Elden Ring: Spart euch viel Frust und nutzt einen wertvollen Tipp, um ein geheimes Ende zu erreichen

Die Spieler danken es dem YouTuber. Wie es aussieht, gab es so einige, die an dieser Stelle ein paar Mal ins Gras gebissen haben. Hattet ihr Schwierigkeiten, den Boden des Schachts zu erreichen? Wusstet ihr von dem einfachen Trick? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Für weitere Tipps rund um Elden Ring schaut doch bei unserer Übersicht aller Guides auf MeinMMO vorbei.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was müsst ihr tun, um das Ende freizuschalten? „Herr der Rasenden Flamme“ ist ein wenig versteckt. Ihr müsst dazu in die Kanalisation der Hauptstadt Leyndell und dort den Boss Mohg besiegen. Nicht den aus dem Mohgwyn-Palast, sondern eine alternative Version davon.

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Schaut euch hier den epischen Release-Trailer zu Elden Ring an und was euch in der Story erwartet

Alles, was ihr zu dem Multiplayer in Elden Ring wissen müsst

Elden Ring zeigt den DLC “Shadow of the Erdtree” im Story-Trailer

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to