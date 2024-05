WoW: Eine Sache solltet ihr jeden Tag in Remix tun – Sie dauert nur 5 Minuten

Ihr wollt maximalen Ertrag in WoW Remix: Mists of Pandaria? Für viel Macht solltet ihr eine Aufgabe jeden Tag erledigen.

In WoW Remix: Mists of Pandaria habt ihr auf der Maximalstufe 70 jeden Tag eine Menge zu tun. Ihr könnt alle Raids besuchen, die Weltbosse verprügeln, Dungeons aufsuchen oder sämtliche Daily Quests erledigen. Die Aufgaben für den Gewinn von Bronze und mehr Charaktermacht sind nahezu endlos und nur durch eure Zeit begrenzt.

Eine besonders lohnenswerte Methode ist allerdings ein wenig versteckt und wird von vielen Spielerinnen und Spielern nicht genutzt. Wir verraten, wie ihr jeden Tag die wohl effizientesten 5 Minuten in WoW Remix verbringt.

Was sollte man erledigen? Ihr solltet jeden Tag das Solo-Szenario „Zitadelle des Donnerkönigs“ („Troves of the Thunder King“) auf der Insel des Donners erledigen. Dort bekommt ihr jede Menge Bronze, aber vor allen mehrere Spulen für euren Umhang, die dicke Boosts auf Attribute wie Ausdauer, Stärke, Tempo oder Vielseitigkeit gewähren.

Innerhalb von 5 Minuten könnt ihr zwischen 13 und 17 Spulen unterschiedlicher Qualität einsacken. Spulen erhöhen eure Macht deutlich.

Um das Szenario zu starten, benötigt ihr einen „Schlüssel zu Lei Shens Palast“.

Wie kommt man an den Schlüssel? Einen Schlüssel könnt ihr euch täglich abholen und zwar im Lager eurer Fraktion auf der Insel des Donners. Bei der Allianz ist das Vereesa Windläufer, bei der Horde findet ihr einen NPC ebenfalls am Kartentisch. Ihr benötigt dafür 10 Geringe Anhänger des Glücks – diese bekommt ihr aus Daily Quests, von Elite-Gegnern oder seltenen Feinden. In der Regel hat man davon immer genug zur Verfügung.

Wenn ihr das erste Mal pro Tag 10 von den Anhängern auf der Insel des Donners abgebt, erhaltet ihr nicht nur etwas Ruf, eine Belohnungskiste und ein zufälliges Juwel – sondern eben auch einen „Schlüssel zu Lei Shens Palast“. Den solltet ihr euch täglich abholen, selbst wenn ihr ihn an diesem Tag gar nicht einsetzt. Ihr könnt die Schlüssel mehrerer Tage sammeln und ausgeben, wann immer ihr wollt.

Wie verwendet man die Schlüssel? Dafür müsst ihr auf der Insel des Donners mit Taoshi sprechen. Die Pandaren findet ihr bei den Koordinaten 51 / 46 – in einer kleinen Höhle. Wenn ihr einen Schlüssel verwendet, lässt sie euch das Szenario betreten.

Wie funktioniert das Szenario? Eure Aufgabe ist es, innerhalb von 5 Minuten so viele Truhen zu öffnen wie nur möglich. Ihr navigiert dabei durch eine kleine Instanz, müsst Fallen ausweichen und kleine Rätsel lösen – etwa Schalter drücken, bestimmten Bodenplattformen ausweichen.

Das Ziel ist es, möglichst viel Bronze aus den zahllosen Kisten zu sammeln und dabei auch noch einige Schlüssel zu ergattern, um am Ende die großen Kisten öffnen zu dürfen.

Solltet ihr sterben, werdet ihr an den Eingang des Szenarios zurückgesetzt – die Zeit läuft allerdings unaufhaltsam weiter. Ihr solltet eure Ausrüstung auf 70 bereits einige Male aufgewertet haben, um hier wirklich gemütlich durchflitzen zu können.

Guides dazu gibt es im Internet massig – einige sind über 11 Jahre alt und grundsätzlich noch heute zutreffend, wie etwa dieser hier:

Ein paar weitere Tipps: Haltet euch nicht zu lange mit kleinen Kisten auf. Es ist wichtiger, ein paar große Kisten zu öffnen und das Ende des Dungeons zu erreichen und da den finalen „Boss“ zu besiegen, der noch einmal etwas mehr droppt.

Zusätzlich dazu empfiehlt es sich, ein Set anzulegen, das komplett auf Bewegungsgeschwindigkeit setzt. In WoW Remix könnt ihr mit den entsprechenden Juwelen ein eigenes Set bauen und so relativ problemlos zwischen 80 % und 100 % zusätzlicher Bewegungsgeschwindigkeit erreichen.

Was gibt es an Belohnungen? Je nachdem, wie viele Kisten ihr öffnet, erhaltet ihr unterschiedlich viele Belohnungen. Im Schnitt gehe ich inzwischen mit mehr als 1.000 Bronze und mehreren blauen, epischen und legendären Spulen aus dem Szenario. Im Subreddit von WoW posten auch einige ihre Ausbeute und sind dabei noch viel ertragreicher – bis zu 4 legendäre Spulen (einschließlich der Szenario-Daily-Quest) ziehen einige aus diesem Szenario.

Seid nicht enttäuscht, wenn euer erster Besuch im Szenario nicht so lukrativ ausfällt. Es benötigt ein wenig Übung, um sich dort zurechtzufinden und einen möglichst effizienten Weg zu finden – aber nach einigen Tagen werdet ihr merken, dass ihr viel schneller durchkommt und so auch mehr Belohnungen einsackt. Das hilft euch auch, wenn ihr jeden Tag viel Bronze farmen wollt.