Neues Dark-Fantasy-MMORPG macht einen auf Dark Souls, stellt jetzt die 6 Klassen vor

In Korea war das Action-RPG Raven ein großer Erfolg. Der im vergangenen Jahr angekündigte Nachfolger soll 2024 erscheinen, euch in eine Dark-Fantasy-Welt entführen und zum Genre der MMORPGs gehören. Jetzt haben die Entwickler von Netmarble die sechs Klassen von Raven 2 in Videoform vorgestellt.

Was ist Raven 2 für ein MMORPG? Allzu viel ist zu dem neuen MMORPG von Netmarble (Lineage 2: Revolution, Ni no Kuni: Cross Worlds) nicht bekannt. Der erste Cinematic-Trailer (findet ihr weiter unten) zeigt eine düstere Dark-Fantasy-Welt, die durchaus Vibes der Dark-Souls-Reihe von From Software versprüht.

Die koreanische Version des Online-Rollenspiels soll Ende Mai 2024 auf PC und Mobile erscheinen. Für die zweite Jahreshälfte 2024 ist ein weltweiter Launch geplant. Die Entwickler versprechen Raid-Herausforderungen, große PvP-Schlachten, Fraktionskriege und die Wahl aus sechs Klassen.

Hier der Cinematic-Trailer von Raven 2:

Zwischen welchen Klassen kann ich wählen? Insgesamt sechs Archetypen sind bestätigt (aus dem Koreanischen übersetzt):

Nachtranger setzen im Kampf einen Bogen ein und agieren am liebsten aus dem Hinterhalt.

setzen im Kampf einen Bogen ein und agieren am liebsten aus dem Hinterhalt. Berserker sind wuchtige Nahkämpfer, die ein Zweihandschwert im Kampf nutzen und auf brachiale Gewalt setzen.

sind wuchtige Nahkämpfer, die ein Zweihandschwert im Kampf nutzen und auf brachiale Gewalt setzen. Göttliche Zauberer fungieren als heilige Priester, wirken ihre Zauber mit einem Stab und können Mitstreiter unterstützen sowie heilen.

fungieren als heilige Priester, wirken ihre Zauber mit einem Stab und können Mitstreiter unterstützen sowie heilen. Die Vorhut ist ein Frontsoldat mit Schwert und Schild, der viel einstecken und dunkle Magie reinigen kann.

ist ein Frontsoldat mit Schwert und Schild, der viel einstecken und dunkle Magie reinigen kann. Elementarmagier wirken ihre Zaubersprüche mit einer magischen Kugel und verursachen explosiven Schaden.

wirken ihre Zaubersprüche mit einer magischen Kugel und verursachen explosiven Schaden. Zerstörer bombardieren ihre Feinde mit einer schweren Armbrust und Wurfwaffen.

Erstes Gameplay zu allen Klassen

In den vergangenen Stunden haben die Entwickler zu jeder Klasse jeweils einen kurzen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Nach Dark Souls und herrlich düsterer Dark Fantasy sehen die gezeigten Ingame-Szenen leider nicht mehr aus. Hoffentlich liegt das nur an der Umgebung, die für das Klassen-Gameplay ausgewählt wurde.

Ihr findet zwei der insgesamt sechs und jeweils 30 Sekunden langen Clips im Folgenden.

Die Nachtrangerin in Aktion:

Der Berserker metzelt sich durch Gegnergruppen:

Die vier weiteren Gameplay-Videoskönnt ihr euch auf dem offiziellen Youtube-Kanal des Spiels anschauen.

Was war der Vorgänger für ein Spiel? Das erste Raven ist ein Action-Rollenspiel für Mobilgeräte und erschien im März 2015. 40 Tage nach dem Launch verkündeten die Entwickler, dass man die Marke von 1 Million täglich aktiver Spieler knacken konnte. Zudem gab’s den Hauptpreis bei den koreanischen Game Awards.

Keiner kann so gut Dark Fantasy wie From Software – hier der Trailer zum Elden-Ring-DLC:

Der Nachfolger spielt in der gleichen Welt wie Raven und spinnt die Handlung fort. Die Entwickler möchten die actionlastige Identität des RPGs in eine Online-Welt übertragen, in der „tausende Krieger“ auf dem Schlachtfeld miteinander kämpfen. Dabei soll es keine Rolle spielen, ob ihr am PC oder am Smartphone zockt.

