WoW Remix: Blizzard verdoppelt eure Bronze, verdreifacht die Fäden

Blizzard verändert die Regeln von WoW Remix: Mists of Pandaria. Ab jetzt geht alles viel, viel schneller – denn ihr bekommt mehr Bronze und Macht.

Seit knapp einem Monat gibt es inzwischen WoW Remix: Mists of Pandaria. In diesem Spielmodus levelt ihr nicht nur superschnell Twinks, sondern könnt euch auch nahezu unendliche Macht und jede Menge Cosmetics erspielen. Jetzt wurde ein neuer Buff aktiv, der alles noch viel schneller macht und dafür sorgt, dass ihr Bronze mit annähernd doppelter Geschwindigkeit sammelt.

Was wurde geändert? Seit einigen Stunden ist ein neuer Buff im Spielmodus WoW: Remix aktiv. Wenn ihr in eure Buff-Liste schaut, seht ihr dort nun den Stärkungseffekt „Timerunner’s Mastery“, der gleich zwei unterschiedliche Effekte hat:

Bronze aus allen Bronzekisten wird verdoppelt.

Fäden aus allen Ewigkeitsspulen werden verdreifacht.

Was bedeutet das genau? Im Klartext heißt das, dass ihr künftig viel schneller Bronze sammeln werdet, wenn ihr Inhalte spielt, die mit Bronzekisten belohnt werden. Das trifft vor allem auf Raids zu, die auf normaler oder heroischer Schwierigkeit bei jedem Boss eine Bronzekiste gewähren. Aber auch die täglichen Quests aus den Lagern des Ewigen Drachenschwarms geben nun doppelte Bronze – also pro Quests künftig 2.500 Bronze anstatt wie bisher 1.250.

Insgesamt dürften Raids jetzt deutlich lukrativer als vorher sein, da die Bronze-pro-Stunde annähernd verdoppelt wurde.

Zeitgleich sollte eure Charakter-Kraft deutlich schneller anwachsen, da der Machtgewinn aus allen Ewigkeitsspulen (jeder Qualität) verdreifacht wurde. Wo eine legendäre Spule zuvor 180 Fäden gewährte, gibt es nun satte 540 Fäden. Denkt auch daran, jeden Tag euer besonderes Szenario abzuschließen, um schnell richtig stark zu werden.

Warum macht Blizzard das? Blizzard hat sich das Feedback der letzten Wochen genau angeschaut und will, dass die nächsten 2 Monate der Community noch mehr Spaß machen.

Der ursprüngliche Plan bestand darin, die Aufwertungs-Kosten für Gegenstände in Remix zu reduzieren und alle Spielerinnen und Spieler, die ihre Ausrüstung bereits aufgewertet haben, nachträglich zu belohnen.

Das habe aber nicht funktioniert, da es einige technische Probleme gibt, wie WoW Remix mit Dragonflight interagiert. Aus diesem Grund habe man sich stattdessen nun für diese Buffs entschieden, von denen alle profitieren – egal ob man bereits viel Bronze ausgegeben hat oder noch ganz am Anfang der Reise in Remix steht.

So reagiert die Community: In der Community werden die Buffs weitestgehend positiv aufgenommen. Die meisten freuen sich darüber, dass es nun deutlich schneller Bronze gibt. Einige weitsichtige Spielerinnen und Spieler haben einen solchen Buff bereits geahnt und sich ganz viele Bronze-Kisten aufbewahrt. Stolz zeigen sie ihre Screenshots von Dutzenden Bronzekisten, die sie jetzt einlösen werden.

Allerdings gibt es auch einen Teil der Community, der etwas unzufrieden ist. Viele haben Mists of Pandaria in den ersten Wochen sehr intensiv gespielt, alle Bronze in Ausrüstung gesteckt und extrem viel gefarmt. Sie fühlen sich ein wenig ausgebrannt – und sind der Ansicht, dass sie nicht so viel gespielt hätten, wenn bereits im Vorfeld klar gewesen wäre, dass Blizzard den Erhalt von Bronze und Fäden im Nachhinein so massiv verstärkt. Wenigstens geht das Farmen von Bronze nun deutlich schneller.

Was haltet ihr von der Änderung? Eine gute Sache, damit man wirklich alles freischalten kann? Oder ein wenig fies für alle, die sich bereits richtig reingehangen haben?