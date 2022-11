Destiny 2: Weekly Reset am 01.11. – Festival-Finale mit den Kopflosen

Bei Destiny 2 steht diese Woche das Finale des Festivals der Verlorenen an. Außerdem sind die Hüter dabei, die letzten Triumphe zu erledigen. Was euch dazu diese Woche alles zur Verfügung steht, erfahrt ihr natürlich stets von der Destiny-2-Redaktion bei MeinMMO.

Das passiert diese Woche: In dieser Woche heißt es für manche Hüter noch mal alle Süßigkeiten zusammenkratzen. Es bleibt noch eine Woche Zeit 30.000 Süßigkeiten für die Titelvergoldung oder einen Sargnagel abzustauben.

Zudem ist das Festival der Verlorenen 2022 eine gute Quelle, um seine Materialien wie Verbesserungskerne oder Glanzstaub aufzubessern. Schaut also bei Eva im Turm vorbei, holt euch Zusätzliche Beutezüge und tauscht eure noch nicht verputzten Süßigkeiten gegen ein paar Epische-Geheimnisvolle-Wundertüten ein.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 01.11. bis zum 08.11.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist der Strike:

Exodus-Absturz, auf Nessus Die Gefallenen haben die Vorhut bis Nessus verfolgt und die Exodus Black sowie Failsafe, ihre K.I., beschädigt. Zavala schickt euch deswegen auf „Operation Piccolo“, damit ihr Thaviks, den gefallener Marodeur aus dem Haus der Dämmerung beseitigt. Allerdings macht er es euch nicht leicht, denn in seiner kleinen Arena britzelt es vor Arkus und er kennt kein Pardon.

auf Nessus

Das ist die Dämmerungs-Waffe dieser Woche: Als Belohnung für euren Run bekommt ihr stets eine spezielle Dämmerungswaffe.

Diese Woche ist die Schrotflinte „Das Streben des Gedankendrehers“ in der Playlist erspielbar.

Playlist-Strikes haben diese Woche folgende Modifikatoren:

Leere-Versengen

Schwergewicht

Geerdet

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Das passiert im Raid „Königsfall“:

Die Raid-Challenge „Hinterhältiger Diebstahl“ findet in der zweiten Phase des Kingsfall-Raids beim Kriegspriester statt. Um speziell die Herausforderung „Hinterhältiger Diebstahl“ abzuschließen, dürft ihr den Buff „Markenzeichen des Eingeweihten“ statt 30 Sekunden nicht länger als 5 Sekunden tragen. Der Timer beginnt, nachdem ihr den Besessenen Ritter getötet und den Buff aufgehoben habt.

Euch erwarten folgende Raid-Anforderungen sowie Herausforderungen:

Im Normal-Modus bringt euch das Erledigen einer Challenge doppelte Beute.

Die Anforderung jeder Begegnung für Großmeister liegt bei Powerlevel 1600 mit Champions.

Nur aus dem Großmeister-Raid bekommt ihr statusspezifische Rüstungen und Meister-Waffen.

Ihr könnt euch zudem im Großmeister die neuen Raid-exklusiven Exotic-Cosmetics im Oryx-Look verdienen.

Zusätzliche Spitzenprämien aus dem Endgame bekommt ihr:

Im Raid „Letzter Wunsch“ der in der Träumenden Stadt spielt

sowie im kostenlosen Die-Neun-Dungeon „Prophezeiung“

Die Prophetin der Neun erwartet euch im Destiny-2-Dungeon „Prophezeiung“.

Weekly-Aktivitäten

In Season 18 können Hüter ab heute noch genau 35 Tage lang als Pirat mit eigener Crew kryptische Vierzeiler sammeln und die saisonalen Inhalte erledigen. Dazu gehört:

Ketsch-Crash: Stürzt euch in dieser neuen 6-Spieler-Aktivität in Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe, um Eramis und ihre Piratenbande daran zu hindern, die Galaxie ins Chaos zu stürzen. Hier gibt es einmal Spitzenloot pro Woche auf Großmeister zu verdienen.

Stürzt euch in dieser neuen 6-Spieler-Aktivität in Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe, um Eramis und ihre Piratenbande daran zu hindern, die Galaxie ins Chaos zu stürzen. Hier gibt es einmal Spitzenloot pro Woche auf Großmeister zu verdienen. Expedition: Stellt Schatzkarten zusammen, sucht nach Schätzen und kehrt zu eurem Schiff zurück, während ihr feindliche Piratencrews abwehrt.

Stellt Schatzkarten zusammen, sucht nach Schätzen und kehrt zu eurem Schiff zurück, während ihr feindliche Piratencrews abwehrt. Piratenverstecke: Kämpft euch durch wöchentliche Missionen und erbeutet mächtige Relikte, die in den Verstecken der Piratenfürsten verborgen liegen.

Auch wenn die saisonale Quest inzwischen von den meisten Spielern erledigt wurde, so könnte dennoch ein Prolog warten. Aktuell untersuchen Mithrax und Eido die geheimnisvollen Artefakte von Nezarek. Gut möglich, dass Bungie hierzu noch ein abschließendes Storyhäppchen in der Hinterhand hat.

