Spieler fühlen sich von Destiny 2 veräppelt – Wo ist die versprochene neue Mission?

Destiny 2 habe falsche Werbeversprechen getätigt, so der Vorwurf einiger Spieler. Ihnen geht es darum, dass eine als frei für alle zugängliche Mission, jetzt doch nur zahlenden Nutzern vollumfänglich zur Verfügung steht. Bungie sagt jetzt, wer das Prüfgelände betreten darf.

Darauf haben die Hüter sich gefreut: In Destiny 2 sollte am 30. März ein neuer Strike namens “Prüfgelände” seine Pforten öffnen. Besitzer des Season-Passes duften schon vorab, seit dem 23. März, dem Champion der Kabale entgegentreten und die Welt retten.

Zeitgleich sollte der dritte und finale Strike der Season 13 dann auch für eine Woche in der Dämmerung: Feuerprobe gefeatured sein. Um das noch schmackhafter zu machen, erwartet die Hüter in der Feuerprobe doppelter Loot und eine Woche lang die Chance auf eine begehrte Waffe.

Das böse Erwachen: Den neuen Strike Prüfgelände können Free2Play-Hüter nun doch nicht in der Feuerprobe spielen. Einzig in der normalen Strike-Playliste, in der zufällig alle verfügbaren Strikes drankommen können, haben nicht zahlenden Spieler eine Chance, dass auch Prüfgelände mal in der Rotation ist.

Ärgerlich ist das auch, weil so ausgeschlossene Hüter diese Woche überhaupt keine Feuerprobe spielen können und nicht vom doppelten Loot profitieren. Der prestigereiche Titel “Eroberer” fällt damit übrigens auch flach, für den müsste der Strike in Season 13 als Feuerprobe absolviert werden.

Gut, dann steht halt nur den Besitzern vom Season-Pass und der neusten Erweiterung Beyond Light die Mission in vollem Umfang zur Verfügung. Extra-Content für zahlende Spieler, wo ist das Problem?

Spieler werfen Bungie falsche Werbeversprechen vor

Das sind die Vorwürfe: Die Spieler regen sich jetzt darüber auf, dass Bungie den Strike falsch vermarktet hat. Vor dem Start der Season 13 hieß es noch, dass alle Hüter die Mission auch in der Feuerprobe laufen dürften – egal ob dafür zu zahlen oder nicht. Das zeigt beispielsweise auch die offizielle Roadmap:

Hier ein Auszug aus der Roadmap zur Season 13

Auf diesem Bild seht ihr, dass jeder Eintrag in der Roadmap ein Symbol zugeordnet bekommen hat. Das Symbol zeigt an, welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um den Content spielen zu dürfen.

Am 30. März prangt das bekannte Destiny-Icon beim Eintrag “Prüfgelände kommt für alle Spieler in die Playliste” und “Prüfgelände Dämmerung”. Das Icon steht laut Legende für “kostenlos für alle Spieler”. Dem gegenüber gibt es zwei weitere Icons, die anzeigen, ob man die Erweiterung Beyond Light oder die Season 13 kaufen müsste.

Ein weiterer Vorwurf des falschen Versprechens seitens Bungie ist, dass auch auf der Seite von Destiny 2 (via Bungie.net) steht, dass alle 3 neuen Strikes der Season 13 allen Spielern zur Verfügung stehen:

Die anderen beiden Strikes, die neben Prüfgelände aufgeführt sind, können auch ganz normal in der Feuerprobe gespielt werden. Die beiden anderen Missionen sind nicht richtig neu, sondern Adaptionen von Destiny-1-Klassikern.

Hier heißt es explizit “Vorhut-Strikes”, also mit Referenz auf die Playliste. Doch das jetzt der einzige neue Strike plötzlich ohne eine Vorankündigung anders behandelt wird, stößt den Spielern sauer auf.

Das sagt Bungie selbst: Erst nachdem der Strike online war und die ersten Hüter bemerkt hatten, dass sie die Feuerprobe nicht spielen konnten, meldete sich Bungie. Der Destiny-Entwickler verkündete am Morgen des 31. März: Es war ein Fehler den Prüfgelände-Strike als frei zugängliche Feuerprobe für alle Spieler aufzuführen. Voraussetzungen sind der Besitz der Erweiterung Jenseits des Lichts und der Saison der Auserwählten (Season 13).

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Die Hüter sind erst verwirrt, dann sauer

Das sind die Reaktionen: Einige Hüter sind über die Kommunikation von Bungie richtig erzürnt. Es geht ihnen gar nicht wirklich darum, dass der neue Strike nun spielbar ist oder nicht. Laut ihnen sei es eine Frechheit, monatelang falsche Infos auf der Webseite und der Roadmap zu präsentieren und dann nur zu sagen “das war ein Fehler”.

Der YouTuber Cheese Forever spricht davon, dass das nun der teuerste “Free2Play”-Strike sei. Immerhin müsse man jetzt 50 $ hinblättern, wenn man die Mission als Feuerprobe spielen möchte. Von Cheese Forever kommen dann auch Vorwürfe in Richtung irreführendes Marketing (via YouTube).

Auch auf MeinMMO waren einige Hüter ziemlich erstaunt über Prüfgelände. Gingen sie doch wie viele andere davon aus, dass sie den neuen Strike normal in allen Modi zocken dürften. In den Kommentaren unter dem “Weekly Reset”-Artikel können wir so etwas lesen:

Wenn ich auf den Dämmerungs-Button drücke, ploppt eine Kaufempfehlung für Beyond Light auf. Und wenn ich [den Strike] von Nessus aus anwählen will, steht da was von Season Pass! Ja was denn nun? […] Baujahr990 via MeinMMO

Habt ihr auch damit gerechnet, dass ihr den neuen Strike in der Feuerprobe spielen dürft und ärgert euch jetzt richtig, dass euch der Loot verloren geht? Oder sagt ihr, dass die Hüter sich nicht immer so aufregen sollen und froh sein sollen, dass Bungie viele Inhalte gratis bringt? Teilt eure Meinung doch mit uns in den Kommentaren.

