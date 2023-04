Oldschool-Gamer sagt: Blauhaarige, politisch korrekte Loser haben das Gaming ruiniert – Wen meint er nur?

In den USA stirbt gerade der E-Sport in Spielen wie League of Legends. Große Teams wie TSM oder CLG lösen sich auf. Die Aktie von FaZe ist im Keller. Der Content-Creator Arab hat dafür eine einfache Erklärung: „Politisch korrekte Typen“ seien daran schuld. Früher konnte man im Gaming noch wild sein und sich ausleben. Aber, laut ihm, hätten offenbar Leute wie Fortnite-Star „Ninja“ alles am Gaming ruiniert, was mal gut war.

Das war der Auslöser der Diskussion: Der Twitch-Streamer „Disguised Toast“ hat sich in letzter Zeit daran versucht, ein E-Sport-Team in Valorant zu eröffnen. In einem Clip aus einem Podcast erklärt er, dass es um den E-Sport gerade nicht gut bestellt ist:

Früher durfte man im Gaming alles tun und sagen, was man wollte

Das ist die kontroverse Ansicht: Der Content-Creator Arab (331.000 Abos YouTube) meldet sich daraufhin auf Twitter. Er sagt:

Gaming ist gescheitert, weil es früher eine Flucht für Leute aus der echten Welt war, um jemand anders sein zu können und sich mit Freunden auszutoben. Man konnte sagen und machen, was immer man wollte. Dann kamen blauhaarige, politisch korrekte Loser und haben das kaputt gemacht.

Arab sagt: Heute wäre jeder Influencer ein abgetakelter Sponsor-Sammler mit trockener Persönlichkeit.

Er gehöre zur ersten Generation von Gamern, die mit Videospielen „echtes Geld“ machen konnten. Video-Spiele seien nicht gedacht, ein Sport zu sein. „Scheiße zu reden“ sei der Teil des Gamings, der Spaß mache.

Wie kommt das an? Arab bekommt viel Gegenwind für seine Ansicht. Der Creator Ludwig sagt, er könne ja ein E-Sport-Team namens „Keine liberalen Pussys“ machen, wo Gamer „Woke-freies“ Bier trinken könnten und jede Beleidigung rausgehe. Das wäre total episch, da solle er mal sein ganzes Geld reinstecken.

Andere sagen: „Blauhaarige Loser“ hätten gar nichts damit zu tun, dass die Teams im E-Sport jetzt Probleme hätten, das sei total wirr.

Für viele scheint das Problem eher in der „Kommerzialisierung“ des Gamings zu liegen. Denn im „Spielen“ würde der Spaß liegen. Schon die Idee, dass jemand wie Arab sagt, er habe mit Gaming Geld verdient, ist einigen Kommentatoren auf Twitter zuwider.

Ein Twitter-Nutzer sagt, an diesem Punkt habe Gaming angefangen Probleme zu bekommen: „Gaming ist dabei zu scheitern, weil Firmen und Investoren reingesprungen sind und so viel Geld wie möglich machten. Game-Entwickler selbst waren immer ziemlich unpolitisch.“

Bisschen böse Reaktion:

is this “ blue haired politically correct losers” in the room? pic.twitter.com/7FUshw7zIx — adam (@Nsaniity_) April 26, 2023

Das steckt dahinter: Bei „blauhaariger, politisch korrekter“ ist ganz offensichtlich Ninja gemeint: Der war lange selbst ein übler Flamer, hatte sich aber zeitweise die Beleidigungen verkniffen, weil er eine so junge Zuschauerschaft hatte.

Dass es zum Gaming dazugehört, Freunde aufzuziehen und zu frotzeln, ist aber auch heute noch so und natürlich erlaubt. Sogar Ninja hat seine Kollegen ständig aufgezogen und gefrotzelt.

Nach wie vor kann Gaming auch als Flucht aus der Realität genutzt werden.

Doch warum es zum Gaming dazugehören sollte, alles sagen zu dürfen, was man sagen will , ist nicht so ganz klar. Die Idee, Gaming mache keinen Spaß mehr, seit man andere nicht mehr rassistisch beleidigen darf, wirkt irgendwie seltsam.

Zumal sich viele Online-Spieler gerade darüber beschweren, in Spielen rassistisch oder sexistisch beleidigt zu werden. Man kann ruhig bezweifeln, dass Gaming keinen Spaß mehr macht, seit man als Deutscher nicht mehr ständig als “Nazi” oder “Kraut” bezeichnet wurde.