Story von Destiny 2 bringt teuflischen Charakter wieder ins Spiel – Wird wohl der Anfang vom Ende in Lightfall

Neben der Season 18 sind die aktuellen DLC aus „Die Hexenkönigin“ noch aktiv und können gespielt werden. Beispielsweise in der wöchentlich wiederholbaren Kampagnen-Mission. Auch dort gibt es für euch Spitzenloot zu verdienen, um bis auf das aktuelle Max-Powerlevel von 1580 zu kommen.

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Die Ankunft“ Diese Woche könnt ihr die erste Kampagnen-Mission auf Großmeister-Schwierigkeitsstufe spielen. Ihr infiltriert eine Mars-Basis der Kabale und untersucht danach wagemutig Savathuns Schiff nach Hinweisen auf das Licht.



Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Hexenkessel (Wer noch Fähigkeitenkills braucht, sollte hier sein Glück versuchen)

Prüfungen von Osiris (Start 04. November)

Kurzer Hinweis für alle Eisenbanner-Fans: Lord Saladin hat seine Rückkehr mit dem Eisenbanner-Event voraussichtlich für den 15. November 2022 in Destiny 2 angekündigt. Das wird dann auch das letzte Event vor Season 19 sein.

Hier bekommt ihr diese Woche einen Bonus:

Nachdem ihr letzte Woche in den Trials Extra-Rufränge bekommen habt, geht es diese Woche im Gambit um alles. Der Vagabund verteilt bis zum 08. November Bonus-Gambit-Ränge an euch.

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj hat diese Woche die 2. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ort „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Auch hier hat Savathun ihre Finger im Spiel, denn der Fluch beginnt, die heilige Stadt der Erwachten auf Stufe 1 wieder für sich einzunehmen.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 18 von Destiny 2

MeinMMO zeigt euch alle Lootquellen, die euch in Destiny 2 effektiv weiterbringen.

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Plünderer liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.580. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 18 um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 17 gestiegen. Alle Spieler erhalten das Basis-Grund-Powerlevel von 1.350.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.580:

Top-Vermächtnis-Raid „Königsfall“ (+2)

Top-Dungeon „Dualität“ (+2)

Raid-Rotation diese Woche: „Letzter Wunsch“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Prophezeiung“ (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

„Der Urquell“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+2)

Saisonale Aktivität „Ketsch Crash“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Raid-Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiegt Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Verdiene 5000 EP (+1)

Prüfungen von Osiris/ Start 08. November (+2)

So bekommt ihr Gratis-Loot: Für alle neuen und alten Hüter, die in Zukunft oder nach einer Pause gerne mitspielen wollen, hat Bungie in Season 18 das „Geschenk der Donnergötter“ vorbereitet.

Ihr könnt euch diese Loot-Truhe kostenlos in der H.E.L.M. abholen, nachdem ihr die Kampagne „Neues Licht“ abgeschlossen habt. Sie bringt euch auf ein Powerlevel von bis zu 1540 oder auch mehr – mit Arkus-Rüstungen und -Waffen, sowie zwei exotischen und zehn legendären Items. Die Prämien könnt ihr zudem für alle eure Charaktere einmal abholen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Kommen wir nun zum Shopping-Part des Weekly-Resets. Für alle Hüter, die Wert auf den perfekten Look legen. Auch diese Woche könnt ihr im Everversum wieder so einige Dinge mit der kostenlosen Ingame-Währung „Glanzstaub“ kaufen.

Wir empfehlen euch diese Woche diesen niedlichen Spinnen-Geist namens „Papier-Spinnen-Hülle“ mit den süßen Kartonzähnen. Und für alle romantischen Hüter das Mehrspieler-Emote „Halt mich fest“.

So sieht die „Papier-Spinnen-Hülle“ in Destiny 2 aus.

Wenn ihr unseren Empfehlungen nichts abgewinnen könnt, dann gefällt euch vielleicht eines dieser Angebote:

Exotisches Schiff „Retro-Tourer“

Exotisches Sternenpferd-Sparrow „Exotisches Wiehern“

Exotische Geste „Buster Ray“

Exotisches Waffenornament „Prometeus-Auftakt“ für das MG „Große Overtüre“

Legendäres Halloween-Maskenornament „Sternenpferd-Maske“

Legendäres Halloween-Maskenornament „Fynch-Maske“

Shader „Blumenkind“

Legendäre Geistprojektion „Geflügelter Albtraum“

Legendäre Geistprojektion „Mond-Aufgang“

Zu wenig Glanzstaub? So viele tolle Items, aber ihr habt jetzt schon Glanzstaub-Mangel? Dann schaut euch unsere Tipps an, wie ihr euer Glanzstaub-Budget verbessern könnt.

Destiny 2: So kommt ihr 2022 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Habt ihr euch bereits alle Triumphe des Halloween-Events gesichert und damit einen weiteren Schritt zum All-in-One-Event-Titel „Schwelger“? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und auch, was euch bei dem Weekly-Reset in Destiny 2 am meisten interessiert oder was eben nicht.