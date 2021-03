Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 19.03.

Der mysteriöse Händler Xur schaut heute, am 19. März in Destiny 2 vorbei. Wo lässt sich der NPC mit den Exotics nieder und was bringt er mit? Alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende gibts auf MeinMMO. Wir werfen auch einen Blick auf die Trials, die aus ihrer Zwangspause zurückkommen.

Das passiert in Destiny: Diese Woche gab es eine wichtige Loot-Änderung in der Season 13 von Destiny 2. Die sorgt dafür, dass die begehrten aber viel zu seltenen neuen Waffen jetzt häufiger im Inventar der Spieler landen. Dementsprechend werden Aktivitäten wie Gambit rauf und runter gezockt. Wer da häufiger gewinnen möchte, muss im Prinzip nur 2 Regeln fürs Gambit beherzigen.

Auch nächste Woche kommen weitere Änderungen auf die Hüter zu:

Der exotische Raketenwerfer Augen von Morgen erhält endlich seinen Fix und eure Chancen auf die seltene Waffe steigen.

Wem der Schmelztiegel zu unterkühlt war, darf aufatmen: Destiny 2 will das PvP fairer machen –9 Nerfs für Stasis

Sogar schon heute will Bungie die Trials wieder eröffnen

Die angekündigten Fixes kommen genau dann, wenn Xur nächste Woche verschwindet. Zeit, dass wir uns daher um das Nudelgesicht kümmern.

Alle Infos zu Xur am 19. März 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann erscheint Xur? Xur taucht regelmäßig am Freitag um 18 Uhr auf (jedenfalls bis zum 28. März, wenn die Uhr umgestellt wird). Er sucht sich dann einen zufälligen Planeten aus und bleibt dort bis zum 23. März, wenn der Weekly Reset um 18 Uhr stattfindet.

Was hat Xur im Angebot? Xur bringt den Spielern exotische Items mit. Für jede Klasse gibt es eine spezielle Rüstung und auch ein Waffen-Exotic hat der Bote der Neun im Gepäck.

MeinMMO schaut, welche Statuswerte die Items haben und ob ein seltenes Exotic dabei ist, das euch noch fehlt.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Noch haben die Hüter Xur nicht gefunden. Den aktuellen Fundort inklusive Karte findet ihr hier in Kürze.

Xurs Inventar vom 19.03. bis zum 23.03. – Alle Exotics im Überblick

Sobald der Standort für diese Woche feststeht, listen wir hier fein säuberlich das Inventar des Nudelgesichtigs auf.

Das bringt Xur zudem garantiert mit:

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 19.03. – 23.03.

Was ist mit den Trials? Nachdem die Trials schon zum 2. Mal in Season 13 kurzfristig abgesagt wurden, soll das PvP-Endgame heute seine Rückkehr feiern. Bungie verkündete aber via Twitter, dass die Möglichkeit einem Einsatztrupp im laufenden Match beizutreten (Rejoin-Funktion), vorerst komplett deaktiviert ist.

Mehr zum Leidensweg der Trials und den wilden Spekulationen um Schattengesellschaften, die ganze Matches mit einem Münzwurf entscheiden, gibts hier auf MeinMMO:

Welche Karte ist aktiv? Das ganze Wochenende kloppt ihr euch nur auf einer Karte, die wir euch hier gleich ergänzen.

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen beginnen heute, am 19. März um 18:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 23. März ebenfalls um 18:00 Uhr. Denkt dran, eure Tokens in diesem Zeitraum auszugeben, da diese sonst verfallen.