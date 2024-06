„Bin zu dumm für Elden Ring“: Spielerin verzweifelt an der Lore, Fans sagen, das sei normal

Neue Spieler können von Elden Ring schnell mal überfordert sein. Das liegt oftmals aber nicht an der Entscheidungsfreiheit in der Open World oder der Schwierigkeit. Stattdessen sorgt die Lore des Spiels für Verwirrung. Eine Spielerin auf Reddit glaubt deshalb, sie wäre zu dumm für Elden Ring.

Was ist das Problem? Jeder, der schon einmal ein Soulsborne von FromSoftware gespielt hat, weiß: Erzählerisch sind die Spiele sehr vage gehalten. Die Geschichte wird einerseits in kryptischen Monologen diverser NPCs, andererseits in Item-Beschreibungen erzählt.

Wer wirklich alles verstehen möchte, muss sich entweder tief in die Materie einarbeiten und eigene Theorien zum Handlungsverlauf und der Historie der Welt aufstellen. Oder es reicht ein Blick (oder zwei) ins jeweilige Wiki. Dort haben Fans das geballte Wissen der Community zusammengetragen. Bis heute entdecken Spieler aber immer neue Details.

Neue Spieler wissen von dieser Problematik aber nicht immer. Besonders, wenn etwa Elden Ring ihr erstes Souls-Spiel ist. In so einem Fall kann die Lore einen schon mal ratlos zurücklassen und dazu führen, dass man sich richtig dumm fühlt. So erging es auch einer Spielerin, die sich mit ihren Sorgen an die Reddit-Community wandte.

Bald erscheint der große DLC zu Elden Ring. Hier seht ihr den Trailer, der mehr über die (vermutlich weiterhin) verwirrende Story verrät:

Allein die Namen der Charaktere verwirren

Was schreibt die Spielerin? Auf Reddit fasst die Userin medli20 ihre Erfahrung mit Elden Ring wie folgt zusammen:

„Ich spiele Elden Ring zum ersten Mal mit meinem Freund und ich glaube, ich bin zu dumm für das Spiel.“

Dazu postete sie ein selbstgezeichnetes Cartoon. Darauf zu sehen sind zwei Comic-Figuren, die mit einem NPC aus Elden Ring sprechen. Der kryptische Monolog hinterlässt nur Ratlosigkeit, und Schuld daran sind vor allem die verschiedenen Namen, mit denen Spieler in Elden Ring konfrontiert werden.

Godrick, Godfrey, Godwyn, Morgott, Mogh, Margit, Marika, Miquella, Malenia, Radagon, Radahn, Rykard, Ranni… dreht sich euch schon der Kopf?

Im Spiel weisen Anfangsbuchstaben gerne mal auf Zugehörigkeit hin. Sich alle Namen zu merken, kann knifflig werden, besonders beim ersten Durchspielen.

Was sagt die Community? Was immer wieder in den Kommentaren zu lesen ist, sagt zusammengefasst: Es ist völlig normal, von der Lore des Spiels verwirrt zu sein. Die meisten Spieler meinen außerdem, dass sie bei ihren ersten Durchläufen inhaltlich auch nur wenig verstanden hätten.

Der User zaqqui schreibt: „Bei meinem ersten Durchlauf des Spiels habe ich der Handlung buchstäblich keine Beachtung geschenkt. Der Aufbau der Welt ohne eine feste Handlung hat mich so gefesselt, dass ich 400 Stunden lang gespielt habe.“

„Beim ersten Durchspielen eines jeden FromSoft-Games stirbt alles, was mich angreift. Danach, wenn ich mich genug interessiere, lerne ich die Geschichte und schaue nach, wie man die Quests für den zweiten Durchgang erledigt. Mach dir nichts daraus, die Spiele sind absichtlich vage“, schreibt der User Thespac3c0w.

So geht es vielen anderen auch. Man muss die Geschichte von Elden Ring nicht verstehen, um Spaß mit dem Spiel zu haben.

Wer die Geduld aufbringt, sich einzulesen, wird aber mit einer umfangreichen Lore belohnt. Dabei helfen können auch YouTube-Kanäle wieder von VaatiVidya. Schon seit Jahren versorgt er Fans von FromSoftware mit ausführlichen Erklärvideos zur Lore der Spiele. Auf MeinMMO findet ihr ebenfalls eine Zusammenfassung der Story von Elden Ring.