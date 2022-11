Destiny 2: Weekly Reset am 15.11. – Lord Saladin kommt mit „Call of Duty“-Modus

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 18 von Destiny 2

Eine kuriose Telesto-Woche in Destiny 2 ist vorbei. Doch bevor sich die „Königin der Bugs“ verabschiedet hat, konnte ihr MeinMMO entlocken, welche Aktivitäten die neue Woche beinhalten wird. Zusätzlich steht für alle Spieler im PvP kostenlos, ein neuer „Ausbruch“ bevor.

Das passiert diese Woche: Destiny 2 geht auf das Ende von Season 18 zu. So ertönt in diesen letzten Wochen vom Felwinter Gipfel erneut die Stimme eines legendären Helden sowie Verteidigers der Letzten Stadt. Der ehrenwerte Lord Saladin ist von den Kabalen zurückgekehrt und ruft seine treuesten Wölfe sowie alle, die es noch werden wollen, zum Eisenbanner-Event. Hier heißt es zwar Hüter gegen Hüter, aber auch euer Team ist wichtig.

Welcher Modus ist im Eisenbanner-Event aktiv? Spieler werden im Eisenbanner Modus „Ausbruch“ gegeneinander antreten, der „Call of Duty“-Interpretation von Killstreaks nur für Destiny 2. Allerdings nicht mit kleinen Helferlein, wie in CoD, sondern ganz Bungie-like mit einem ordentlichen Schub auf eure Space-Fähigkeiten. Jeder Kill lässt euch heller strahlen und kann auch euer Team pushen.

Destiny 2 überarbeitet PvP in Season 18 – Bringt Killstreaks wie aus Call of Duty

Das PvP beitet diese Woche aber noch andere Optionen, die ihr zu eurem Vorteil nutzen könnt:

„Dynamik Kontrolle“ ist aktiv. In diesem Modus gelingen Kills leichter. Das Radar ist deaktiviert und alle Schießeisen teilen erhöhten Schaden aus. So könnt ihr hervorragend Quests oder Katalysatoren im PvP erledigen, denn auch die TTK ist spürbar kürzer.

Lord Shaxx hat zusätzliche Bonus-Schmelztiegel-Ränge obendrauf. Damit sind dann auch eure Rangaufstiege ohne viel Aufwand schnell zu schaffen.

Wer dem PvP jedoch nichts abgewinnen kann, dem verraten wir jetzt, was in der nächsten Woche noch alles in Destiny 2 ansteht.

Belmon, der riesige Endboss im Dämmerungs-Strike „Spiegelkorridor“.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 15. bis zum 22.11.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist der Strike:

Der Spiegelkorridor , auf dem Jupitermond Europa Elsie Bray, die Fremde Exo, erbittet die Hilfe der Hüter, um das Vordringen der Vex auf Europa zu stoppen. Macht euch auf und besiegt den Transzendenten Geist „Belmon“ erneut in der Dämmerung.

, auf dem Jupitermond Europa

Das ist die Dämmerungs-Waffe dieser Woche: Als Belohnung für euren Run bekommt ihr stets eine spezielle Dämmerungswaffe.

Holt euch diese Woche die Meister-Version der 140er-T.V.O.-Handfeuerwaffe, die im Kampf auf mittlere Distanz effektiv ist.

Playlist-Strikes haben diese Woche folgende Modifikatoren:

Leere-Versengen

Schwergewicht

Eisen

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Das passiert im Raid „Königsfall“:

Im aktuellen Raid „Königsfall“ müsst ihr euch in der vierten Raid-Challenge Oryx selbst stellen, um mehr Loot zu erhalten.

Bei der Herausforderung „Im Bau“ solltet ihr in einer Damage-Phase, in der ihr die Aura einer Hexe klaut, nur einmal auf jeder Plattform stehen bleiben, um die dimensionalen Plattformen des Läufers zu generieren. Nach jeder vollendeten Phase wird diese Einschränkung zurückgesetzt und ihr könnt erneut auf jeder Plattform nur einmal stehen bleiben. Solltet ihr in einem Durchgang zweimal auf derselben Platte stehen, gilt die Challenge als nicht bestanden.

Euch erwarten folgende Raid-Anforderungen sowie Herausforderungen:

Im Normal-Modus bringt euch das Erledigen einer Challenge doppelte Beute.

Die Anforderung jeder Begegnung für Großmeister liegt bei Powerlevel 1600 mit Champions.

Nur aus dem Großmeister-Raid bekommt ihr statusspezifische Rüstungen und Meister-Waffen.

Ihr könnt euch zudem im Großmeister die neuen Raid-exklusiven Exotic-Cosmetics im Oryx-Look verdienen.

Zusätzliche Vermächtnis-Spitzenprämien aus dem Endgame:

Zieht euch warm an für den Raid „Tiefsteinkrypta“ auf dem Eismond Europa.

Packt Sekundenkleber ein, für den Träumende Stadt Dungeon „Der Zerbrochene Thron“.

Wer ihren Dungeon besucht, findet ihren zerbrochenen Thron.

Weekly-Aktivitäten

In Season 18 können Hüter als Pirat mit eigener Crew kryptische Vierzeiler sammeln und die saisonalen Inhalte erledigen. Dazu gehört:

Ketsch-Crash: Stürzt euch in dieser neuen 6-Spieler-Aktivität in Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe, um Eramis und ihre Piratenbande daran zu hindern, die Galaxie ins Chaos zu stürzen. Hier gibt es einmal Spitzenloot pro Woche auf Großmeister zu verdienen.

