Elden Ring: Ein Spieler bekämpft den härtesten Boss in 20 Sekunden, aber die Community verspottet ihn nur

Ob und wie der ursprüngliche Poster des Videos Malenia am Ende geschafft hat, bleibt offen. Fest steht, dass die Community bei derartigen Taktiken weiterhin kritisch bleibt und sich nicht zu leicht begeistern lässt. Letztendlich sind aber natürlich alle Spielstile in Ordnung, Hauptsache es macht Spaß. Ein anderer Spieler zeigte einen Trick, um nervige Sprungpassagen ohne Probleme zu schaffen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Denn der Reddit-User dspencil zeigt in einem kurzen Clip, wie er die erste Phase des Bosskampfes in nur 20 Sekunden hinter sich bringt. Er nutzt dafür die Waffe „Gleve der Dunkelkavallerie“, eine Hellebarde. Dazu die Kriegsasche „Wirbelhieb“ und die Anrufung „Blutflammenklinge“, die die Waffe verzaubert.

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Schaut euch hier den epischen Release-Trailer zu Elden Ring an und was euch in der Story erwartet

Alles, was ihr zu dem Multiplayer in Elden Ring wissen müsst

Elden Ring zeigt den DLC “Shadow of the Erdtree” im Story-Trailer

Seit dem Release versuchen sich die Spieler an verschiedenen Taktiken, um die flinke Kämpferin in die Knie zu zwingen. Ein Reddit-User hat offenbar eine starke Methode gefunden – aber das Video des Kampfes stößt bei der Community vor allem auf Belustigung.

Ja, dieser Boss hat einiges drauf und sorgt dafür, dass Spieler im Endgame von Elden Ring verzweifelt in ihr Gamepad beißen. Es gab bis vor Kurzem sogar einen YouTuber, der sich „Let me solo her“ nennt und anderen im Alleingang half, Malenia zu besiegen – mittlerweile hat aber selbst er genug davon.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to