03. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Die Huckleberry – Maschinenpistole für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Wappen von Alpha Lupi – Brustchutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +3

Belastbarkeit: +13

Erholung: +13

Disziplin: +6

Intellekt: +12

Stärke: +6

Gesamt: 53

Jäger: Der sechste Kojote – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +11

Belastbarkeit: +7

Erholung: +7

Disziplin: +10

Intellekt: +6

Stärke: +6

Gesamt: 47

Warlock: Schädel des schrecklichen Ahamkara – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +3

Erholung: +11

Disziplin: +22

Intellekt: +2

Stärke: +2

Gesamt: 50

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Eine handliche Zusammenfassung gibt’s bei Nexxos Gaming zu Xurs Location und seinem Inventar:

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 27.03. – 31.03.

Welche Karte ist aktiv? Bei den Prüfungen von Osiris wird zurzeit die Karte „Witwenhof“ gespielt.

Wann laufen die Trials? Heute, am 27.03 um 18:00 Uhr, geht es los. Ihr habt dann bis zum Weekly Reset, am 31.03. bis 18:00 Uhr, Zeit.

Weitere Infos zu den Prüfungen von Osiris: Alles was ihr zu den Trials wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Welchen Fokus spielt ihr eigentlich am liebsten in Destiny 2?