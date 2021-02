Emotionaler Trailer feiert 30 Jahre Blizzard – Nicht jeder feiert mit

Blizzard feiert seinen 30. Geburtstag. Zu dessen Feier wurde ein emotionaler Trailer veröffentlicht, der die schönsten Momente zeigt. Doch manche Spieler reagieren frustriert.

Das zeigt der Trailer: Im Trailer „Welcome Home“, willkommen Zuhause, zeigt Blizzard einige der emotionalsten Momente aus Spielen wie World Of Warcraft, Overwatch oder Hearthstone. Die Szenen sollen auf die BlizzCon einstimmen, die vom 19. bis zum 20. Februar läuft.

Während der Trailer auf Youtube durchaus vielen gefällt, sind die Kommentare eher negativ. Es zeigt sich, dass einige Spieler frustriert wegen der Situation rund um Blizzard sind. Doch schaut euch vorher hier den Trailer an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der Trailer ist durchaus gut gemacht, stimmt aber nicht alle glücklich.

30 Jahre Blizzard weckt nicht nur positive Erinnerungen

So reagieren die Fans: Das Video wurde auf Youtube mit rund 4600 Likes und rund 1600 Dislikes (Stand: 09.2. 18:01) von mehr als doppelt so vielen Zuschauern positiv bewertet und kommt somit dort bei den meisten Spielern gut an. Bei vielen weckt der Trailer zahlreiche schöne Erinnerungen, wie die User unter dem Video in den YouTube-Kommentaren deutlich machen:

Byron Vorster schreibt: „Das macht mich stolz, seit über 20 Jahren Teil dieser Reise zu sein. Danke Blizzard für all die Spiele, die ihr gemacht habt!“

Johnny Tsunami schreibt: „Danke für all die Abenteuer und Erinnerungen…die Welt ist ein besserer Ort, wegen Blizzard.“

Die meisten Kommentare, auf die man stößt, sprechen allerdings eine andere Sprache. Es handelt sich um zahlreiche verärgerte Fans. Die Kritik hängt meist mit Publisher Activision zusammen. Viele Spieler wünschen sich das „alte Blizzard“ zurück. Der Name des Trailers wird in den Kommentaren ebenfalls nicht so gut aufgenommen.

DiamondDog001 schreibt: „Ich hoffe, dass Blizzard ein Zuhause weg von Activision finden kann.“

Old Elhorgus schreibt: „Die letzten 10 Jahre fühlte es sich eher wie ein kaputtes Haus an.“

Andere Kommentare kritisieren die Entlassungen von 800 Mitarbeitern Anfang 2019. So schreiben User wie Crazozourus: „Wir [Blizzard, anm. d. R.] haben 800 von unseren Mitarbeitern nach Hause geschickt und ihnen gesagt, nicht zurück zu kommen.“

Auch Warcraft 3: Reforged, das mittlerweile von Blizzard vergessen scheint, wird dem Entwickler übel genommen.

A. Wolfe schreibt dazu: „Warcraft 3 war mein Zuhause, länger als irgendetwas sonst, eine Schande, dass es vergessen und zurückgelassen wurde.“

Trotz der vielen Likes finden sich überwiegend derartige Kommentare unter dem Video.

Wie wird das 30. Jubiläum gefeiert? Wie oben bereits erwähnt, findet die BlizzCon vom 19. bis zum 20. Februar statt. Wie genau das ablaufen wird, ist noch nicht genau bekannt. Was euch alles erwarten dürfte, fassen wir in unserem Special zusammen: BlizzCon 2021: Was können wir von unseren Spielen erwarten?

Das Event ist nicht nur die Feier des Jubiläums, sondern auch ein Ersatz für die ausgefallene BlizzCon 2020, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Das Event wird für alle Spieler kostenlos.

Außerdem kündigte Blizzard spezielle Jubiläums-Kollektionen an, die verschiedene Ingame-Items für Spiele wie WoW, Overwatch, Diablo 3 und Hearthstone bringen. Alle Infos dazu findet ihr bei uns auf MeinMMO.de: Blizzard verkauft die Jubiläums-Kollektion für 60€ – Was steckt alles drin?