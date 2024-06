„Ich hasse dich in jedem Universum“: Ein fieser NPC aus den Souls-Spielen ärgert Fans schon seit über 15 Jahren

Unter allen NPCs aus den Souls-Spielen gibt es einen, der Spielern besonders in Erinnerung geblieben ist. Nicht weil er besonders nett ist, im Gegenteil: Dieser Charakter erzeugt bei Fans seit jeher eine regelrechte Hassliebe.

Um welchen Charakter geht es? Habt ihr jemals einen Ableger der Soulsborne-Reihe von FromSoftware gespielt? Falls ja, seid ihr auf euren Streifzügen durch die düsteren Welten vermutlich einem unscheinbaren, glatzköpfigen Typen begegnet.

Fans der Spiele wissen natürlich, von wem die Rede ist. Patches. Ja, Patches. Aus irgendeinem Grund findet man den NPC in allen Soulsborne-Spielen seit Demon Souls vor. Sogar in der Armored Core: For Answer aus dem Jahr 2008, ebenfalls von FromSoftware entwickelt, taucht er schon auf.

Über die Figur selbst ist wenig bekannt. Er scheint zwischen verschiedenen Universen zu existieren. Patches trifft man oft in entlegenen Winkeln der Spielwelt, wo er der eigenen Spielfigur gerne mal Fragen stellt. Gibt man, so wie in Dark Souls 1 die falsche Antwort, greift Patches einen an. Antwortet man richtig, bleibt er friedfertig. Zumindest zeitweise. Denn Patches ist vor allem für eines bekannt: Seine gemeine, hinterhältige Art.

Im Story-Trailer zum DLC von Elden Ring sieht man neue Details zur Geschichte – ob Patches auch darin vorkommt?

Vorsicht vor tiefen Abgründen!

Warum ist Patches gemein? Sowohl in Demon Souls als auch in Dark Souls lockt euch Patches an einen Abgrund und kickt euch mit einem zielsicheren Tritt in den Abgrund. In Dark Souls 1 passiert das in der stockdunklen Grabkammer der Riesen. Ihr fallt in die Finsternis und findet euch in einer Grube voller starker Gegner wieder.

Wenn ihr sie überlebt und zu Patches zurückkehrt, entschuldigt er sich und fleht um sein Leben. Verschont ihr in, wird er zum Verkäufer.

In Bloodborne tritt Patches als gruselige Spinne auf, dank seiner Glatze und dem doofen Gesichtsausdruck bleibt er aber unverkennbar. Auch hier tritt er euch in den Abgrund.

Genauso lockt er euch in Dark Souls 3 und auch in Elden Ring in fiese Fallen. Ob er einen erneuten Auftritt im kommenden DLC „Shadow of the Erdtree“ haben wird, ist noch unklar – zuzutrauen wäre es den Entwicklern aber schon.

Eine echte Hassliebe

Was denken die Fans? Die Spieler haben über die Jahre eine echte Hassliebe für Patches entwickelt. Klar, er ärgert einen und sorgt bei unvorsichtigen Spielern für einen unliebsamen Tod. Trotzdem scheinen manche seinem Charme zu erliegen und nehmen seine Entschuldigung sogar an. Auch, wenn er denselben Trick immer wieder anwendet.

Auf Reddit postete der User Sea-Craft-4791 eine Bildmontage, die alle Auftritte von Patches in den Spielen zeigt. Darunter ein Meme, auf dem es heißt: „Ich hasse dich in jedem Universum“.

Die Kommentare unter dem Post sind sich nicht einig, ob sie den NPC nun hassen oder lieben sollen:

„Verdammter Patches. Ich muss wissen, was mit ihm passiert ist, und ich hoffe, dass er im DLC (von Elden Ring) vorkommt“, schreibt Mesterjojo.

„So sehr er auch ein Arschloch ist, ich kann diesen glatzköpfigen Scheißkerl einfach nicht hassen“, meint hingegen Covid669.

Dem schließt sich auch der User AFlyingNun an: „Ich liebe ihn in jedem Universum.“

VeryBottist drückt es noch genauer aus: „Ich liebe es, dich in jedem Universum zu hassen“.

„Ich habe ihm öfter verziehen, als ich es bei den meisten Menschen tun würde“, gesteht Careless-Emphasis-80.

So uneins sich die Spieler auch sind, FromSoftware hat es definitiv geschafft, einen denkwürdigen Charakter zu schaffen. Dazu braucht es eben nicht immer eine komplexe Hintergrundgeschichte, die Spieler, wie auch in Elden Ring, bloß verwirrt. Manchmal reicht auch eine gute Portion Hinterhältigkeit.

Seid ihr Patches in den Soulsborne-Spielen begegnet? Habt ihr ihm vertraut oder direkt getötet? Erzählt uns gerne von euren Erfahrungen mit dem Fiesling in den Kommentaren. Vielleicht war er auch einer der Gründe, warum ein Spieler Dark Souls auf eBay verkauft hat – inklusive einer charmanten Nachricht.