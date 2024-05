Ein schlimmes PS4-Spiel bekommt ein Upgrade auf PS5 – Bloodborne-Fans warten darauf schon seit Jahren

Während also eher unbekannte Spiele in moderner Fassung erscheinen, warten Bloodborne-Fans weiter vergeblich. Auf den aktuellen Systemen gibt es zumindest Alternativen, die bei Setting, Stimmung und Gameplay in eine ähnliche Kerbe schlagen. Insbesondere Bloodborne-Fans sollten einen Blick auf Lies of P werfen.

In diesem Spiel lauft ihr vollautomatisch durch verschiedene Welten und hört die größten Hits von JoJo Siwa. Sieht man sich den Trailer auf YouTube an, erhält man einen guten Eindruck vom Spiel. Alles ist sehr bunt und die Protagonistin spricht direkt zu ihren Fans – die Zielgruppe scheint wohl nicht der klassische Gamer zu sein.

Wie die X-Userin @Wildbergerrrr festgestellt hat, gibt es beispielweise eine PS5-Version von „JoJo Siwa Worlwide Party“. Ihr wisst nicht, wer oder was das ist? In diesem Fall seid ihr entweder zu alt oder interessiert euch zu wenig für die Welt der US-amerikanischen Influencer.

Bloodborne ist weiterhin PS-exklusiv, und auch nur in seiner ursprünglichen Fassung erhältlich. Anders geht es so manchem Nischentitel, der auf die PS5 portiert wurde.

Was wünschen sich Bloodborne-Fans? Das düstere Soulslike von FromSoftware gehört zu den Highlights der PS4-Ära. Auf Metacritic steht es bei stolzen 92 Punkten, basierend auf 100 Reviews. Auch 14.245 User denken ähnlich und bewerten das Spiel mit 9.0 . Bloodborne ist sogar so beliebt, dass es ein absurdes Spin-Off namens „Bloodborne Kart“ bekommen hat.

