Destiny 2: Weekly-Reset am 16.01. – Findet die „Kammer der Wünsche“

Der wöchentliche Reset in Destiny 2 steht an und diese Woche hoffen die Hüter, dass endlich die letzte Sternenkatze auftaucht. Es gibt aber auch noch andere Dinge die ihr erledigen könnt. Welche das sind, verrät euch MeinMMO.

Das passiert diese Woche: Wir befinden uns in Woche 8 der Season 23 und wenn ihr die Storyquest bislang noch nicht abgeschlossen habt, lohnt es sich, auf dem Laufenden zu bleiben. Ein NPC hat sich davongemacht und außerdem gilt es die Kammer der Wünsche zu finden.

Wo sich die Kammer der Wünsche befindet, ist noch nicht ganz klar – sie könnte sich sowohl in der Träumenden Stadt als auch im Schwarzen Garten befinden. Hört euch zudem nach Abschluss der Storyquest alle Audioprotokolle in der H.E.L.M. an und erfahrt mehr.

Außerdem können sich die Hüter diese Woche den letzten Katalysator des exotischen Bogens Wunschwache erspielen. Dies wird auch Teil der saisonalen Herausforderung diese Woche sein.

Zudem hoffen wir, dass ihr diese Woche endlich auch euren Titel vervollständigen könnt, denn eine Sternenkatze versteckt sich hartnäckig und ohne sie ist es nicht möglich.

Mit diesen Dingen sind dann alle Inhalte der Season 23 aufgedeckt, auch wenn die Saison des Wunsches ab heute aufgrund der DLC-Verschiebung noch genau 140 Tage dauern wird.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 16.01. bis 23.01.

Dämmerung

Geburtsort des Bösen , in der Thronwelt von Savathûn Die Dämmerung führt in die Thronwelt von Savathûn. Der Zeuge hat Heimiks und seinen Hohn-Schergen dort zu neuer Macht verholfen und es obliegt den Hütern, dem ein Ende zu setzen. Begebt euch also in die Dämmerung und besteht die Herausforderung mit 100.000 Punkten für Spitzenloot.

, in der Thronwelt von Savathûn

Verdient diese Woche die Dämmerungswaffe: Das Arkus-Fusionsgewehr Fangfrage

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

In diese Woche könnt ihr im PvP die Modi Kontrolle, Konflikt sowie Showdown spielen.

Bonus dieser Woche

Der Vagabund legt im Gambit einen drauf und gewährt euch Bonus-Gambitränge

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Für alle, die die Herausforderung und perfektionierte Beute lieben, warten im Endgame die sogenannten Vermächtnis-Rotationen. Diese können wiederholt und damit gefarmt werden.

Was bedeutet “Farmbares Endgame” in Destiny 2? Seit Season 21 rotieren ältere Missionen sowie Raids jede Woche als Vermächtnis-Aktivitäten und sind farmbar. Das bedeutet: Der aktive Rotations-Raid, der aktive Rotations-Dungeon und die exotischen Rotationsmissionen können in der Woche gefarmt werden. Ihr könnt also die einzelnen Begegnungen mehrmals abschließen, um unterschiedliche Gegenstände zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind. Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist „Wurzel der Alpträume“ mit der im PvP äußerst beliebten Schrotflinte “Bedingte Endgültigkeit“

Darüber hinaus könnt ihr den Dungeon „Geister der Tiefe“ farmen. Dort gibt es die Exo-Waffe “Der Navigator” zu verdienen.

Die wöchentliche Exo-Mission ist „Seraphs Schild” mit “Revision Null”. Eine craftbare Exo-Waffe mit 4 Katalysatoren.

Der wohl schönste Raid in Destiny 2 ist diese Woche farmbar: Letzter Wunsch

Wöchentliche Aktivitäten

Das sind die Ritual-Aktivitäten der Season 23:

Der Circus: Überquert jede Woche die gefährlichen Pfade der Träumenden Stadt und deckt die von Riven hinterlassenen Geheimnisse auf.

Überquert jede Woche die gefährlichen Pfade der Träumenden Stadt und deckt die von Riven hinterlassenen Geheimnisse auf. Beschützt das Gelege: Holt jede Woche die verschollenen Eier über die Leylinien aus Rivens Gehege zurück, um euren Teil einer gefährlichen Abmachung zu erfüllen.

