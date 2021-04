Destiny 2: Weekly Reset am 06.04. – Neue Aktivitäten und Herausforderungen

Im MMO-Shooter Destiny 2 steht am 6. März ein frischer Weekly Reset an. Die Checkpoints gehen zurück auf null und die Hüter können neue Prämien und Loot verdienen. Womit will Bungie euch diese Woche beschäftigen?

Was erwartet die Hüter? Am 6. April startet eine neue Destiny-Woche von Season 13. Inzwischen haben sich die meisten Spieler an die neue Reset-Zeit um 19 Uhr gewöhnt. Nachdem es letzte Woche Aufregung um einen neuen Strike und Vorwürfe von falschen Versprechen gegeben hatte, sieht es bis zum 13. April eher ruhig aus.

Ihr erhaltet im Gambit doppelte Ruchlosigkeit – wer also noch einen starken Roll von Letzter Dollar farmt, schlägt im Gambit zwei Fliegen mit einer Klappe. In Zukunft soll der Weekly Reset aber wieder deutlich interessanter werden: Jeden Dienstagabend stehen euch 6 zufällige Waffen im Turm zur Verfügung – ob sich da der eine oder andere God-Roll finden lässt?

Noch weiter in die Zukunft Blicken ein paar Hüter. Im Mai 2021 bringt die Season 14 neue Inhalte und auch endlich Transmog. Doch lasst uns vorerst im hier und jetzt bleiben, um den Weekly Reset unter die Lupe nehmen.

Destiny 2: Viele freuen sich auf Transmog, doch 2 Fehler könnten das Feature ruinieren

Die wichtigsten Infos zu den Aktivitäten vom 06.03. bis zum 13.04.

In Dämmerung: Die Feuerprobe beweist ihr euch im Strike

Gefallenen S.A.B.E.R

Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr selbst auswählen. Beißt ihr euch durch die Spitzenreiter-Schwierigkeit, könnt ihr seltene Waffen bekommen. Diese Woche ist das MG “Der Schwarm” an der Reihe.

Playlist-Strikes gibt es mit diesen Modifikatoren:

Arkus-Versengen

Stasis-Brand

Blackout

Der Versengen-Modifikator besteht die ganze Woche lang, die anderen beiden wechseln täglich um 19:00 Uhr.

Der S.A.B.E.R stellt sich Hütern seit Destiny 1 in den Weg

Schmelztiegel: Diese Playlists und Modi sind im PvP aktiv:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Konflikt

Petra Venj findet ihr nun im Gebiet „Rheasilvia“, der Träumenden Stadt (Fluch-Woche 3). Zeitgleich dürft ihr euch an der 4. Aszendenten Herausforderung versuchen. Durch einen Trick könnt ihr euch bei ihr Beutezüge holen, die euch täglich Loot aus dem Dungeon bescheren. Wie das schnell und solo geht, lest ihr hier:

Neuer Glitch beschert Hütern täglich starken Loot in Destiny 2

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 13 von Destiny 2

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtigen Loot gibt es in mehreren Stufen, die euch verschiedene Power-Schübe verleihen. Dementsprechend gewähren euch höhere Stufen auch höhere Power-Schübe.

Stufe 1 (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 2 (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 3 (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 1300 und bis maximal 1310 geht – ab dann fallen die Level-Sprünge aber mit +1 geringer aus)

Quellen für Mächtigen Loot in Season 13:

Stufe 1:

Erledigt 8 Schmelztiegel-Beutezüge

7 Siege in der Ruhm-Schmelztiegel-Playlist

Erledigt 8 Gambit-Beutezüge

Erledigt 8 Variks-Beutezüge

Absolviert die Dämmerung: Feuerprobe

Gewinnt 7 Runden in Überleben

Beute aus Zorngeborenen Jagd

Imperiums-Jagd

Schlachtfelder (geht bis Stufe 3)

Stufe 2:

Clan-Erfahrung für Hawthorne sammeln

Stufe 3:

Exotische Engramme dekodieren

Exotic-Quests

Primus Engramme

Spitzen-Loot:

Absolviert 3 Strikes mit passendem Fokus

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team

Absolviert 3 Gambit-Matches

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Quickplay

Exo-Herausforderung

Raid in der Tiefsteinkrypta

Prophezeiung-Dungeon

Omen-Mission

Prüfungen von Osiris

Vorsehung-Mission

Bei Tess gibt’s diesmal im Angebot den Brustpanzer des Sets

Der exotische Sparrow “Synchrotron-Beschleuniger”

Die exotische Geist-Hülle “Hartes-Licht-Hülle”

Die exotische Geste “Stockkampf” (Multiplayer)

Das exotische Waffenornament “Uniokratie” für Anarchie

Für Warlocks, Jäger und Titanen gibt’s die saisonale Brustpanzerung

Habt ihr schon Pläne für die neue Destiny-Woche geschmiedet? Sagt uns doch, was euch in der eher ruhigen Phase einer Season zu beschäftigen weiß.