Stürzt euch in dieser neuen 6-Spieler-Aktivität in Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe, um Eramis und ihre Piratenbande daran zu hindern, die Galaxie ins Chaos zu stürzen. Hier gibt es einmal Spitzenloot pro Woche auf Großmeister zu verdienen. Expedition: Stellt Schatzkarten zusammen, sucht nach Schätzen und kehrt zu eurem Schiff zurück, während ihr feindliche Piratencrews abwehrt.

Stellt Schatzkarten zusammen, sucht nach Schätzen und kehrt zu eurem Schiff zurück, während ihr feindliche Piratencrews abwehrt. Piratenverstecke: Kämpft euch durch wöchentliche Missionen und erbeutet mächtige Relikte, die in den Verstecken der Piratenfürsten verborgen liegen.

Auch wenn die saisonale Quest inzwischen von den meisten Spielern erledigt wurde, so könnte dennoch ein Prolog warten. Aktuell untersuchen Mithrax und Eido die geheimnisvollen Artefakte von Nezarek. Gut möglich, dass Bungie hierzu noch ein abschließendes Storyhäppchen in der Hinterhand hat.

Story von Destiny 2 bringt teuflischen Charakter wieder ins Spiel – Wird wohl der Anfang vom Ende in Lightfall

Neben der Season 18 sind die aktuellen DLC aus „Die Hexenkönigin“ noch aktiv und können gespielt werden. Beispielsweise in der wöchentlich wiederholbaren Kampagnen-Mission. Auch dort gibt es für euch Spitzenloot zu verdienen, um bis auf das aktuelle Max-Powerlevel von 1580 zu kommen.

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Die Kommunion“ Ihr begebt euch zur Pyramide auf Europa, wo Caiatls Kabale bereits auf euch warten. Das Licht hat euch vergessen lassen und nun will die Vorhut die Dunkelheit nutzen, um alte Erinnerungen wieder aufzudecken.



Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Dynamik-Kontrolle

Eisenbanner

Die Prüfungen von Osiris fallen wegen dem Eisenbanner diese Woche aus.

Diese Woche bevorteilt euch Lord Shaxx mit Bonus-Schmelztiegel-Rängen.

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj findet ihr im Bereich Rheasilvia in der Träumenden Stadt. In der ganzen Zone herrscht die 3. Fluch-Woche. Zu meistern ist die 4. Aszendenten Herausforderung.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 18 von Destiny 2

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Plünderer liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.580. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 18 um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 17 gestiegen. Alle Spieler erhalten das Basis-Grund-Powerlevel von 1.350.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.580:

Top-Vermächtnis-Raid „Königsfall“ (+2)

Top-Dungeon „Dualität“ (+2)

Raid-Rotation diese Woche: „Tiefsteinkrypta“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Der Zerbrochene Thron“ (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

„Der Urquell“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+2)

Saisonale Aktivität „Ketsch Crash“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Raid-Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiegt Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Verdiene 5000 EP (+1)

Eisenbanner (+2)

So bekommt ihr Gratis-Loot: Für alle neuen und alten Hüter, die in Zukunft oder nach einer Pause gerne mitspielen wollen, hat Bungie in Season 18 das „Geschenk der Donnergötter“ vorbereitet.

Ihr könnt euch diese Loot-Truhe kostenlos in der H.E.L.M. abholen, nachdem ihr die Kampagne „Neues Licht“ abgeschlossen habt. Sie bringt euch auf ein Powerlevel von bis zu 1540 oder auch mehr – mit Arkus-Rüstungen und -Waffen, sowie zwei exotischen und zehn legendären Items. Die Prämien könnt ihr zudem für alle eure Charaktere einmal abholen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Letzte Woche gab es ein Gratis-Abzeichen von dem verrückt gewordenen Fusionsgewehr. In dieser Woche erwartet euch im Everversum eine Gongshow und das Ornament „Muspell Populuxe“ für den heissesten Jukebox-Toaster im Destiny-Universum.

„Muspell Populuxe“ Ornament für den heissesten Jukebox-Toaster im Destiny-Universum.

Ansonsten erwartet euch im Angebot von Tess Eververse noch folgendes:

Exotisches Schiff „Schrottplatznavigator“

Exotischer Sparrow „Cheliceraten-Besucher“

Exotische Geisthülle „Zusatz-Hülle“

Exotische Geisthülle „Nukleus-Hülle“

Exotisches Emote „Gong-Show“

Legendäre Geste „Frisur-Korrektur“

Legendäre Geste „Film-Klappe“

Shader „Amethystblüte“

Geist-Projektion „Rasputin-Projektion“

Geist-Projektion „Spleißer-Panzerhandschuh-Projektion“

Zu wenig Glanzstaub? So viele tolle Items, aber ihr habt jetzt schon Glanzstaub-Mangel? Dann schaut euch unsere Tipps an, wie ihr euer Glanzstaub-Budget verbessern könnt.

Destiny 2: So kommt ihr 2022 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Werdet ihr also diese Woche dem Ruf von Lord Saladin folgen? Oder bekommt ihr vorher schon einen Ausbruch, wenn ihr ans Eisenbanner denkt? Schenkt uns gerne eure Meinung in den Kommentaren.