Holt jede Woche die verschollenen Eier über die Leylinien aus Rivens Gehege zurück, um euren Teil einer gefährlichen Abmachung zu erfüllen. Stürmt den Wehrturm: Betretet den Dungeon Ruin der Kriegsherrin und verbannt den Hohn und die Besessenen aus der Wunschmagie.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„ Niedergang“ Sichert den Radialmast, bevor Calus und seine Truppen „den Schleier“ erreichen.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj steht oben am Pavillon im Gebiet „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Der Fluch-Zyklus startet neu und Fluch-Woche 1 ist aktiv. Aktiv ist zudem die 5. Aszendenten Herausforderung.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 23 von Destiny 2

Jede Woche rotieren die Aktivitäten in Destiny 2 und füllen den Loot auf.

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Es gibt auch in Season 23 kein Grinden um Powerlevel mehr. Die harte Macht-Obergrenze in Destiny 2 liegt seit mehreren Seasons unverändert bei 1.810. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen, sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level. Auch wenn es noch ein paar Aktivitäten gibt, wo ihr von einem Artefakt-level +20 noch profitieren könnt.

Falls ihr jedoch aktuell noch gar nicht am Hard Cap von 1.810 seid, haben wir hier für euch die besten Quellen für Spitzenloot aufgelistet.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Crota’s Ende“ (+2)

Top-Dungeon „Ruin der Kriegsherrin“ (+2)

Exo-Mission „Verflucht“ auf Legendär (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Wurzel der Alpträume“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Geister der Tiefe“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Exo-Mission „Operation: Seraphs Schild“ (+2) – farmbar

Erreiche 100.000 Punkte in Die Windung (+2)

(+2) Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Schließe auf Neomuna den Teilbereich ab, während ihr einen polsymorphen Hüllecode besitzt.

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Spiele auf Neomuna „Teilbereich Neustart“

Schließe Ritualaktivitäten ab bei der Vorhut, im Gambit oder im Schmelztiegel

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+2 und 7 Verbesserungkerne)

Prüfungen von Osiris (+2)

Sollten sich bis zum Ende von Season 23 noch weitere Quellen ergeben, werden wir diese hier umgehend ergänzen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Natürlich entfaltet sich auch in dieser Woche der ästhetische Reichtum des Everversums vor den Hütern. Für alle, die sich nach einem Hauch von Individualität und Stil sehnen und sich genug Glanzstaub verdient haben, hält Tess wieder frische Ware bereit. Wie dieses hoffentlich bugfreie Gefährt:

Der Telesto-Sparrow ist im Everversum zu haben und scheint auch zu laufen …

Das ist auch noch im Everversum erhältlich:

Exotisches Emote „Simon says”

Exotisches Emote „Morgengrauen der Erfindung”

Seltenes Emote „Mach hin”

Exotischer Sparrow „Omen des Saturns”

Exotisches Schiff „Strahlendes Cabriolet”

Exotische Geisthülle „Kabrio-Hülle”

Exotisches Waffen-Ornament „Unternehmensförderung” für das Exo-Automatikgewehr „Arbeitstier”

Exotisches Waffen-Ornament „Shiros Wachsamkeit” für die Exo-Pistole „Unbefuger”

Geist-Projektion „Verlorenen-Projektion”

Shader: „Leuchtende Leere“ (Effektshader) „Großstadt-Akustik“ „Leuchtende Medusa“ „Kuperfarbene Patina“ „Kohle des Nordens“ „Aposematismus“

Teleport-Effekte: „Pyramiden-Auftritt“ „Wirbelnde Blätter-Ankunft“ „Phosphen-Stimulus“ „Tiger-Effekte“



Mit den Kräften des Lichts im Rücken und den Schatten der Dunkelheit vor uns, stellt sich jetzt nur noch die Frage: Welche Geschichte werdet ihr in der kommenden Woche in Destiny 2 schreiben? Und welche Herausforderungen werdet ihr annehmen, welche Triumphe werdet ihr feiern und welche Glanzstaub-Schätze werdet ihr euch sichern, um eure Reise weiter zu gestalten? Verratet es uns. Und falls ihr euch unsicher seid, was als nächstes zu tun ist, schaut gerne hier vorbei: Destiny 2: Alle Inhalte, die das Spiel zum DLC „Die Finale Form“ verlassen