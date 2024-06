Der Chef von Elden Ring weiß, dass ihr Guides nutzt, aber lieber wär’s ihm, ihr würdet blind reingehen

Viele Spieler, die sich durch Dark Souls, Bloodborne oder Elden Ring gekämpft haben, nutzten auf ihrem Abenteuer verschiedene Guides als Hilfestellung. Chefentwickler Hidetaka Miyazaki findet das völlig legitim, gleichzeitig sieht er Verbesserungsbedarf bei seiner eigenen Arbeit.

Was hat es mit den Guides auf sich? Jeder, der schon einmal ein Spiel von FromSoftware angefasst hat, weiß: Große Hilfestellungen von Seiten der Entwickler sind hier nicht zu finden.

Ihr werdet in fremde Welten geworfen, die wenig erklären und vor allem anfangs für viele Fragezeichen sorgen. An dieser Stelle teilen sich die Spieler in zwei Lager: Jene, die das Spiel völlig blind und ohne Hilfe zocken wollen, und die anderen, die auf Guides aus dem Internet oder Lösungsbücher zurückgreifen.

Zahllose Anleitungen zu Bossen, Kampfsystem, Items und nicht zuletzt der kryptisch erzählten Lore helfen dabei, den Überblick zu behalten und einfacher durch die anspruchsvollen Spiele zu kommen. Auf MeinMMO findet ihr eine Übersicht zu vielen praktischen Tipps für Elden Ring.

Hidetaka Miyazaki, der Chefentwickler der Spiele, hat seine ganz eigene Meinung zu Guides, die er im Interview mit PC Gamer erklärte.

Guides sind legitim, aber nicht das Ideal

Was sagt Miyazaki? Dem kreativen Kopf hinter den Soulsborne-Spielen ist natürlich bewusst, dass Fans seiner Werke zu Guides greifen.

Natürlich werden die Spieler Anleitungen zurate ziehen, und es wird im Internet und in ihren Communitys eine Fülle von Informationen geben, wo sie Zugang zu den Geheimnissen und Strategien haben. Das erwarten wir. Hidetaka Miyazaki via PC Gamer

Trotzdem unternimmt FromSoftware nicht den Versuch, diesem Trend entgegenzusteuern und noch kompliziertere Spiele zu entwickeln. Im Gegenteil: Laut Miyazaki sollen Elden Ring und Co. sehr wohl ohne Guides spielbar sein.

„Wir machen oder planen nichts mit dieser Voraussetzung. Wenn überhaupt, versuchen wir, auf den Spieler einzugehen, der völlig blind ist und auf natürliche Weise weiterkommen möchte.“ Hidetaka Miyazaki via PC Gamer

Im Idealfall soll es also möglich sein, Elden Ring ohne Guides zu spielen. Scheitert ihr daran, seid nicht ihr Schuld. Wenn jemand ohne Hilfe anfängt und sein Spiel nicht schafft, gibt es laut Miyazaki „von unserer Seite noch Raum für Verbesserung“. Blind-Spieler sollen in Zukunft noch stärker einbezogen werden.

Braucht ihr für den DLC Guides? Die kommende Erweiterung Shadow of the Erdtree wird wieder zahlreiche Fans zu Guides führen. Immerhin richtet sich der DLC an Spieler im Endgame.

Aber das genau das ist für Miyazaki ein Grund, den Spielern zu vertrauen, dass sie die neuen Geheimnisse selbst entdecken. Auch die Herausforderungen des DLCs, die schon beim Anspielen vor allem in Form knackiger Bosse zum Vorschein traten, sollen ohne Guides zu meistern sein.

Wer sich (zwangsläufig) durch das Hauptspiel gekämpft hat, ist gut ausgerüstet und bringt genügend Erfahrung mit, um die Erweiterung auch ohne Hilfe zu schaffen, sagt Miyazaki. Nutzt ihr selbst Guides oder spielt ihr komplett blind? Um den DLC überhaupt zu betreten, müsst ihr zwei Bosse des Hauptspiels besiegen – einen davon haben rund 60 % aller Spieler aber noch nicht besiegt.