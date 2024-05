Elden Ring: Spieler erschafft den perfekten Build für den Start ins DLC – Aber der ist richtig teuer

In Elden Ring fangen schon jetzt Spieler an, ihre Builds für den DLC-Release von „Shadow of the Erdtree“ zu bauen. Ein Spieler wollte sich aber nicht spezialisieren und hat deshalb den perfekten Build erschaffen. Wie dieser aussieht und warum er perfekt ist, zeigen wir euch.

Was ist das für ein Build? Der X-User PatStaresAt (via x.com) hat auf der gleichnamigen Plattform sein Build offenbart. Er möchte im kommenden DLC alle neuen Dinge gleichzeitig führen können – das heißt Waffen sowie Anrufungen und Zauber.

Um das zu können, hat er seinen Helden auf Stufe 248 gelevelt. Bei den Attributen hat er für Kraft, Geist und Kondition jeweils 40 Punkte verteilt. Stärke, Geschick, Glaube und Arkanenergie wurden auf 50 Punkte erhöht. Nur Weisheit hat er bei 7 gelassen.

Schaut man sich diesen Build an, versteht man die Intention des Spielers: PatStaresAt möchte die Soft- sowie Hardcaps der jeweiligen Attribute erreichen, um jedes neues Item führen zu können. Das Problem ist jedoch, dass sein Build noch nicht perfekt ist. Das merkt auch X-User dangitjm an (via x.com). Er hat einen wirklich perfekten Build gebaut, doch dieser wird sehr teuer, wenn ihr ihn nachbauen wollt.

Die höchsten notwendigsten Attributslevel aller Items

Wie sieht der Build aus? Um den perfekten Build bauen und alle neuen Waffen testen zu können, müssen Spieler die Attributslevel berücksichtigen. In Elden Ring gibt es viele Waffen, Anrufungen und Zauber, die ein gewisses Attributslevel benötigen, um effektiv benutzt werden zu können.

X-User dangitjm hat also einen Build gebaut, indem er die höchsten Attributslevel aller Items aus dem Grundspiel rausgesucht und diese dann mit seinem Charakter erreicht hat. So sieht der Build aus:

Stufe 301 Kraft: 60 Geist: 35 Kondition: 30 Stärke: 60 Geschick: 48 Weisheit: 70 Glaube: 50 Arkanenergie: 27



Kraft, Geist und Kondition sind zweitrangig und für das Führen aller Items und Waffen nicht relevant. Aus diesem Grund hat sich der User an den Soft- sowie Hardcaps der Attribute orientiert. Mit diesem Build solltet ihr alle Items aus dem Grundspiel führen und testen können – das sollte für den Anfang des DLCs auch reichen.

Laut ihm können Spieler dann, wenn sie ihr passendes Item gefunden haben, zu Rennala gehen und ihre Attribute zurücksetzten, um Kraft, Geist und Kondition zu erhöhen und ein effektiveres Build für den Kampf bauen zu können.

Wie teuer ist der Build? Wir haben den Build in einen Build Calculator geworfen, um zu schauen, wie teuer dieser wäre, wenn man ihn tatsächlich bauen sollte. Laut eip.gg braucht ihr mit der Helden-Klasse 73.805.511 Runen, um Stufe 301 zu erreichen. Das ist eine riesige Menge, doch es gibt eine Möglichkeit, schnell soviel zu erfarmen.

Wie farme ich am besten Runen? Es ist wichtig zuerst NG+7 zu erreichen, bevor ihr anfangt Runen zu farmen. Dort bekommt ihr die höchstmögliche Anzahl an Runen von besiegten Feinden. Geht nun zum Ort der Gnade „Palastallee“ in der Nähe der Mohgwyn-Dynastie. Rüstet am besten das Schwert „Heiliges Reliktschwert“ aus und nutzt das Talent „Goldene Welle“. Die heilige Druckwelle sollte jeden Gegner vor euch mit einem oder zwei Schlägen vernichten. Das wiederholt ihr so lange, bis ihr euer Wunschlevel erreicht habt.

Beachtet, dass es sich hierbei nicht um den „perfekten Build“ handelt, den ihr unbedingt für den DLC braucht. Benutzt, was euch Spaß macht. Nur so wird der DLC eine entspannte Reise. Alles, was ihr zum DLC wissen solltet, erfahrt ihr in unserer Übersicht. Elden Ring DLC: „Shadow of the Erdtree“ – Übersicht zum Release, Preisen und Editionen