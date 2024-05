WoW Remix: Blizzard bringt neue Belohnungen, macht euch noch mächtiger

Blizzard hat auf das Feedback reagiert und neue Items implementiert. In WoW Remix: Mists of Pandaria werdet ihr nun schneller viel mächtiger.

In WoW Remix: Mists of Pandaria könnt ihr mächtig werden. Sehr mächtig. Aber offenbar bisher noch nicht mächtig genug. Denn jetzt hat Blizzard neue Belohnungen in das Spiel gepatcht, die eure Charakter-Macht noch schneller steigen lassen. Wir verraten euch, was es mit den neuen „Spools“ auf sich hat.

Was gibt es für neue Belohnungen? Aus vielen Aktivitäten gibt es nun „Spools“ (zu Deutsch „Garnrolle“ oder „Spule“), in unterschiedlichen Qualitätsstufen. Diese Gegenstände sind im Grunde stark verbesserte Fäden, die ihr in euren Umhang weben könnt. Dadurch wächst die Macht des Umhangs sehr schnell an, sodass ihr deutliche Verbesserungen spüren dürftet. Es gibt diese vier Varianten:

Minor Spool of Eternal Thread (gewöhnlich)

Lesser Spool of Eternal Thread (rar)

Spool of Eternal Thread (episch)

Greater Spool of Eternal Thread (legendär)

Je nach Seltenheitsstufe gewähren diese Gegenstände eine andere Menge an Werten. Die legendäre Variante gibt +180 auf ein Attribut. Das entspricht also 8 bis 15 epischen Fäden, die man bisher finden kann.

Die epische Spool gewährt noch +100 auf ein Attribut, das entspricht also 5 bis 9 epischen Fäden.

Solltet ihr noch nicht Stufe 70 sein, bekommt ihr entsprechend die kleineren Spools als Belohnung, die etwas weniger Werte gewähren – aber auf niedrigen Stufen dennoch ein deutlicher Boost sind.

Wo bekommt man diese Spools? Die neuen Belohnungen bekommt ihr aus fast allen Arten von Gruppen-Content. Der Besuch im Raid bringt sie euch ein, aber auch das Abschließen der verschiedenen täglichen Quests für Dungeons und Szenarios. Auch viele Erfolge gewähren die Spools – allerdings nicht rückwirkend, was von vielen kritisiert wird. Insgesamt gibt es die folgenden Quellen für die Spools:

Tägliche Quests beim Ewigen Basar

Tägliche erste Belohnung für den Besuch von Szenarios, Dungeons und jeden LFR-Raid

Weltbosse

Erfolge von Remix

Kisten des Donnerkönigs aus dem Szenario auf der Insel des Donners

Warum hat Blizzard diese Items ins Spiel gebracht? Auch wenn Blizzard es nicht so klar ausdrückt, gibt es doch wohl mehrere Gründe, warum man diese neuen Belohnungen implementiert hat.

Zum einen gab es viele Stimmen, die meinten, dass es in Remix zu wenige Belohnungen gibt, die einen klaren, sofortigen Macht-Anstieg bedeuten. Die vielen Fäden kommen zwar regelmäßig rein, aber das sind immer nur kleine Anstiege. Größere Sprünge macht man nun mit den Spools.

Der zweite Grund dürfte der Exploit der „Frog Farm“ gewesen sein. Hier war es einem Bruchteil der Spieler möglich, bereits in den ersten beiden Tagen extrem viel Macht anzuhäufen und so einen nahezu unüberwindbaren Vorsprung zu haben.

Durch die neuen Belohnungen wird der Vorsprung zwar nicht kleiner, aber der Macht-Anstieg des eigenen Charakters ist deutlicher spürbar.

Letztlich sollte man die Spools als das sehen, was sie sind: Ein netter Boost, der einen klaren Sprung nach vorne bedeutet, aber ausdauerndes Spielen nicht ersetzen kann. Wer jeden Tag aber nur wenig Zeit hat, spürt mit den Spools einen deutlichen Fortschritt. Ansonsten könnt ihr auch recht gut Bronze farmen – dabei werdet ihr auch rasch stärker.